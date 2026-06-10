Üdvözöljük az Oscar-versenyen, a Toy Story 5-ben és Taylor Swiftben

A díjátadó idényben várható dolgok előzeteseként Toy Story 5a Disney/Pixar szeretett, 31 éves animációs filmsorozatának legújabb része, kedd este a hollywoodi pohárköszöntő volt az Oscar-gálának otthont adó Dolby Színházban.

A Duffer fivérektől Teyana Tayloron át Jimmy Kimmelig (és a gyerekeikig) nagyszámú emberek gyűltek össze egy okos, vicces és megindító film világpremierjére, amely a kisgyermekek életében a játékokat kiszorító képernyőkről szól. A nézők minden korosztálytól elragadtattak, amikor a filmet meglepetésszerű élő előadás követte, Taylor Swifttől, a bolygó legnagyobb popsztárjától az eredeti „I Knew It, I Knew You” című dalának (amelyet Swift együtt írt Jack Antonoffal), majd egy Swift és Randy Newman duett Newman első klasszikus dallamából. Toy Story„Van egy barátod bennem.”

A premier utóbuliján, a Dolby mellett, egy bezárt, ünnepekkel díszített Hollywood Blvd.-n, az iparág bennfentesei – köztük az Akadémia tagjai – mind a filmről, mind a dalról szót emeltek, és megjegyezték, hogy minden érintett egyértelműen elkötelezett amellett, hogy nagy lökést adjon a filmnek, mind a június 19-i, országos mozibemutatóban, mind a díjátadó szezonban. „Ehhez tényleg minden akadályt kihúztak” – jegyezte meg az egyik.

Valóban, jöjjön a díjszezon, Toy Story 5 nehéz lesz megállni minden versenyben a legjobb animációs filmért és a legjobb eredeti dalért, és bekerülhet a legjobb kép és a legjobb adaptált forgatókönyv versenyébe is. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, a filmnek van valami mély mondanivalója is a mai világról. És rendkívül jól van elkészítve, ami nem meglepő, mivel ez a Pixar produkciója, és Andrew Stanton társírója és rendezője volt, aki a négy korábbi írója is volt. Toy Story filmeket és rendezett 2003-ban Némót megtalálni és 2008-as WALL-Emindkettőt a legjobb animációs film Oscar-díjával jutalmazták.

Ami Swift és gyakori munkatársa, Antonoff eredeti dallamát illeti? Ez egy sóvárgó, country-s szerelmes dal, amely olyan Swift-klasszikusokat idéz, mint az „A mi dalunk” és a „betty”, és szerény véleményem szerint jól beillene és megállná a helyét a Swift-koncertek listáján. Ugyanilyen fontos, hogy a díjak esélyeit tekintve Swift – aki 36 éves, és együtt nőtt fel Toy Story filmek – úgy tűnik, őszintén izgatott, befektetett, és hajlandó támogatni ezt a filmet és dalt.

Valóban, a vörös szőnyegen sétált; pózolt fotókon a film szereplőivel és stábjával, valamint a Disney és a Pixar vezetőivel; végigülte a film nagy részét, mielőtt elindult a kulisszák mögé; és amikor felkerült rá a függöny, nem csak énekelt, hanem ömlött is. „Számomra a világot jelenti, hogy egy kis része lehetek ezeknek a filmeknek az univerzumának” – jelentette ki az „I Knew It, I Knew You” című előadása után. „És Toy Story 5 a kedvencem az összes közül Toy Storys. Nagyon szerencsés vagyok, hogy részese lehetek ennek. És szeretném megköszönni a Disney és a Pixar összes alkotójának mindazt a munkát, amit ebbe a filmbe fektettek. Őrülten gyönyörű, remekmű, nagyon szerencsések vagyunk, hogy bemutathattuk ezt a filmet, csodálatos a munkátok, és remélem, hogy mindannyian olyan büszkék vagytok magatokra – ha ebben a szobában vagy, és dolgoztál ezen a filmen, nagyon köszönöm!”

– Azt szeretném mondani, hogy Joan Cusack olyan rendkívüli munkát végzett, mint Jessie. [the two-time Oscar nominee voiced the film’s central character]… Nagyon szerencsés vagyok, hogy írhattam ehhez a filmhez, és mindezt Andrew Stantonnak és Kenna Harrisnak köszönhetem… akik gondoltak rám, megkerestek, és lehetővé tették, hogy megtapasztaljam és inspirálódjak belőle. De azért is vagyok szerencsés, hogy itt lehetek valaki más miatt, aki az építész Toy Story zenei univerzum. Ő az a király, aki a legjobban érezteti velünk magát, meghúzza a szívünket, megnevet, és úgy érezteti velünk, hogy ő az egyik barátunk. Randy Newmanről beszélek.

Ekkor egy másik függöny felbukkant, hogy felfedje a zongoránál ülő Newmant, amelyhez Swift odalépett. Azt mondta: „Hé, Randy!” Azt válaszolta: „Hé! Ez nagyon kedves tőled, köszönöm a kedves szavakat”, mielőtt felkiáltott volna: „Megérdemlem őket!” Miután a közönség nevetése alábbhagyott, gyorsan hozzátette: „Nem, nem érdemlem meg őket. Te csinálj egy pokol dalt.” Azt válaszolta: „Ó, nagyon köszönöm!” Hangsúlyozta: „Az volt igazán szép.” És elpirult: „Ez egy nagyon jó nap, csak személyesen!” Ezután verseket cseréltek a „Van bennem egy barátod”.

Egyetlen animációs film franchise sem aratott nagyobb sikert az Oscar-díjátadón, mint a Toy Story film franchise. 1995-ös eredeti Toy Storyamely hat évvel megelőzte a legjobb animációs film Oscar-kategóriájának bevezetését, Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti forgatókönyvért, a legjobb eredeti zenéért és a legjobb eredeti dalért („You've Got a Friend in Me”, zene és szöveg: Newman). A Pixar akkori főnökének különdíjat is adományoztak a teljesítményért: „John Lasseternek a Pixar ihletett vezetéséért Toy Story csapat, amelynek eredménye az első nagyjátékfilm, számítógépes animáció.”

1999-es Toy Story 2 csak a legjobb eredeti dal Oscar-díjára jelölték („When She Loved Me”, zene és szöveg: Newman). De a 2010-es évek Toy Story 3 megugrott a legjobb film Oscar-díjára – ez csak a harmadik animációs film volt, amelyet az összesített legjobb kategória döntőjébe választottak 1991 után. A Szépség és a Szörnyeteg és 2009-es Fel – valamint a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb animációs film, a legjobb eredeti dal („We Belong Together”, zene és szöveg: Newman) és a legjobb hangvágás. A legjobb animációs játék és a legjobb eredeti dal díját kapta.

2019-es Toy Story 4eközben jelölték a legjobb animációs film és a legjobb eredeti dal kategóriában („I Can't Let You Throw Yourself Away”, zene és szöveg: Newman), és elnyerte a legjobb animációs film díjat.

Röviden, mind a négy korábbi Toy Story filmeket jelölték a legjobb eredeti dal Oscar-díjára, és mindkettő Toy Story A legjobb animációs film Oscar-díjának megalapítása után bemutatott filmeket jelölték és elnyerték ezt a díjat.

Tekintettel a minőségre Toy Story 5 és az animációs funkciók viszonylag szűk köre idén (továbbiak, amelyekre figyelni kell, többek között a Disney/Pixar Tölcsérek és a Netflix cannes-i felvásárlása In Waves), szinte biztosnak tűnik, hogy ezt a legújabb részt is jelölték a legjobb animációs film kategóriában – és valószínűleg nyerni is fog –.

És bár az „I Knew It, I Knew You” az első eredeti dal, amely esélyes az Oscar-díjra Toy Story film volt nem A Newman által írt Swift minden bizonnyal jó pozícióban van, hogy megkapja fényes karrierje első Oscar-jelölését (a 2020-as évek „Only the Young” című, alacsonyabb horderejű filmekből származó két felkapott dallam nyomán Miss Americana és a „Carolina” 2022-ből Ahol a Crawdads énekel).

Ne feledje, mennyire nagyra becsülik őt társai (58 Grammy-jelölést kapott, és 14 Grammy-díjat nyert, köztük az év albuma négy időkben, amit soha más művész nem csinált) és a kritikusok (a New York Times csak benne volt – és furcsa módon nem Newman – a 30 legnagyobb élő amerikai dalszerző listáján).

És ne feledje az Akadémia közelmúltbeli történetét a népszerű fiatal énekesek/dalszerzők elismerése terén, köztük Adele (Oscar a 2012-es „Skyfall”-ért), Pharrell (Oscar-díj a 2013-as „Happy”-ért), Common és John Legend (Oscar a 2014-es Sam2rit „Glorys's” (Oscar) „Smith01ings” (Oscar) „Smith01ings”-ért (Oscar a „Skyfall”-ért) a falon”), Justin Timberlake (Oscar-díj a 2016-os „Can't Stop the Feeling!”-ért), Lady Gaga (Oscar a 2018-as „Shallow”-ért), SZA (Oscar-díj a 2018-as „All the Stars”-ért), HER (Oscar a 2021-es „Fighties for You”-ért) A 2021-es „Nincs idő meghalni” és a 2023-as „Mire készültem”). Egy olyan dallam, mint az „I Knew It, I Knew You” egy olyan filmben szerepelt, mint Toy Story 5 biztosan nem nézne ki a helyéről ebben a társaságban.