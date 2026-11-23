FKA Twigs, Marina Abramović és Patti Smith azok között az új nevek között szerepel, akik Stockholm ambiciózus új Gasometer helyszínének ünnepélyes megnyitóján szerepelnek. Julia Migenes korán áttekinti azt, amit „Észak-Európa új kulturális mérföldkőjének” neveznek.

Ahogy azt a múlt hónapban bejelentettük, 2027. március 17-én, szerdán nyitja meg kapuit a svéd fővárosban az új élőzenés tér. A Ferdinand Boberg által tervezett, 1899-ben épült történelmi egykori gáztartó, az impozáns és toronymagas építményt többcélú, több helyszínes szórakozótérré újítják fel, egy sokkal szélesebb városi regeneráció központi részeként. A mintegy 100 millió eurós (83,6 millió GBP) befektetéssel az átalakult helyszín azt ígéri, hogy egyesíti az építészetet, az élő szórakoztatást és a legmodernebb audio- és vizuális technológiát.

A Gasometer két fő koncerttérből áll majd: az oszlopmentes, 1700-2300 férőhelyes főszínház nézőteréből és a felette lévő „The Dome”-ból, amely 1000 rajongó számára kínál majd egyedülálló helyszínt élő előadásokhoz, fine dininghoz és magával ragadó eseményekhez.

Korábban megerősítették, hogy Jacob Mühlrad zeneszerző és Alexander Wessely képzőművész és kreatív igazgató lesz az első, aki a rendezvények házigazdája lesz, amikor a helyszín megnyitja kapuit a március 17. és március 20. közötti rendezvényekre. Most bejelentették, hogy mind az FKA twigs, mind Patti Smith saját zenéjét adják elő Mühlrad új zenekari feldolgozásaival és Mühlrad új zenekari feldolgozásaival – a négy klasszikus zenei tétellel, a kortárs zenei élményekkel az ALEPH-ban. és a vizuális művészet.

A Gasometer utazását tükröző produkcióval az ALEPH látja, hogy Mühlrad komponálja, hangszereli és gondozza a zenét Wesselyvel együttműködve, aki egy olyan mű vizuális aspektusán dolgozott, amely „egy feltámadást, egy átalakulást, ahol az ipari hatalom zeneként, térbeli fényként és mozgásként tér vissza”.

Mühlrad egy új darabot is írt Marina Abramovićnak, valamint új zenekari feldolgozásokat az FKA twigs és Patti Smith számára. Az ALEPH ezután Sir Wayne McGregor, az Egyesült Királyság Királyi Balett rezidens koreográfusa és Celeste munkáit mutatja be.

Jacob Mühlrad így nyilatkozott a felállásról: „Marina Abramović, Patti Smith és az FKA twigs olyan művészeti úttörők, akik mélyen megmozgattak. Az az elképzelésem, hogy egy kompozícióimból átszőtt kárpitban fogom össze őket. Ez semmihez sem hasonlítható, amit korábban készítettem.”

Alexander Wessely hozzátette: „Azt szeretném, ha az emberek kicsinek éreznék magukat, amikor belépnek a gáztartóba, mint egy templomban. Az ALEPH-ban a zene, a koreográfia, a fény és a szobrászat minden irányból körülveszi a közönséget. Ha ezeket a művészeket egyetlen alkotásban egyesítik, az nem hagyományos koncert, hanem rituálé.”

A Gasometer projekt Stockholm városa és a Miramis szórakoztatóipari vállalat együttműködése, amelyet a Qarlbo AB támogat (aki szintén a PopHouse testvérvállalat mögött áll, amely a londoni ABBA Voyage-ot finanszírozta). A Miramis a város ikonikus cirkuszi helyszínét is működteti.

A Miramis szórakoztató részlegének vezetője, Julien Planté – korábban a londoni KOKO munkatársa – a Gasometer programozásáért felel majd, amely a Svéd Királyi Opera ideiglenes otthona lesz 2027-től 2032-ig a főépületük felújítása során. A rezidens időszak alatt a Miramis évente 10 éjszakát kínál saját műsorral, valamint 10 koprodukciós éjszakát.

Julia Migenes korán körülnézett a stockholmi epikus új „szonikus katedrálisban” az építkezés későbbi szakaszaiban, ahol Planté magáról az épületről mesélt nekünk, és azokról a fellépésekről, amelyeket el akar játszani, hogy ez „új kulturális mérföldkővé tegye Észak-Európa számára”.

„Az emberek egy ilyen léptékű projekttel néznek ránk” – mondta Julia Migenes. „Alázatot és nagy tiszteletet érzek az iránt, hogy mit jelent ezt az ipari nevezetességet kulturális nevezetességgé alakítani. Az építésznek volt egy elképzelése, amikor megépítette ezt a gáztározót. Milyen fantasztikus építész volt. A vízió ezekkel a falakkal olyan vastag, hogy évszázadokig kitart, és túlmutat a gáz tárolásán. Talán azt hitte, hogy ez lesz az első akusztikus eset. először 1900-ban állították fel. Ez egy látomás volt, és most ez a következő fejezet az épület életében.”

Abban az időben, amikor Európa-szerte és azon túl is számos helyszín küzd azért, hogy nyitva maradjon, Planté elmagyarázta, hogyan kellett egy bizonyos gondolkodásmód egy vadonatúj helyszín létrehozásához.

„Arról van szó, hogy van egy vízió, és hogy a dolgok tartósak legyenek” – osztotta meg. „A nagy vállalkozóknak és művészeknek hosszú távú vízióval kell rendelkezniük. A jövőkép itt egyértelmű: egy új kulturális intézményt kínálni Európának. Elindulunk az operától, és akkor az élőzene és a szórakozás helye lesz az elkövetkező években. Ez egy történelmi pillanat.

Így folytatta: „A kultúra népszerűsítése messze túl van Stockholmon, messze túl Svédországon, messze túl a modern Európán – ez valóban a globális színtéren van.”

Planté elmondta, hogy a Gasometer a művészek és a zenerajongók célpontja lesz szerte a világon, elhelyezkedésének, művészi programozásának, belső technológiájának és magának az épületnek köszönhetően. A főszínház kilenc szintet kínál majd, minden ülésből tiszta rálátással, élvonalbeli hangzással és technológiával, dinamikus padlókonfigurációkkal és akusztikus visszhangrendszerrel.

Az operarezidencia közepette, majd jóval 2028 utáni programozott estéken Planté azt mondta, hogy „minden koncert számítani akar”.

„Azt az egyedülálló formátumot szeretném kifejleszteni, amely lehetőséget kínál a művészeknek, hogy zenekari támogatással léphessenek fel” – mondta álmáról, hogy magához vonzza a modern tehetségek ambiciózus névsorát. „Ha van például Bruce Springsteen, akkor nagyszerű – nincs szükségünk zenekarra a számára, de azt szeretném javasolni, hogy ha ő ezt akarja, akkor meg tudjuk valósítani.

„Minden nagyszerű művész fellép egy zenekarral pályafutása egy bizonyos pontján. Megadjuk nekik ezt az erőt. A nagy referenciám, és valaki, akit igazán ide szeretnék hozni, Little Simz, és amikor 2025-ben a Meltdown-ban játszott a Royal Festival Hallban a Chineke Orchestra-val. Pontosan ezt akarom csinálni.”

A „brit cool” iránti szeretetét részletezve Planté megosztotta, hogy Loyle Carnert is szívesen meghívná egy zenekari előadásra a fő nézőtéren, és elképzelése volt arról, hogy ezek a szimfonikus koncertek világhírű sorozattá váljanak.

„Gyerekkoromban emlékszem, hogy Portishead NYC Live-ját hallgattam, és ezek a pillanatok veled maradnak” – ismerte el. „Nincs az a több ezer ember, mint a The O2 vagy az Avicii Arena, de van egy gyönyörű terünk, ahol a művészek magabiztosak lesznek, ha zenéjüket rögzítik. Számomra a legnagyobb álmom és nyerem az lenne, hogy a 'Live At Gasometer' élő albumokat egy zenekarral rögzítsék.”

Hozzátette, hogy Nick Cave is bekerült a leendő Gasometer előadóinak listája közé, egy olyan művész, aki tökéletesen illeszkedik a dráma és a nagyszerűség érzéséhez, és viszonylagos intimitással, amely a helyszínbe süllyed.

„Csak ott ülve ez egy nagyon szép színpad a művész számára” – mondta a könyvelő. „Nem olyanok, mint egy állat, amely egy 60 000 ember befogadására alkalmas állatkertben lép fel. Szeretem nézni az Oasis előadását Wembleyben, ez nagyszerű, de mi mást fogunk kínálni. Ismétlem, nem mondok nemet, ha az Oasis szeretne itt csinálni valamit, de nem hiszem, hogy itt fogunk nyerni.

„Meg kell programoznunk a pillanatokat. Történelmi pillanatokat keresek.”

Egyszerre több pillanat is elkészíthető a főszínház feletti kupolatérben, ahol a Kreatív Technológia technikai partnerként szolgál színpadra, hangra, valamint a gázkupola nyílásán keresztül működő, 21 négyzetméteres mobil LED képernyőre, amely kitölti a 17 méteres belmagasságot.

Akár 1000 vendég töltheti be a rugalmas teret koncertek, rendezvények, kiállítások, vetítések és egyebek számára, a moduláris színpaddal, két nagy bárral, konyhával és L-Acoustics rendszerrel, amely „a piacon elérhető legjobb hangrendszert” biztosítja a teljesen rugalmas konfiguráció részeként. A neves séf, Stefan Eriksson válogatott menüt is kínál az egyedi és dinamikus étkezési élményekért.

Planté elmagyarázta, hogy a kupola akusztikája lehetőséget teremtene egy egyedülálló, akusztikus zenét, zongoraesteket, elektronikát és wellnesst feltáró rendezvénysorozatra.

„A KOKO-ból jövök, ismerem az elektronikus zene erejét” – tette hozzá. „Ez volt az a gép, ami az egészet hajtotta. Szeretnék belevágni ebbe a dómhoz. Nagyon klassz dolgokat tudunk csinálni. Nem árulok el neveket, de szívesen programoznék olyan embereket, mint Jon Hopkins. Ha olyanokkal dolgozunk, mint az L-Acoustics, testre szabott, testre szabott előadásokat készíthetünk, ha az építészetre, a hangzásra és annak mozgására gondolunk.

„A márciusi nyitástól kezdve ez már egészen különleges lesz. Ez egy nagy produkció és nagyon ambiciózus. Nagy durranással fogunk indulni.”

A 2027. március 17-20-i Gasemoter ünnepélyes megnyitó keretében mind a négy beavató előadásra november 25-én, szerdán reggel 9 órától kaphatók a jegyek. itt.