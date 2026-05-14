Warner Bros. Pam Abdy hangsúlyozza: „Elkötelezettség a Looney dallamok visszahelyezése a nagy képernyőre”

A Warner Bros. Pictures Animation keddi rendezvénye filmeseket, kreatívokat és újságírókat vonzott össze, miközben a csapat vezetői ismertették elképzeléseiket.

A WBPA elnöke és kreatív igazgatója, Bill Damaschke adott otthont a nyílt napnak a Burbank stúdióban, ahol a Warner Bros. Motion Picture Group társelnöke és vezérigazgatója, Pam Abdy csatlakozott hozzá, hogy beszédet mondjon. Az eseményt a stúdiónak a jövő havi Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon tartott bemutatójának felvezetésére időzítették.

Beszéde során Abdy ugratott számos aktív gyártás alatt álló projektet, többek között A macska a kalapbana Dr. Seuss adaptációval Bill Haderrel a főszerepben, és novemberben kerül a mozikba. Abdy megjegyezte, hogy ez az animációs stúdió első mozifilmje Damaschke 2023-as felvételével kezdődő márkaváltása óta. Kifejtette, hogy a film „megadja az alaphangot annak, amit a WBPA ma képvisel: a filmkészítők által vezérelt, vizuálisan ambiciózus, és igazi színházi eseménynek tervezték”.

Abdy izgalmának adott hangot amiatt is, hogy az Annecy-bemutató tartalmazza a debütáló vetítést is Daffy szezon. Todd Wilderman és Hamish Grieve rendezői rövidfilmek középpontjában Daffy Duck áll, akik megtudják, hogy Elmer Fudd újonnan megszállottja a focinak, ami megfelelő időzítést jelent a 2026-os világbajnokság előtt.

„Nagyon örülünk, hogy Annecy-ben mutatkozhatunk be Daffy szezona Looney Tunes színházi rövidfilmje, amely újra megerősíti elkötelezettségünket, hogy a Looney Tunes-t visszahozzuk a képernyőre” – mondta Abdy a közönségnek.

Bugs Bunny, Porky Pig és a Looney Tunes többi kedvence utoljára 2021-ben volt látható a képernyőn. Space Jam: Új örökségamely LeBron James főszereplésével 163 millió dollárt gyűjtött be a globális pénztáraknál. Warner Bros. John Cena vezette Looney Tunes film, Coyote vs. AcmeA tervek szerint 2023-ban került volna a mozikba, de a film elkészülte után a bemutatót törölték. A Ketchup Entertainment végül megvásárolta a Wile E. Coyote-központú projektet, és idén nyáron kiadja.

A Hollywood Reporter Ez év elején kizárólag arról számolt be, hogy Jorge R. Gutiérrez rendező egy animációs filmet készít a Looney Tunes-ról, Speedy Gonzalesről.

Abdy a továbbiakban kifejezte izgatottságát az olyan hamarosan megjelenő eredeti animációs filmek iránt, mint a musical Rossz TündérekCynthia Erivo főszereplésével, és jövőre jelenik meg. Szintén a láthatáron a Melissa McCarthy vezette Margie Claus és Marissa Meyer szerzőjének adaptációja A Hold krónikái. Dinamikus Duo, Tom és Jerry, Szurikáta kastély, Hello Kitty és Ó, azok a helyek, ahova menni fogsz! voltak az eseményen ugratott címek között.

Damaschke saját beszédében dicsérte Abdyt és a Warner Bros. filmtársát, Mike De Lucát, amiért elkötelezettek a terve mellett. Damaschke azt mondta, hogy három éven belül hét funkció jelenik meg a képernyőn: „Különböző megjelenés, különböző stílusok, különböző hangszínek – ami remélem szívvel, reménységgel, humorral és egy olyan léptékkel kapcsolódik össze, amely kiérdemli a képernyőt és a művészek első számú közösségének maradását.”