Grimes felszólította Elon Muskot, hogy támogatja egy új mesterséges intelligencia „befolyásolóját”, miközben azt mondta neki, hogy „lépjen fel” és „tegye jobban”.

A kanadai művész – akinek három gyermeke van volt partnerével, Muskkal – tegnap (november 18-án, szerdán) a közösségi médián keresztül össze-vissza beszélgetett a technológiai milliárdossal és a Tesla vezérigazgatójával.

Musk az X-hez – amelyet 2022 óta birtokol – készített egy videót egy „befolyásolóról”, akit teljes mértékben mesterséges intelligencia generál, „Claudiáról”. „A szuper intelligencia feltöri a limbikus rendszeredet” – írta.

A válaszokban Grimes (igazi nevén Claire Boucher) így válaszolt: „Az álnőkhöz való ragaszkodás megbirkózásnak tűnik. Claudiának rajongok, de nem köt üzletet, és nem is ő; ő egy idegen lény, akit egyszerre áldott meg és kísért az ősi emlékek teljessége.

„Nietzsche utolsó emberének (német filozófus és író) végső definíciója egy olyan faj szekularizálása, amelyik nem tud szexelni, és jobbat tehetünk, mint szexrabszolgává redukálni.”

Musk visszavágott azzal, hogy azt mondta exének, hogy „vegye be a fehér tablettát”. Csatolt egy videót, amint „Claudia” egy dalt énekel arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hivatott segíteni az embereknek abban, hogy jobb életet éljenek. „A világ vége? Teljesen igazad van/ Ma este vége a 9-5-nek”, megy ez.

A szuper intelligencia feltöri a limbikus rendszeredet https://t.co/r0DDc4N87q – Elon Musk (@elonmusk) 2026. november 18

Vegye be a Fehér tablettát https://t.co/s0HNY9wPhk – Elon Musk (@elonmusk) 2026. november 18

Grimes egy X-felhasználónak is válaszolt, aki azt javasolta, hogy „a legtöbb férfi nem olvas Nietzschét, és barlangokban él”. Ezt írta: „A vezetőinknek Nietzschét, Elonnak pedig Nietzschét kell olvasniuk. Ez nem ok-okozati összefüggés. Ő egy meg nem választott király. Ha akarja, be tudna lépni a szerepbe, és szembe kell néznie a társadalom iránti felelősségével.”

Amikor a követője azt állította, hogy „a tőke az igazi meg nem választott király”, és hogy „ez nagy megváltási ív lehet Elon számára”, Boucher azt mondta: „Ő tud jobbat csinálni. Felül kell emelkednie felette.”

Így folytatta: „Ő legyen az a király, akit mindannyian szeretnénk. Az a király, aki korábban volt. Ne mondd ezt négyszemközt, és ne mondd ki. Ha fellép, és nagylelkű lenne, megszerezheti a Mennyország mandátumát – amelyet jelenleg elveszített.”

Musk azonban visszavágott, hivatkozva újrafelhasználható SpaceX űrszondájára. „Nem akarok király lenni, és a Csillaghajónak megvan a Mennyei Mandátuma” – jegyezte meg.

Vezetőinknek el kell olvasniuk Nietzschét, Elonnak pedig Nietzschét Nem okozati. Ő egy meg nem választott király Ha akarna, bele tudna és kell is lépnie a szerepbe és szembesülnie a társadalom iránti felelősségével. Tudja, miért nem így dönt @elonmusk — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) 2026. november 18

Jobban tud. Felemelkedett felette. Ő legyen az a király, amit mindannyian szeretnénk. A király, aki korábban volt. Hagyd abba ezt privátban, és mondd el online Ha fellép, és nagylelkű lenne, kiérdemelheti a Mennyország Mandátumát – amelyet jelenleg elveszített — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) 2026. november 18

Nem akarok király lenni, és a Csillaghajónak a Mennyország mandátuma van – Elon Musk (@elonmusk) 2026. november 18

A témával kapcsolatos egyéb megjegyzésekre reagálva Boucher kijelentette, hogy „egy ember, aki ennyire aggódik nyilvánosan (a születési ráta miatt), ne szorgalmazza nyilvánosan annak pusztulását”. Ragaszkodott ahhoz is, hogy „értékét Claudia nem fenyegeti vagy becsmérli”.

„(Musk) nagyszerű lehetne, ha hallgatna az emberekre” – írta az énekes. Egyik másik bejegyzése így szólt: „Ha Elon tisztelné a nőket a nyilvánosság előtt, az egész világ megváltozhat.”

A legjobbjaink nem tartoznak a legrosszabbjaink közé. Elon király, akár tetszik neki, akár nem. Nagyszerű lehetne, ha hallgatna az emberekre Claudia nem fenyegeti vagy becsmérli az értékemet De egy ember, aki ennyire nyilvánosan aggódik a születési ráta miatt, nem szabad nyilvánosan… — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) 2026. november 18

Valójában nagyon szeretem, de ez csak a szar kell Ha Elon tisztelné a nőket a nyilvánosság előtt, az egész világ megváltozott — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) 2026. november 18

Eközben Grimes a MI által generált filmben futurisztikus arisztokrata Zayinth Alda szerepében debütál a filmben. Istenek nem adnak ajándékot. A sztár januárban kiadja a mesterséges intelligencia témájú „Psyopera” című albumát. Megígérte a rajongóknak, hogy nem generatív mesterséges intelligenciával készült, hanem feltárja a növekvő technológia hatásait. Boucher azt mondta, hogy „nem akarta, hogy ebből (a projektből) bármi is Elonról szóljon”.

Korábban megosztotta a hangját utánzó AI zenei szoftvert, és több mint 200 mesterséges intelligencia-felvételt tett elérhetővé a tartalomkészítők számára, hogy ingyenesen felhasználhassák őket. 2024-ben Boucher azt állította, hogy a mesterséges intelligencia használata a zenében „valószínűleg minden elmét alakítani fog a hátralévő időre”.

Boucher és Musk bejelentették, hogy 2021-ben „félig különváltak”. Egy évvel korábban Grimes azt mondta neki, hogy nem tudja „támogatni a gyűlöletet”, miután Twitteren azt írta, hogy „a névmások szívás”. Ezt írta: „Kérlek, hagyd abba. Tudom, hogy ez nem a szíved.” A közelmúltban Boucher a Musk's X-et (korábban Twitter) „méregnek, a teljesen rövid formájú, mélyen hangzó hülyeségek börtönének” bélyegezte.

Emellett elítélte a náciizmust, és elhatárolódott Musktól, miután Donald Trump elnöki beiktatásán vitatott, náciszerű gesztusokat tett.

A művész máshol beszélt arról, hogy felügyeleti harcba keveredett Muskkal, és kritizálta őt, amiért „figyelmen kívül hagyta” gyermekük „orvosi válságát”. Egyszer megosztotta édesanyja Muskhoz intézett könyörgését, hogy a pár gyermekei láthassák idős dédnagyanyjukat, később pedig „könyörgött” neki, hogy tartsa távol a gyerekeiket a nyilvánosságtól. Egy másik alkalommal Grimes úgy tűnt, hogy egy csapást mért az exére, és egyetértett Olivia Rodrigo megjegyzéseivel azokról a férfiakról, akik az űrbe akarnak menni.

Más hírek szerint a múlt hónapban Musk betartotta ígéretét, hogy elkészíti a történetileg pontos verziót Az Odüsszeia mesterséges intelligencia használatával – és a reakció nem volt jó.