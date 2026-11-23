Sadie Sandler nagy feltűnést kelt, amikor első horrorfilmjének főszerepére készül.

A színésznő, aki nemrégiben vezette a Netflix vígjátékát Szobatársakismét együttműködik a streamerrel a horror funkcióban Malibu, A Hollywood Reporter megtanulta. Tod „Kip” Williams, aki a kormányzásról ismert Paranormális tevékenység 2A filmet egy olyan forgatókönyv alapján rendezi, amelyet Tom Pabst-tal írt, aki a szuperhős-sorozaton dolgozott. Titánok.

A gyártás 2027 elején kezdődik meg a Roy Lee-féle Vertigo Entertainment, Steven Schneider-féle Room 101 és Adam Sandler Happy Madison című filmjének gyártása során.

Malibu A középpontjában Sadie Sandler, mint egy feltörekvő színésznő áll, aki az utolsó pillanatban kutyaültető munkát vállal egy visszahúzódó filmsztár malibui kastélyában. Hamarosan megtudja, hogy a ház nem az, amire számított.

Míg Sandler megjelent a Netflix 2020-as kísérteties vígjátékában Hubie Halloween Adam Sandler apával szemben, és szerepet kapott a Sony Pictures animációs filmjében Hotel Erdély franchise, Malibu egyenes horrorként írják le, és állítólag a korábbi projektjeitől sokkal eltérő hangvételű.

Sadie Sandler nemrég jelent meg a Netflixen Senki sem akarja eztés a főszerepei között szerepel Szobatársak, Jay Kelly, Boldog Gilmore 2 és Annyira nem vagy meghívva a Bat Mitzvah-omra.

Helming mellett Paranormális tevékenység 2Williams rendezte John Cusackot és Samuel L. Jacksont a 2016-os filmben Sejt amely Stephen King sci-fi horrorregényét adaptálta.

Lee, akit elneveztek THR'2025-ben az év producere, ügyvezető producerként dolgozott olyan horror sorozatokban, mint a Peacock's Crystal Lake és az HBO-n It: Üdvözöljük Derryben. Legutóbbi filmjei közé tartozik Resident Evil, Fegyverek, Minecraft film és Megszállottság Curry Barker rendező készülő filmje Bármit, csak nem szellemeket.