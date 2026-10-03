Greta Van Fleet bejelentette a 2027-es „Into The Beginning” brit, európai és észak-amerikai turnéját

Greta Van Fleet bejelentette 2027-es „Into The Beginning” turnéjának részleteit Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában. Alább megtalálja az összes dátumot és jegyrészletet.

A michigani rockzenekar február 3-án kezdi az 59-es futamot a Savannah's Enmarket Arénában, mielőtt egy kiterjedt első észak-amerikai szakasz március 30-án Denverbe viszi őket.

Ezt követően májusban Európába indulnak, ahol a futás a brit arénában a londoni The O2-ben, a birminghami Utilita Arénában, a manchesteri Co-op Live-ban és a glasgow-i OVO Hydro-ban tart majd. Az európai szakasz a dublini 3Arénában ér véget június 4-én.

Júliusban az észak-amerikai randevúk második szakasza következik, amely Vancouverben kezdődik, és július 31-én a michigani Grand Rapids-i Acrisure Amphitheaterben tartandó bemutatóval ér véget.

Larkin Poe az egész Egyesült Királyságban és Európában is támogatni fog, míg a különböző észak-amerikai találkozókon az Arc De Soleil, az Edgehill, a The Kooks, a Luna Li, a Sana Sana Musica, Portugália. A férfi, a napszoba és a Friko.

Az európai jegyek általános értékesítése helyi idő szerint pénteken (október 9-én) délelőtt 10 órakor kezdődik, a rajongói előértékesítést követően, amely október 7-én, szerdán 10 órakor kezdődik. Szerezd meg a tiédet itt.

Az észak-amerikai műsorok esetében a rajongói előértékesítés helyi idő szerint október 13-án 9 órakor kezdődik, az általános kiárusítás pedig október 15-én 10 órakor kezdődik. itt.

Az Into The Beginning turné teljes dátuma:

2027. FEBRUÁR

3 – Savannah, GA – Enmarket Arena

5 – Tampa, FL – Benchmark International Arena

6 – Jacksonville, FL – VyStar Veterans Memorial Arena

9 – Atlanta, GA – State Farm Arena

10 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

12 – Rosemont, IL – Allstate Arena

13 – Omaha, NE – CHI Egészségügyi Központ

15 – Minneapolis, MN – Target Center

17 – Green Bay, WI – Resch Center

19 – Louisville, KY – KFC Yum! Központ

20 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

2027. MÁRCIUS

2 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

3 – Cleveland, OH – Rocket Arena

5 – Boston, MA – TD Garden

6 – Albany, NY – MVP Arena

8 – Brooklyn, NY – Barclays Center

10 – Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena

12 – Charlotte, NC – Spectrum Center

13 – Knoxville, TN – Food City Center

15 – Fort Worth, TX – Dickies Arena

16 – Tulsa, OK – BOK Center

19 – Anaheim, CA – Honda Center

20 – Phoenix, AZ – Mortgage Matchup Center

22 – Reno, NV – Reno Rendezvényközpont

24 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

25 – Portland, OR – Moda Center

27 – Boise, ID – ExtraMile Arena

29 – Salt Lake City, UT – Delta Center

30 – Denver, CO – Ball Arena

2027. MÁJUS

15 – München, Németország – Olympiahalle

16. – Milánó, Olaszország – Unipol Fórum

18. – Hamburg, Németország – Barclays Arena

19 – Koppenhága, Dánia – Royal Arena

21 – Berlin, Németország – Uber Arena

22. – Prága, Csehország – O2 Aréna

24 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome

25 – Brüsszel, Belgium – Forest National

27. – Párizs, Franciaország – Adidas Arena

28 – London, Egyesült Királyság – Az O2

30 – Birmingham, Egyesült Királyság – Utilita Arena

2027. JÚNIUS

1 – Manchester, Egyesült Királyság – Co-op Live

2 – Glasgow, Egyesült Királyság – OVO Hydro

4 – Dublin, Írország – 3Arena

2027. JÚLIUS

5 – Vancouver, BC – Rogers Arena

7 – Edmonton, AB – Rogers Place

8 – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome

10 – Winnipeg, MB – Canada Life Center

13 – Kansas City, MO – T-Mobile Center

14 – St. Louis, MO – Chaifetz Arena

16 – Columbus, OH – Nationwide Arena

17 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

20 – Raleigh, NC – Lenovo Center

21 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

23 – Hershey, PA – Giant Center

24 – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena

26 – Gilford, NH – BankNH Pavilion

28 – Laval, QC – Place Bell

29 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

31 – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheatre

A turné Greta Van Fleet új albumát, a 'Palace For The People'-t támogatja, amely október 9-én érkezik a Republic Records-on (előrendelés itt). A csapat harmadik stúdióalbumát, a 'Starcatchert' követi, amely 2023-ban érkezett meg, és Dave Cobb producere volt.

Az új tevékenység azután indult, hogy Greta Van Fleet rajongói arra gyanakodtak, hogy a banda májusban feloszlott.

Akkoriban a négytag 2024 óta nem lépett fel élőben, és nem adott ki új zenét, és aggodalmakat váltott ki egy karriert átívelő montázs megosztásával, amely a következő üzenettel zárult: „Köszönjük a vad túrát. Szerelem, Josh, Jake, Sam és Daniel.”

Utolsó turnéjuk során 2024 júliusában egy különleges főshow volt a londoni Royal Albert Hallban.

A közelmúltban Jake és Sam Kiszka Bruce Springsteen előzenekaraként jelent meg Springsteen: Szabadíts meg a semmiből.