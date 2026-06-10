Phil Dunster, Gemma Chan, Aisling Bea, Marianne Jean-Baptiste csatlakozik az Amazon MGM Rom-Com 'Hello & Paris'-hoz (exkluzív)

Amazon MGM Studios Hello & Paris további szereplőket üdvözöl.

Phil Dunster, Gemma Chan, Aisling Bea és Marianne Jean-Baptiste csatlakozott Elizabeth Chomko író-rendező hamarosan megjelenő romantikus vígjátékának szereplőgárdájához. A Hollywood Reporter megtanulta. Korábban bejelentették, hogy Javier Bardem, Kate Hudson és Steve Zahn szerepelnek a filmben Hello & Parisamelyet lazán Deborah McKinlay írónő 2014-es regénye ihletett, Ez a rész igaz volt.

Hello & Paris jelenleg gyártás alatt áll, és a leírás szerint megegyezik a hasonló címekkel Álmatlan Seattle-ben, Amikor Harry találkozott Sallyvel és Kaptál levelet. A film középpontjában egy tájépítész és egy legkelendőbb, de veszélyben lévő regényíró áll, akik először Párizsban találkoznak, majd fokozatosan megismerkednek egymással, miközben az Atlanti-óceán másik partjain cserélnek könyveket és recepteket.

Chomko (Mi volt nekik) saját forgatókönyvéből irányítja a projektet. Az ötödik évadból származó film Finola Dwyert számolja producerként, és világszerte streamelhető lesz a Prime Video-n. A Legendary Entertainment 193-a nemzetközi értékesítést bonyolított le.

Dunster az Apple TV+-ban nyújtott Emmy-jelölt szerepéről ismert Ted Lassoés Steve Carell oldalán is szerepel az HBO-n Kakas és a következőben látható Hogyan neveld a sárkányodat 2. Őt a Brillstein Entertainment Partners, a CAA, a United Agents, a Viewpoint, a Multitude Media és a Jackoway Austen képviseli.

Chan olyan filmekben szerepelt, mint Őrült gazdag ázsiaiak, Marvel kapitány és Ne aggódj Drágám és megjelent a sorozatban Emberek és Extrapolációk. Közelgő projektjei közé tartozik a Peacock's Az ötcsillagos hétvége és a thriller Josephine Channing Tatummal szemben. Chant az Independent Talent Group, a WME, az 1v1 Entertainment és a VRW Publicity képviseli.

Bea a sorozatról ismert This Way Upamiért BAFTA TV Craft Award díjat nyert írásáért, és hamarosan a Netflix sorozatában is láthatjuk. Felnőttek amely Marian Keyes regényét adaptálja. Beát az Independent Talent Group, a Chambers Management, a CAA és a Multitude Media képviseli.

Jean-Baptiste Oscar-jelölést kapott a Mike Leigh-ben nyújtott alakításáért Titkok és hazugságok és újabban a filmekben is feltűnt Kemény igazságok és Rumble Through the Dark és a sorozaton Felület, Soundtrack és Hazatérés. Jean-Baptistet az Untitled, az IAG és az Independent Talent Group képviseli.