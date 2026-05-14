Diego Luna az Ashes című cannes-i filmben, a 2014-es Cesar Chavez-filmben és Michael Jackson szerepében

Diego Lunának személyes és univerzálisabb motivációi is voltak, amelyek arra késztették Hamuötödik filmje rendezőként.

Miközben Luna továbbra is számos nagy horderejű viteldíjat vesz fel a kamera előtt – a főszerepben Jennifer Lopezzel a tavalyi filmben. A Póknő csókjavezeti az Emmy-díjast Star Wars sorozat Andor és szerepet kapott a Disney élőszereplőjében kusza — filmes munkája révén továbbra is bensőségesebb történeteket mesél el. Brenda Navarro regényének adaptálása Ceniza en la bocaLegutóbbi erőfeszítése Anna Díaz, Lucila, egy 21 éves nő Mexikóból Madridba indul, hogy jobb életet keressen, amikor újra találkozik édesanyjával (Adriana Paz), aki évekkel ezelőtt költözött oda.

Előtte Hamu A premier a Cannes-i Különleges vetítés szekcióban lesz – meséli Luna A Hollywood Reporter a filmről, amely nemcsak a bevándorlás körüli jelenlegi sarkító vita, hanem saját családtörténete miatt is visszhangot keltett benne. Emellett elgondolkozik azon, hogy ő rendezte a 2014-es életrajzi filmet Cesar Chavez az 1993-ban elhunyt munkásvezér ellen nemrég napvilágot látott visszaélések miatt.

Mi volt az, ami a regényben vonzotta ebbe a projektbe?

Nagyon erős olvasmány volt számomra. A fiam 14 éves volt, amikor elolvastam, és nagyon érdekes történetnek tartottam a migrációt egy olyan szemszögből megközelíteni, amelyet nem nagyon látunk, különösen, hogy Mexikóban élünk, egy ilyen hatalmas ország közötti hatalmas határ közelében. [as the U.S.] és a miénk, és egy ilyen bonyolult forgatókönyv manapság. Számomra a könyv mély visszhangot keltett ennek a fiatal nőnek az utazása miatt. Ha elolvassa, megérti, hogy ennek a történetnek a megalkotásához vettem egy darabot abból a könyvből, és úgy döntöttem, hogy mindent Lucilára állítok. Távolság a döntő években olyan emberek számára, ahol a szülők nincsenek a közelben – ez nagyon fontos számomra. Édesanyám 2 éves koromban meghalt. Édesapámmal nőttem fel, ő a színháznak szentelte életét. Ebben a filmben Spanyolország bizonyos értelemben a színházat képviseli számomra. Ez volt az, ami távol tartotta tőlem apámat.

Hogyan döntötte el, hogy Anna Díaz és Adriana Paz a megfelelő anya-lánya páros?

Adrianával már régóta ismerem. című filmben játszottunk együtt egy párral Rudo és Cursi amit sok évvel ezelőtt tettünk, és ismerem az erősségeit. Annával nagyon érdekes volt, mert amint a mexikói casting igazgató elolvasta a forgatókönyvet, azt mondta nekem: „Mi van Annával? [her in the 2024 movie] La Cocina?” És azt mondtam: „Igen, láttam La Cocina! Nyilván gondoltam rá, de sok színésznőt kellene látnunk.” Több száz nagyszerű színésznőt láthattunk Mexikóból. A legvégén azt mondtam Annának: „Nem bánod, hogy eljössz velem dolgozni egy jó órát, és csinálunk egy kis jelenetet együtt?” Volt egy ülésünk – Adriana, Anna, én, néhány producer és a casting igazgatója –, és mindenki zokogott. Amikor csinálták azt a jelenetet, azt mondtam: „Ez az. Ők azok.”

Több mint egy évtizeddel ezelőtt készítettél egy filmet Cesar Chavezről Michael Peña főszereplésével. A polgárjogi vezető bekerült a hírekbe Dolores Huerta munkásaktivistával, akit Rosario Dawson alakított a filmedben, és szexuális zaklatással vádolta meg. Gondolkodtál már azon, hogyan tudnál ma másképp közelíteni a filmhez?

Teljesen. Le voltam döbbenve és nagyon zavart, nagyon aggódtam, szomorú és konfliktusba keveredtem az egész dologgal, ami a legfontosabb, hogy mit is jelent ez a mozgás. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt megérteni és elhinni. Megdöbbentem, és nagyon keveset tudsz mondani. Nagyon sok emberrel találkoztam, akiknek az élete attól függ, hogy mit ért el a mozgalom és mire volt képes a közösség. Borzalmas és fájdalmas volt olvasni, amit mindannyian olvasunk.

Idén van a 25. évfordulója Y Tu Mamá Tambiénamely még mindig ilyen hatást fejt ki. Hogyan változott azóta a független filmkészítés folyamata?

Még mindig azt a mozit szeretem a legjobban csinálni, amelyik valakinek a perspektíváját ünnepli, és amelyik önálló hajtóerővel rendelkezik. Ez lehet kicsiben vagy nagyban. Nem a produkció méretéről van szó; arról van szó, hogy valójában mi mozgatja a projektet. Olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akiktől így érzem magam. Alapvetően minden projektben, amit az elmúlt 10 évben csináltam, volt egy ilyen érzésem – mindegy, miről van szó, akár animációról, akár gigantikus produkcióról, akár nagyon kicsiről van szó. Keresem ezeket a projekteket, és próbálom megünnepelni a mozit, amennyire csak lehetséges. Sürgős, és szükség is van rá, és semmi sem erősebb számomra, mint közönség, ezért meg akarom védeni ezeket a tereket.

A te Star Wars sorozat, Andorszintén kedvelt, így megtalálta az egyensúlyt a hatalmas projektek és a kisebb projektek között.

Az a független meghajtó ott volt. A Tony Gilroy által írt projekten dolgoztunk, és nagyon világos elképzelés volt. Ez a független hajtás megtörténhet gigantikus vagy nagyon kicsi produkciókban. Arról van szó, hogy mi hajtja a projektet.

Meg kell kérdeznem Michael Jacksonról, tekintve, hogy játszottad egy verzióját [Harmony Korine’s 2008 movie] Magányos úrmost pedig az új életrajzi sikerfilm Michael vitát váltott ki arról, hogy mit mond vagy nem. Milyen élményben volt részed a filmeddel?

nem láttam [Michael] csak azért a sok kutatás miatt, amit el kellett végeznem, és a gyönyörű munka miatt, amit a csodálatos Harmony Korine-nal végeztem. Magányos úr. Hatalmas élmény volt a Harmónia fejébe kerülni, és megpróbáltam őt szolgálni, és eszközzé válni, hogy története átkerüljön. Csodálatos utazásként emlékszem erre. sokat tanultam [from Korine]. Az ő útja más, mint bárki másé. Hihetetlen. De nem láttam a [new] film. Valószínűleg hamarosan egyedül megyek és megnézem.

Mi izgat a legjobban Hamu hamarosan premier?

Nagyon várom, hogy megnézzem abban a cannes-i moziban, és megtaláljam az első közönséget. A félelem, a tudatlanság, a gyűlölet, amit a migráció körül tapasztalunk, ez a módja annak, hogy ez ellen küzdjünk – reflektálunk rá, történeteket mesélünk, megpróbálunk közel vinni ahhoz, hogy megértsük egyetlen ember történetét, aki nem tud ott élni, ahol ő, és mit jelent ez? Nem állunk meg eléggé, hogy ezen gondolkodjunk. Ettől az élmény és a világ más manapság.

Elkezdte fontolóra venni a jövőbeli projektek irányítását?

Amint befejeztem a rendezést, azt mondtam: „Írnom kell ez más dolog és ez más dolog.” Hirtelen a rendezés lehetővé tette számomra, hogy emlékezzek arra, mennyire szeretem ezt a folyamatot, és azt is, hogy mennyire vagyok kész a beszélgetésre. Színészként mindig készen állok a meghívásra, hogy segítsek másoknak elmesélni a történeteiket, de ma már vannak mesélnivalóim, és szeretném újra megismételni.