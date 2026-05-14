Nézze meg a Bright Eyes klasszikusait, az „I'm Wide Awake, It's Morning” és a „Digital Ash in a Digital Urn” című dalait teljes egészében, miközben a 21. évfordulós műsort indítják a Red Rocksban.

A Bright Eyes az „I'm Wide Awake, It's Morning” és a „Digital Ash in a Digital Urn” című klasszikus albumok 21. évfordulóját ünnepelte azzal, hogy teljes egészében eljátszotta őket a Red Rocksban. Nézze meg a felvételeket és a setlist listát alább.

A Colorado-i amfiteátrumban kedden (május 12-én) került sor a fellépésre a zenekar három különleges jubileumi bemutatója közül.

Mindhárom fellépésen a mérföldkövet jelentik azáltal, hogy a hatodik albumot, az 'I'm Wide Awake, It's Morning' teljes egészében lejátszották, valamint a hetedik nagylemezt, a 'Digital Ash in a Digital Urn'-t és néhány más rajongói kedvencet.

Kedden színpadra lép Conor Oberst és társai. A dolgok az „I'm Wide Awake…” teljes, kronologikus sorrendben történő lejátszásával indították el az „At the Bottom of Everything”, „We Are Nowhere and It's Now”, „Old Soul Song (for the New World Order)”, „Lua”, „Train Under Water” és még sok más feldolgozást.

Innen vettek egy levegőt, és bemutatták az indie sztárt, Ben Kwellert a színpadon egy szett erejéig, majd visszatértek, hogy teljes egészében eljátsszák hetedik lemezüket.

A műsornak ebben a részében két évtized után először játszották a „Time Code”, „Devil In The Details”, „Ship In A Bottle” és „Theme From Pinata” című filmeket. Tartalmazta továbbá az 'Arc of Time (Time Code)' első feldolgozását 2011 óta, valamint a gyakrabban játszott dalokat, a 'Down IN A Rabbit Hole', 'Hit The Switch' és még sok mást.

A ráadásként a Bright Eyes eljátszotta az „America The Beautiful” instrumentális változatát, majd lezárta a dolgokat a „Lover I Don't Have to Love”, a „Make a Plan to Love Me” és a „Let's Not Shit Ourselves (To Love and to Be Loved)” című dalokkal Ben Kwellerrel.

Az „America The Beautiful” instrumentális változata esetében az indie ikonok ICE-ellenes üzenetet vetítettek maguk mögé.

„Az ICE immár Trump privát félkatonai szervezete” – olvasható. „Most ez az amerikai történelem legjobban finanszírozott bűnüldöző ügynöksége. Tisztjei rendszeresen terrorizálják barátainkat és szomszédainkat, ártatlan embereket tüntetnek el, maszkokba öltöztek, jelzés nélküli autókat vezetnek, meggyilkolják saját állampolgárait.”

Egy másik rész így szól: „Az ICE-t azonnal meg kell szüntetni, és tisztjeik ellen büntetőeljárást kell indítani bűneikért. Az erkölcsi univerzum íve az igazságosság felé hajlik. A transz jogok emberi jogok… Amerika valóban gyönyörű, ha a bátrak igazi otthonává tesszük.”

További felvételeket és a teljes készletlistát alább találja.

A Bright Eyes setlistje a következő volt:

„Ébren vagyok, reggel van”

„Minden alján”

„Sehol sem vagyunk, és most van”

„Old Soul Song (az új világrendért)”

„Lua”

„Vonat a víz alatt”

„Életem első napja”

'Another Travelin' Song'

„Land Locked Blues” (Emma Ogier-vel)

„Poison Oak”

Út az örömhöz'

„Digitális hamu digitális urnában”

„Időkód” (2005 óta először)

„Kibelezett aranybánya”

„Az idő íve (Időkód)” (2011 óta először)

„Lent egy nyúllyukban”

„Nyugodtan (nem szeretni semmit)”

„Nyomd meg a kapcsolót”

„Hiszek a szimmetriában”

„Ördög a részletekben” (2005 óta először)

„Ship in a Bottle” (2006 óta először)

„Fényszennyezés” (2020 óta először)

„Pinata téma” (2005 óta először)

„Könnyű/Szerencsés/Ingyenes”

Ráadás

„Amerika, a szép” (hangszeres)

„Szerető, akit nem kell szeretnem”

„Készíts tervet, hogy szeress engem”

„Ne szarítsuk magunkat (szeretni és szeretve lenni)” (Ben Kwellerrel)

A következő jubileumi bemutatót a Los Angeles-i Hollywood Bowlban tartják május 23-án a The Moldy Peaches támogatásával, onnantól pedig a Bright Eyes a New York-i Forest Hills Stadionban játszik majd június 6-án a Built To Spill támogatásával.

Az indie sztárokkal kapcsolatos másik hír, hogy tavaly Conor Oberst frontember megjelent saját hasonmása versenyén Omahában, és egy zacskó ruhát ajándékozott a győztesnek.

Előző évben a banda a „Five Dice, All Threes” című albumot visszaejtette a kritikusok sikerére, amelyen a Cat Power-rel, a The National-os Matt Berningerrel és a So So Glos Alex Orange Drink-ével dolgozott együtt.

A lemezről egy interjúban beszélt Julia Migenesa frontember így nyilatkozott: „Ezúttal még mindig remélem, hogy a dalok visszhangzanak és azonos mértékű jelentéssel bírnak, de ami a hangzásokat és a zene megközelítését illeti, ez egy kicsit könnyedebb.”

„A „szórakozás” szót nagyon ritkán használják a bandám leírására, de talán ez egy kicsit szórakoztatóbb – folytatta. „Amikor legutóbb turnéztunk, egy 14 tagú zenekarral, vonósokkal és kürtökkel cirkáltunk. Ez a lemez csak gitárok, rock and roll dolgok lesznek.”