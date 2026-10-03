Ole: Művészet a téma hevében a Thyssen Málagában

2026.10.03. Sonia Delaunay. Bailaora de flamenco, 1916 (1924). Museo de Bellas Artes de Bilbao. Adquirido en 2021

Néhány nappal azután, hogy megtudtuk, hogy az idei Országos Képzőművészeti Díj nyertese Pilar Albarracín lesz egy olyan műért, amely újra és újra, és ironikus szemszögből kritikusan áttekintette a spanyolhoz köthető kliséket, a malagai Carmen Thyssen Múzeum lehetőséget ad arra, hogy tovább mélyedjünk a művészet és a művészet mítoszai között, amely éppen az e kiállítás egy részét benépesítő Hugina mítoszok.

„Olé! A spanyolok mítosza Andalúzián keresztül” az egyik legfigyelemreméltóbb kiállítás azon kiállítások közül, amelyeket ez a központ három évtizedes történelmének emlékére programozott: azt vizsgálja, hogy egyes andalúz hagyományokhoz, folklórhoz és populáris kultúrához kötődő képek a 19. századtól, valamint a 20. és 21. századtól hogyan járultak hozzá a visszatérő római kori sztereotípiákhoz. döntően annak elterjedéséhez, különösen nyíltan szemlélve a látottak egzotikus vagy kevésbé európai oldalát: a spanyolról alkotott elképzeléseik hosszú kontinuitásúak lennének, és mint tudjuk, nem hígultak fel, bár az elmúlt fél évszázadban nyíltan megkérdőjelezték őket.

Julio Romero de Torres. La Buenaventura, 1920. Carmen Thyssen Múzeum Málaga

Julio Romero de Torres. A Bonaventure1920. Carmen Thyssen Múzeum Málaga

Ez a kiállítás, amelyet a múzeum kurátorai, Bárbara García és Alberto Gil állítottak össze, e mítoszok eredetéhez utazik, és ötven, többségében spanyol szerző hetvenöt műve alapján tekinti át érvényességüket, annak bizonyítékaival szemben, hogy mások elképzelései ugyanúgy beépültek a sajátjukba, mint ahogyan mások elképzelései az egyénről meghatározzák a sajátjukat. E tipizmusok kezelése szükségképpen sokrétű lesz, Goyától Picassóig, Zuloagától és Romero de Torrestől Equipo Crónicáig: paternalista és kritikus, kedves és komor, realista vagy idealizált megközelítéseket fogunk látni; szinte mindig, igen, mentes az előítéletektől, és hajlamos megkérdőjelezni a kialakult hiedelmeket.

A fekete-fehér Spanyolországot ahelyett, hogy egymással szemben állnák, ugyanannak az éremnek a két oldalának tekintik, ahogyan a tradíciót és a modernt, ami hivatalosnak számít és ami bomlasztó, vagy az andalúz öröm és a szentimentális dráma nincs olyan távol egymástól: festmények, rajzok, metszetek, fényképek és szobrok mutatják, hogy a spanyol művészek minden kifejező technikát felhasználtak a mítosz formálására; azt is, hogy mantilták, gitárok, táncosok és torreádorok előtt több felolvasás lehetséges, mint a folklór.

Chronicle Team. Bullfighter Picnic, 1974. Fernando Saludes kollekcióChronicle Team. Bullfighter Picnic, 1974. Fernando Saludes kollekció

Chronicle Team. Bullfighter piknik1974. Fernando Saludes Gyűjtemény. © Equipo Crónica, VEGAP, Málaga, 2026

A kiállítás útitervének célja nem egy, az évtizedek és ecsetek múlásával a spanyol metonímiájává konvertált andalúz ikonográfia összeállítását ajánlani, hanem inkább arra hívja fel a látogatót, hogy tudatosítsa a nemzeti identitásról alkotott univerzális mítoszok e motívumok alapját, és hogy ez a képi konszolidáció miként hatott terjesztésére és művészeti eszközeire is.

Hé! A spanyol mítosza Andalúzián keresztül. Carmen Thyssen Múzeum Málagában

Hé! A spanyol mítosza Andalúzián keresztül. Carmen Thyssen Múzeum Málagában

Ismeretes, hogy a malagai Thyssen állandó gyűjteményében igen nagy számban találhatók ezekhez a tipikus hagyományokhoz, szokásokhoz és ünnepekhez kötődő kompozíciók – Ramón Casas és Domínguez Bécquer y Sorolla -, de a kiállítás célja az volt, hogy tágítsa a perspektívákat a formai és koncepcionális felújítások irányába, amelyeket ugyanebben a témában alkalmaztak Solaganare, Guyana, Z. López Mezquita; aztán Saura, Pablo Picasso, Miquel Barceló vagy Juan Barjola, avantgárd szemszögből; és végül Gregorio Prieto, Eduardo Arroyo, Equipo Crónica vagy a már említett Pilar Albarracín, a paródiától való félelem nélkül. Az összegyűlt, hazánkon áthaladó, hatásáról számot tartó külföldiek közül említhetjük Sonia Delaunayt, Mary Cassatt, Francis Bacont vagy Francis Picabiát.

A montázst nem szándékosan tagolták fel, hogy a 19. századi szerzők és kortársak nézetei közötti kapcsolatokat részesítsék előnyben, és talán a sztereotípiák – nagyon is jelenlévő – ellentmondásait vizsgálják. A saját gyűjteményéből származó darabok mellett kölcsönbe láthatjuk őket a Prado Múzeumtól, a Reina Sofiától, a granadai, sevillai és bilbaói képzőművészeti múzeumoktól, a Sorolla Múzeumtól, a valenciai IVAM-tól, a córdobai Julio Romero de Torres Múzeumtól, a jelmezmúzeumtól, a Patio Herreriano Alapítványtól, a Valladocolid-i Suño Alapítványtól, a Colladación Alapítványtól Santander Collection többek között.

Sonia Delaunay. Flamenco táncos, 1916 (1924). Bilbaói Szépművészeti Múzeum. 2021-ben szerezték beSonia Delaunay. Flamenco táncos, 1916 (1924). Bilbaói Szépművészeti Múzeum. 2021-ben szerezték be

Sonia Delaunay. Flamenco táncos1916 (1924). Bilbaói Szépművészeti Múzeum. 2021-ben szerezték be

Pilar Albarracín. Cím nélkül (Torera), 2009Pilar Albarracín. Cím nélkül (Torera), 2009

Pilar Albarracín. Cím nélkül (Torreádor), 2009. Magángyűjtemény. © Pilar Albarracín, VEGAP, Málaga, 2026

„Olé! A spanyol mítosza Andalúzián keresztül»

CARMEN THYSSEN MÚZEUM MÁLAGA

C/Cég, 10

Malaga

2026. október 3-tól 2027. február 21-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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