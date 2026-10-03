Tom Cruise „Digger”-je zuhan a pénztáraknál kevesebb mint 10 millió dollárral, mint „Verity”

Tom Cruise nagy költségvetésű Kubikus meglehetősen gödörbe került a nyitóhétvégével a pénztáraknál.

Alejandro G. Iñárritu filmrendezőtől Kubikus körülbelül 3,3 millió dollár bevételt hozott pénteken, a csütörtöki előzetesekkel együtt, mivel a film várhatóan 8 millió dollár körüli összeggel indul. Ez még a Warner Bros. által tervezett csekély 12-15 millió dolláros tartomány alatt is marad, és a 125 millió dolláros gyártási költségvetéssel járó projekt megsemmisítő beindítását jelentené. Kubikus a Cruise legalacsonyabb nyitóhétvégéje felé tart a 2007-es háborús dráma óta Oroszlánok bárányokértamely 6,7 millió dollárral debütált, jóval kisebb költségvetésből.

A közönség C+ CinemaScore-jával, amely a sztár nagy erejű karrierjének egyik legrosszabb fokozatát jelenti (és megegyezik Oroszlánok bárányokért), Kubikus egyértelműen sarkító cím, és hatalmas kreatív lendületet jelez, ahogy Cruise túlsúlyos és kopaszodó olajmágnássá változtatta magát. Riz Ahmed, John Goodman és Sandra Hüller is szerepel a filmben, amelynek középpontjában Cruise főszereplője természeti katasztrófát okozott.

Bár a stúdió reménykedik abban, hogy a díjátadó zsongás segíthet a filmnek, hogy a közönség felfedezze, a kritikusok megosztottak: Kubikus a Rotten Tomatoes véleményezőinek 51 százalékos jóváhagyásával. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikus „halottnak és eltemetettnek” ítélte.

Tom Cruise és Sandra Hüller Kubikus. Seoju Park/Warner Bros. Pictures

Kubikus A Warner Bros. mint önálló stúdió szerencsétlen végleges megjelenését jelenti, mivel a Paramount Skydance 111 milliárd dolláros fúziója a stúdióval várhatóan október 6-án fejeződik be. Napokkal ezelőtt felröppent a hír, hogy a Warner Bros. filmfőnökei, Michael De Luca és Pamela Abdy kilép a stúdióból, Dana Goldberg és Josh Greenstein pedig átveszi az irányítást. De Luca és Abdy káprázatos 2025-ös évében az elismert Oscar-díjasok sikerei is szerepeltek Egyik csata a másik után és Bűnösökmíg a 2026-os kiadások sokkal kevésbé biztató eredményeket értek el.

Bár Cruise pályafutása elején arról volt ismert, hogy kockázatot vállalt a filmesek által vezérelt funkciókkal, kezdve a Július negyedikén született hogy Magnóliaa sztár rajongói már megszokták, hogy akciódús franchise-vitelben látják, és valóban, hamarosan elkezdi a forgatást. Mennydörgés napjai 2. Ahogy Rentrak Paul Dergarabedian mesélte THR„Az elvárásainkat arra kell helyeznünk, hogy mi ez a film és mi is akar lenni, nem pedig az, amit a Tom Cruise névtől általában elvárnak a pénztáraknál.”

Amazon MGM Studios Valóság várhatóan megnyeri a hétvégét, mivel Colleen Hoover regényének adaptációja kísérteties szezont indít. Az Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével készült Michael Showalter rendező thrillere pénteken 15,1 millió dollárt gyűjtött be pénteken a csütörtöki előzetesekkel együtt, és a keretet az első helyen zárja hazai pályán 33,6 millió dollárral.

Dakota Johnson bekerült Valóság. Alisha Wetherill/Amazon MGM Studios

Mint Kubikus, Valóság kiábrándító C+ CinemaScore-t kapott a közönségtől a küszködő író, Lowen Ashleigh (Johnson) történetéért, aki szellemíróként vállalt munkát Verity Crawford (Hathaway) elismert írónál. Valóság 34 százalékos Rotten Tomatoes-pontszámmal rendelkezik a bírálóktól, a kritikus pedig Richard Lawson ír a számára THR hogy ez „irodalmi gyújtáskihagyás”.

Harmadik keretében a 2. helyen tartja a helyét a Sonyé Resident Evilamely várhatóan 12 millió dollár bevételt fog hozni, így hazai összértéke körülbelül 124,3 millió dollár lesz. Austin Abrams vezeti Zach Cregger rendező sikeres újraindítását a videojáték-tulajdonban.

A Paramount-é A Szörny Szíve a második hétvégéjén 11 millió dollár körül kerekedik fel, ami nagyjából 38 millió dollárt jelent. David Ayer filmjének főszereplője Brad Pitt a különleges erők tisztjeként rekedt harci kutyájával a vadonban.

Szintén másodéves keretébe tartozik az A24 Primetimeamely 8 millió dollárt tesz ki, így hazai összértéke nagyjából 34 millió dollár. Robert Pattinson Chris Hansen újságíró szerepét alakítja Lance Oppenheim tényeken alapuló thrillerében, amely valószínűleg előrébb kerül. Kubikus a hétvégére.

Még több jön.