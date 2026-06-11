Nézze meg, amint MGK „nagyon-nagyon rosszul összezavarja a hátam”, ahogy bukfencezik a közönség felé

Az MGK tetőről bukfencezett a közönségre, amitől „nagyon-nagyon elrontotta a hátam” – nézze meg az alábbi pillanatot.

A zenész június 6-án egy afterpartyt játszott a Conneticut állambeli Mezzo Grille-ben, miközben legutóbbi, Lost Americana című albuma turnén járt.

A Limp Bizkit frontemberével, Fred Dursttal, a „FIX UR FACE”-vel való együttműködés során az MGK felkapaszkodott egy közeli tetőre, hogy megpróbálja tömegszörfözni. Amikor azonban beugrott a közönség közé, az alatta lévőknek nem sikerült elkapniuk – aminek következtében a koncertlátogatók felkiáltottak: „Vedd fel! Vedd fel!” ahogy az MGK belesüppedt a tömegbe.

Később az MGK egy Instagram-sztoriban foglalkozott a sikertelen színpadi merüléssel (via Loudwire). „Nagyon, nagyon csúnyán elrontottam a hátam” – írta. „Még csak állni vagy felvenni is gondjaim vannak. Még csak fel sem tudok állni anélkül, hogy a karomat és a felsőtestemet ne használnám a hátam megtámasztására.

„Ha a közelgő fellépések bármelyikén funkyen mozgok, nem akarom, hogy azt hidd, nem adok bele mindent” – tette hozzá. „Csak nagyon-nagyon fáj, haver. Például, hogy fáj a levegő. De mentálisan meg fogok gyógyulni. Tudom, hogy ez egy nagy mentális játék, és tudom, hogy a testem elég elpusztíthatatlan. Szóval csak… és semmi sem fontosabb, mint a műsor, ami megy. Nem mondok le semmit.”

Nézze meg az MGK-t 11 perc 40 másodpercnél lentebb:

Az MGK jelenleg a turné felénél tart. Tavaly novemberben indította el az eljárást Floridában, és azóta beutazta az Egyesült Királyságot, Európát, Ausztráliát és Új-Zélandot.

Most ismét visszatért Észak-Amerikába, ahol holnap (június 12-én) a pennsylvaniai Scrantonban játszik. Miután meglátogatta Idahót, Utah-t, Ontario-t és New York-ot, július 1-jén a washingtoni Ridgefieldben rendezi meg az utolsó bemutatót.

Tekintse meg az összes dátumot lent, és szerezze meg a fennmaradó jegyeket itt.

Az MGK „Lost Americana” 2026-os turnéja:

2026. JÚNIUS

12 – Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain+>

13 – Darien Center, NY – Darien Lake Amphitheater+>

14 – Toronto, ON – Budweiser Stage+>

16 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre+=

17 – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheatre+=

19 – Maryland Heights, MO – Hollywood Casino Amphitheatre+=

20 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center+=

26 – West Valley City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre+^^

27 – Boise, ID – Ford Idaho Center Amphitheatre+^^

29 – Vancouver, BC – Rogers Arena+^^

30 – Auburn, WA – White River Amphitheatre+^^

2026. JÚLIUS

1 – Ridgefield, WA – Cascades Amphitheatre+^^

+A Wiz Khalifa támogatásával

>A DE'WAYNE támogatásával

= A Mod Sun támogatásával

^^Az Emo Nite támogatásával

Máshol az MGK „ezüstkanalajú prédikátornak” bélyegezte Yungbludot, és azt mondta neki, hogy „fogd be a pofád”.