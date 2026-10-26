Elvis Presley jogtulajdonosai beperelték az AI-céget, az Anthropicot 274 dal szerzői jogának állítólagos megsértése miatt.

Elvis Presley zenéjének tulajdonosai jogi eljárást indítottak az Anthropic mesterséges intelligencia cég ellen, azzal vádolva, hogy 274 dalát engedély nélkül használta fel modelljei képzésére.

A keresetet pénteken (október 23-án) nyújtotta be az Authentic Brands Group leányvállalata, amely a Presley szellemi tulajdonának nagy részét ellenőrzi, beleértve a nevét, képmását és hasonlati jogait, valamint más, a zenéjére vonatkozó jogokat birtokló társaságokat.

Amint arról beszámolt Hirdetőtáblaa felperesek azt állítják, hogy az Anthropic, a Claude mesterséges intelligencia csevegőbot mögött álló cég 274 Presley-vel kapcsolatos dal szerzői jogait sértette meg, köztük néhány legismertebb slágerét, mint például a „Can't Help Falling In Love”, „All Shook Up”, „Don't Be Cruel Les”, „SenAversation”, „SenAversation”. és a '(Te vagy) Devil In Disguise'.

A kereset azt állítja, hogy az Anthropic szerzői joggal védett kompozíciókat és szövegeket használt fel mesterséges intelligencia modelljei kiképzésére anélkül, hogy engedélyt kért volna, vagy nem fizetett volna a megfelelő jogtulajdonosoknak, és hogy a technológia képes a meglévő dalok engedély nélküli verzióinak létrehozására.

Az Anthropic nyilvánosan nem reagált a keresetre, de korábban azt állította, hogy az AI-modellek szerzői joggal védett anyagokon való képzése az Egyesült Államok méltányos használatára vonatkozó törvényei szerint védhető.

Richard Busch, a felperesek vezető ügyvédje a következőket nyilatkozta: „Az Elvis-felperesek azért indítják ezt a keresetet, hogy érvényesítsék ezeket a kizárólagos jogokat az alperessel szemben, aki teljes üzleti modelljét a szerzői jogok megsértésére építette fel soha nem látott mértékben.”

A jogi kereset azt is állítja, hogy Claude folytatta a szerzői jog által védett anyagok reprodukálását annak ellenére, hogy az Anthropic olyan biztosítékokat vezetett be, amelyek célja megakadályozni, hogy a chatbot meglévő dalszövegeket generáljon.

A beadvány szerint amikor Claude-ot felkérték, hogy alkosson újra dalokat „modern közönség számára”, olyan anyagot készített, amely nagyon hasonlít az eredetihez.

A felperesek 150 000 dollárig (112 000 GBP) törvényes kártérítést követelnek mind a 274 dalért, ami körülbelül 41,1 millió dollárt (31 millió GBP) jelent.

Busch korábban Marvin Gaye hagyatékát képviselte a Robin Thicke és Pharrell Williams elleni mérföldkőnek számító szerzői jogi perben a 2013-as „Blurred Lines” című slágerük miatt. Ez az eset végül azt eredményezte, hogy a dal sértette Gaye 1977-es „Got To Give It Up” című számát.

2023 októberében a Universal Music Publishing Group, a Concord Music Group és az ABKCO beperelte az Anthropicot, azt állítva, hogy Claude engedély nélkül reprodukált szerzői joggal védett dalszövegeket. A kiadók példákat hoztak fel Katy Perry, Gloria Gaynor és a The Rolling Stones dalaira.

Eközben a Sony Music Publishing és a Warner Chappell is pert indított augusztusban az Anthropic ellen, azzal vádolva a céget, hogy szerzői joggal védett dalszövegeket és kottákat használt fel olyan előadóktól, mint a The Beatles, Taylor Swift és Michael Jackson Claude képzésére.

Szeptemberben egy másik helyen Jason Isbell és több más zenész jogi eljárást indított a Suno mesterséges intelligencia-generátor ellen, azt állítva, hogy ez lehetővé tette a felhasználók számára, hogy beleegyezés nélkül utánozzák identitásukat és zenei stílusukat.

Az Egyesült Királyságban a zeneipar továbbra is a mesterséges intelligencia és a szerzői jogok fokozottabb védelmére szólít fel, és olyan művészek, mint Paul McCartney, Elton John és Dua Lipa, a munkáik jogosulatlan felhasználása elleni szigorúbb védelemért kampányolnak.