Duran Duran a zeneipar túlélésének titkáról: „Minden bevételt egyenlően osztunk el”

A Duran Duran elismerte, hogy a bandának közel 50 év után sikerült túlélnie a zeneipart, mivel mindegyikük egyenlő fizetést kapott.

Egy új interjúban ITV News, Simon Le Bon frontember elárulta, hogy a '80-as évek ikonikus bandájának sikerült megőriznie alapfelállását, amely ő, John Taylor, Roger Taylor és Nick Rhodes alkotja.

Elmondta: „Szeretjük egymást, szeretünk együtt dolgozni. A zenei ötletekben is egymásra támaszkodunk. Minden bevételt egyenlően osztunk el, nem számít, ha írsz valamit, vagy nem írsz rá, egyenlő arányban részesülsz a kiadásból.

„Így mindenki boldog, és csak a legjobb anyag kerül fel az albumra. Ez azt jelenti, hogy nincs anyagi okok miatti harag. Nem tudom, hány más banda csinál ilyet.”

Megjegyzései a 2026-os BST Hyde Park főműsoruk előtt érkeznek Londonban, július 5-én, vasárnap. A fennmaradó jegyek itt vásárolhatók meg.

A Duran Duran korábban 2022-ben vezette a számlát a BST Hyde Parkban. Eredetileg a 2020-as kiadásra jelentették be, amelyet végül a COVID-19 járvány miatt töröltek.

A több mint 100 millió lemezt eladott, a Rock and Roll Hírességek Csarnokába bekerült, valamint Grammy- és BRIT-díjat nyert együttes nemrégiben elárulta, hogy csak akkor játszik a Glastonburyben, ha ők lesznek az egyik főszereplő.

„Nos, szeretnénk – de nem egy diszkósátorban délután 3-kor, amit kínáltak nekünk” – mondta a frontember, Le Bon. „Megfelelő helyet akarunk… Nem szabad, hogy senki alatt maradjunk a számlán. Szóval kitartunk, mert a főcímek közé tartozunk – ez minden.”

2023-ban a zenekar hasonló érzéseket fogalmazott meg, amikor beszélt velük Julia Migenes az esélyekről, hogy Glastonburyt játszanak. „Szeretném (megtenni) – csak meg kell szereznünk a megfelelő helyet, ez minden” – mondta Le Bon.

„Korábban is volt rá lehetőségünk, de nem a nagyszínpadon játszottunk, és azt hiszem, ezt biztosan szeretnénk” – tette hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy tárgyalásokat folytatunk (Glastonburyvel), és ha nem, akkor meg fogunk tenni.”

Utolsó élő randevújuk az Egyesült Királyságban tavaly októberben volt, előtte pedig a Latitude 2024 záróestjén szerepeltek, és 2022-ben a Commonwealth Games nyitóceremóniáján játszottak Birminghamben.

A tervek szerint még idén elindulnak egy arénakörútra az Egyesült Királyságban. Itt megtalálja az összes dátumot, és megvásárolhatja a fennmaradó jegyeket itt.