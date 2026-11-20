Ausztrália betiltotta a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára. Hasonló tilalom várható 2027-ben az Egyesült Királyságban. Az Európai Unió pedig potenciális hasonló kezdeményezésekről beszél. Tehát milyen hatással van a filmiparra?

Végtére is, a Gen Z és Gen Alpha közönsége kulcsfontosságú mozgatórugója volt a kasszában, és a rövid közösségimédia-videók és mémek segítettek abban, hogy néhány filmet kihagyhatatlan kulturális pillanatokká alakítsanak. Szóval, mi történik, ha a fiatal közönséget blokkolják a közösségi média felfedezésében? És hogyan alakíthatják át ezek a korlátozások a felfedezést és a mozival való elkötelezettséget? Vagy másképp fogalmazva: pánikolniuk kell a stúdióknak és a marketingeseknek?

Mindezeket a kérdéseket figyelembe véve, az Industry@Tallinn & Baltic Event (ITBE) piacán a Just Film Industry Days programja egy nagy látogatottságú pénteki szekciót tartalmazott „The New Underground: Film Discovery in the Age of Social Media Restrictions” címmel.

Fergus Navaratnam-Blair, a média, a szórakoztatás és a technológia trendjeivel foglalkozó kutató, aki a National Research Group gondolati irányítását irányítja, azt mondta, hogy az Egyesült Királyság közösségi médiára vonatkozó korlátozásai „távlatosabbak” lennének, mint Ausztráliában.

Természetesen a közösségi média használatának és időzítésének betiltása „több időt teremthet a gyerekeknek és a tinédzsereknek a mozizásra” – mondta. És valóban, egy brit felmérés szerint a gyerekek 42 százaléka azt mondta, hogy a tilalom beköszöntével több időt tölthet filmnézéssel a moziban. Navaratnam-Blair megosztotta azokat az adatokat is, amelyek szerint Ausztráliában az ausztrál gyerekek 25 százaléka mondta azt, hogy valóban több filmet nézett meg a mozikban az országban érvényes tilalom kezdete óta, bár a felmérés nem részletezte, hogy hányat még.

Az otthoni szórakoztatás is nagyobb lendületet ért el: a válaszadók 42 százaléka több otthoni filmnézést, 39 százaléka pedig több otthoni tévézést említett.

Milyen filmnézési élmények vonzzák majd a fiatal közönséget a közösségi média tilalmak korában? Navaratnam-Blair ezt kínálta: „Egy posztszociális világban még fontosabb lesz igazán egyedi élő élményeket kínálni a fiatalabb közönségnek”, beleértve a prémium nagyformátumú vetítéseket, a 2D-s vagy a virtuális valóság vetítéseit, valamint a speciális effektusokat, például szél-, fény- és ülésmozgást tartalmazó vetítéseket.

Az egyik kulcskérdés természetesen az, hogy a tiltások hatékonyak-e. A szakértő megosztotta, hogy a kutatás kimutatta, hogy a 16 év alatti ausztrálok körülbelül 70 százaléka szüleik szerint még mindig hozzáfér a közösségi médiához, akár nem tiltott platformokon, mint például a Robloxon vagy a Discordon, akár VPN-en keresztül, vagy más-más néven fiókok létrehozásával.

Mindez valószínűleg egy vázlat arra vonatkozóan, hogy miként alakulnak a dolgok az Egyesült Királyságban, és a jövőbeli tilalmak másutt lépnek életbe. Navaratnam-Blair így fejezte be: „Szerintem magát a tilalmat felforgatja.”