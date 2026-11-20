Robbie Williams felidézte, hogy egyszer felbukkant Jay-Z és Beyoncé házában, és visszautasították.

A popsztár Instagramon egy terjedelmes posztban magyarázta az esetet. A bejegyzés elején elmagyarázta, hogyan szerzett egy új barátot, „Jay”-t tavaly nyáron, aki meghívta Williamst a házába.

„Azok számára, akik nem tudják, elég sok időbe telik, hogy elhagyjam a házam. Valaki más házába menni még nagyobb vállalkozás. Nem nagyon szoktam ilyet csinálni” – mondta.

Ennek ellenére Williams úgy folytatta, hogy elhatározta, hogy barátja házába utazik, de ahogy közelebb értek, a „házak egyre nagyobbakká válnak”, és a házszámok „teljesen eltűntek”, amitől „szorongani” kezdett.

Amikor megtalálta azt, amit barátja házának gondolt, Williams azt mondta a sofőrjének: „Állj meg, haver. Ez az.”

„Egy pillanat múlva megjelenik egy biztonsági őr rádiótelefonnal. Összetéveszthetetlen a viselkedése egy olyan férfival, aki nem várt senkit” – folytatta. – Segíthetek? „Robbie” – kiáltom vidáman a hátsó ülésről, le az ablakot. – Azért jöttem, hogy lássam Jayt.

Miután beszólt a walkie talkie-jába, a biztonsági őr megkérdezi: „Kicsoda Robbie?”, mire a sztár azt válaszolja: „Williams” „jóval kevésbé magabiztosan”.

Ahogy a zűrzavar folytatódik, Williams ezt mondja: „Észreveszek egy nőt, aki a távolban felbukkan a hatalmas ház verandájára. Azonnal felismerem. Beyoncé anyja.

„És egy szörnyű, csodálatos pillanat alatt pontosan megértem, mi történt. Merészen, hívatlanul érkeztem Beyoncé és Jay-Z házába. Olyan emberek, akiket nem ismerek. Olyanok, akiknek semmi okuk nincs rám várni. És most bejelentettem magam a biztonsági kapujuknál, mintha teáznék.

„Ez nem az a Jay, akit látni jöttem. Ez egy teljesen más Jay. Egy lényegesen híresebb Jay.”

Williams kifejtette, hogy „szörnyű hiba történt”, és „valójában van egy barátja, akit Jaynek hívnak”, aki „igazán meghívott minket”, és hogy „nem szokásom bejelentés nélkül megjelenni az International Superstars otthonában”.

Hozzátette: „Szerencsére ismerik azt a Jayt, akit meg kell látogatnom. Kedvesen irányítanak minket a megfelelő házhoz. Elhajtunk. Mosoly az arcukon. Zavar az alsógatyámban.”

Williams így zárta: „És hölgyeim és uraim, ezért nem hagyom el a házat.”

Máshol a sztárt a közelmúltban bejelentették, hogy megkapta az Album Icon címet a National Album Day alkalmával, és megerősítették a „Sing When You're Winning” különleges bakelit újrakiadását a mérföldkő jegyében.

A jövő évi Isle Of Wight Fesztivál főszereplője is lesz Fatboy Slim és Kings Of Leon mellett.

A háromnapos esemény jövő évi kiadására a Newport-i Seaclose Parkban kerül sor június 17. és 20. között. A legendás fesztivál 25. alkalommal kerül megrendezésre a 2002-es újjáéledése óta.

Megerősítették, hogy a hétvégén fellépnek még a Courteeners, Becky Hill, Myles Smith, Inhaler, The Cardigans, 5 Seconds Of Summer, Kaiser Chiefs, Rudimental, Bastille és Cruz Beckham & The Breakers.