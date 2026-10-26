Quentin Tarantino bemutatja a Cliff Booth első 17 percét, és elmagyarázza a karakter újraélesztésére vonatkozó döntését

Quentin Tarantino egészen meglepetést tartogatott péntek este.

A filmrendező a Los Angeles-i AFI Fest-en jelent meg egy vetítésen Volt egyszer Hollywoodbanutána leül egy kérdezz-feleletre a sikerfilmjéről. De ahogy az éjszaka véget ért, Tarantino meglepte a tömeget a TCL Chinese Theatre első pillantásával Cliff Booth további rossz kalandjaiamely a követő film első 17 percét mutatja be.

Tarantino írta a forgatókönyvet Cliff Boothmelyben ezúttal David Fincher is beáll a rendezésbe. Az új projektben Brad Pitt újrajátssza Oscar-díjas szerepét Booth dupla kaszkadőrként, és 1977-ben játszódik, nyolc évvel a film eseményei után. Egyszer régen.

Mielőtt bemutatta volna a felvételt – amelyen Booth mozi vetítőként dolgozott, miközben néhány kellemetlenebb ügyet intézett az oldalon – Tarantino elmagyarázta döntését, hogy újra felkeresi a karaktert.

„Nem szoktam idézőjelben emlékezni a jó kritikáimra; valahogy a rossz kritikákra emlékszem idézőjelben, de nem igazán emlékszem a jó kritikáimra idézőjelben. Egy idézetre viszont emlékszem, hogy valaki írt róla Volt egyszer Hollywoodbanez olyan volt, mint: „Úgy tűnik, ez az első világ, amit Quentin Tarantino valaha is teremtett, és amelyben szeretne élni”, és van ez a szempont” – mondta a közönségnek. „Imádtam Cliff Booth karakterét, szerettem, ahogy Brad alakította őt, és ez az aspektusa olyan volt, mint egy puhafedeles hős. Úgy láttam, mint egy sor puhafedeles könyvet, amelyben Cliff Booth belekeveredett ebbe a kalandba, abba a kalandba, vagy valami hasonlóba.

Tarantino így folytatta: „Az idő előrehaladtával csak arra gondoltam, hogy egy másik kalanddal álljak elő, és szerencsétlenségbe keverjem. Látni akartam, mi fog történni ezzel.” Azt is megjegyezte, mennyire elmerült a film világában – miután egyben a Egyszer régen regényt – és elmagyarázta: „Nincs más dolgom, csak befektetni ebbe a mitológiába. A film elkészítése előtt fektettem bele, majd a film elkészítése óta eltelt években fektettem bele, csak hogy ismerjem a mitológiát. A közönségnek nem kell mindent tudnia, de kedves, hogy mindent tudok, és bízhat bennem, hogy ismerem.”

A beszélgetés során Tarantino azt is elárulta, hogy „ha meg fogom nézni valamelyik filmemet, akkor ez lesz az”, és ez egy olyan film, amit újra és újra megnézhet. Hozzátette: „Ne érts félre, szeretem a történeteimet. Nagyon-nagyon szeretem a történeteimet, és fektetek a történeteimbe. De valahogy tetszik, hogy ennek nincs igazán története. Tetszik, hogy csak lógsz velük.”

A készülő darabja próbái előtt Tarantino elmagyarázta, hogy jelenlegi gondolkodásmódja az, hogy először író legyen, amit azzal hajtott végre, hogy nem rendezi. Cliff Booth. „Ahogy öregszem, egyre inkább a betűk emberének számítok – jegyezte meg –, ezért a forgatókönyvek, a könyvek és a színdarabok – minden, kivéve a költészetet.

Cliff Booth további rossz kalandjai november 25-én jelenik meg az Imax-ban, és december 23-án a Netflixen.