Greta Lee, Wagner Moura éveket tölt otthon csapdában a Netflix „Utolsó ház” thriller előzetesében

Greta Lee és Wagner Moura megtudja, hogy a Netflix tudományos-fantasztikus thrillerének előzetesében nem csak a tartózkodási helyekre gondolnak. Az utolsó ház.

Louis Leterrier rendező filmje, amely korábban ún 11817augusztus 7-én jelenik meg a streaming szolgáltatásban. Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski és Gabriel Barbosa teszik teljessé a szereplőket.

Az utolsó ház egy négytagú családra összpontosít, akik otthonukban rekedtek, és egyre fogyatkozó erőforrásokkal néznek szembe. Végül felfedeznek egy fenyegető jelenlétet, amely megakadályozza őket a szökésben.

– Mi a fene folyik itt? – kérdezi Lee az előzetesben, amikor megtudja, hogy az otthonukat lezárták. Később Moura elgondolkodik: „Mi van, ha valami odakint tart minket csapdában?”

Letterrier (Gyors X, Most Látsz Engem) vezette a filmet Matthew Robinson forgatókönyvéből (Szerelem és szörnyek). A Chernin Entertainmenttől és a 3 Arts Entertainmenttől származó projektben a Leterrier producerei Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson és Oly Obst mellett. Az ügyvezető producerek Thomas Benski, Cecile Gaget, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher és Damian Anderson.

Lee legutóbbi szolgáltatásai közé tartozik Tron: Ares, A Dinamit Háza és Elmúlt életek. A sorozatról ismert Orosz baba és A reggeli műsorutóbbival a színésznő Emmy-díjra jelölték. Közelgő projektjei között szerepel a hangszerep Toy Story 5 és Pókember: A pókversen túl.

Moura Oscar-jelölést kapott a tavalyi év vezető szerepéért A titkos ügynök. A többi korábbi stáb a filmeket is tartalmazza Polgárháború és A Szürke Embervalamint olyan sorozatok, mint Narcos, Mr. és Mrs. Smith és Dope Thief.