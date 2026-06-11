Emily Watsont a Szarajevói Filmfesztivál zsűrijének elnökévé és tiszteletbeli szívdíjasává nevezték ki

Emily Watson brit színésznő a 32. Szarajevói Filmfesztivál zsűrijének elnöke lesz, és megkapja a fesztivál Honorary Heart of Sarajevo díjat is.

„Húsz évvel legutóbbi szarajevói látogatása után igazán nagy örömünkre szolgál, hogy Emily Watsont újra a fesztiválon üdvözölhetjük – ezúttal nemcsak mint Szarajevó Tiszteletbeli Szíve kitüntetés kitüntetettjeként, hanem a verseny zsűrijének elnökeként is” – mondta Jovan Marjanović, a fesztivál igazgatója.

„Emily Watson színésznő, akinek tehetsége, intelligenciája és a mesterség iránti elhivatottsága mély nyomot hagyott a kortárs moziban, figyelemre méltó karrierje során rendkívüli érzelmi pontosságú és erős előadásokkal megmozgatta a közönséget és a kritikusokat egyaránt.” Hozzátette: „Úgy gondolom, hogy az idei programban részt vevő filmesek ugyanolyan izgatottak lesznek, mint mi, hogy meg fogja nézni munkájukat Szarajevóban.”

A kétszeres Oscar-díjra jelölt Watson az Egyesült Királyság egyik legtermékenyebb színésze. Legutóbb Mary Shakespeare-ként szerepelt Maggie O'Farrell regényének adaptációjában. Hamnetamely a kiemelkedő brit filmnek járó BAFTA-díjat is elnyerné.

További figyelemre méltó filmek közé tartozik Lars von Trier Breaking the WavesA24-esek Isten teremtményei, Ilyen apróságok Cillian Murphyvel, Netflix dráma Stevevalamint Gosford Park, Punch-Drunk Love, Potter kisasszony és Mindennek elmélete.

A televízióban Olivia Williams és Mark Strong oldalán szerepelt az HBO Max-ban Dűne: Jóslat valamint benne Csernobil Jared Harrisszal és Stellan Skarsgarddal, A Dresserés Almafa udvar. Watson kiterjedt színházi szerepekkel is büszkélkedhet, beleértve a Royal Shakespeare Company számos produkcióját.

A 32. Szarajevói Filmfesztivál 2026. augusztus 14-21.