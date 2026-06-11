A „24 Jump Street” munkában Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube a Talks to Return című filmben

Jonah Hill és Channing Tatum ismét a ritmusban vannak Jump Street 24.

A vígjátékfilm-franchise legújabb folytatása a Sony Picturesnél készül, Hill, Tatum és Ice Cube visszatéréséről tárgyalnak. A Hollywood Reporter megerősítette.

Rodney Rothman rendezi majd a filmet egy Hill és Meghan Malloyval írt forgatókönyv alapján. Phil Lord és Chris Miller, akik 2012-ben vezették Jump Street 21 és 2014-es folytatás Jump Street 22producerként tér vissza Neal H. Moritz mellé. A producerek a Hill and Strong Baby Productions partnere, Matt Dines, valamint Tatum és a Free Association partnere, Reid Carolin is.

A cselekmény részleteit nem osztották meg, és nem világos, hogy a 23-as szám miért került át a jelenlegi film címénél. Rothman nevéhez fűződik a forgatókönyv elkészítése Jump Street 22Michael Bacall és Oren Uziel mellett.

Lord és Miller, akik az idei Ryan Gosling vezette Amazon MGM Studios slágert vezették Projekt Hail Maryélőszereplős játékrendezői debütálásukat -val jelölték Jump Street 21amelynek Hill és Bacall forgatókönyve volt. A középpontjában Schmidt (Hill) és Jenko (Tatum) rendőrök középiskolásként titkolódzva próbáltak behatolni egy kábítószer-gyűrűbe. Ice Cube alakította a zord Dickinson kapitányt, aki felügyelte a programot.

Jump Street 21 meghaladta a 200 millió dollárt a globális pénztáraknál. Jump Street 22amelyen a páros főiskolai hallgatónak álcázta magát, még nagyobb sikert aratott, 331 millió dollárt gyűjtött össze világszerte.

A filmek a Jump Street 21 sorozat, amelyet 1987-ben mutattak be a Fox-on, és öt évadon keresztül futott. Johnny Depp, aki az első filmben szerepelt egy cameo-ban, szerepelt abban a sorozatban, amelyben Patrick Hasburgh és Stephen J. Cannell társalkotóként szerepelt.

Az évek során egy harmadikról is beszéltek Jump Street 21 filmet, beleértve a keresztezés lehetőségét a között Férfiak feketében és Jump Street franchise-ban, mígnem a projektet végül halottnak mondták.

Még 2024-ben Tatum megjegyezte, hogy a forgatókönyv egy harmadik filmhez készült Jump Street 21 sorozatot nem régen írták, és a színész énekelte a dicséreteket. – Tudod mit, ki fogok tenni egy jó juju-t, és azt fogom mondani, hogy szívesen látnám Jump Street 23„Szeretném megtenni Jonah-val, és tudom, hogy Jonah meg akarja csinálni.” Szeretnénk, ha újra elmennénk játszani.”

Fajta először számolt be róla Jump Street 24.