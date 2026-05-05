Helen Frankenthaler: a pillanatnyi távolság megteremtése

Húsz nagy formátumú alkotás és több mint három évtizedes festészet. Gagosian bemutatja New Yorkban a „Pillanat és a távolság” című kiállítást, amely Helen Frankenthaler pályafutásának alakulását tekinti át 1960 és 1992 között; Az összegyűjtött, időrendi sorrendben összeállított művekben közös a monumentális léptékük, az érzéki színviláguk és nehezen címkézhető kompozícióik, de egybegyűjtve új perspektívákat kínálnak az amerikai művész gyakorlatában folyó folyamatos újratalálás-kereséshez.

A kiállítás címe Barbara Guest, költő és Frankenthaler barátja 1975-ben írt éles esszéjéből származik, aki azt írta, hogy Frankenthaler adta nekünk. a szabadság és a visszafogottság, az extravagancia és a fegyelem, a javaslat és a meghatározás elképesztő kombinációja. Produkciójában megjegyezte, a pillanat távolsággá válik.

A kiválasztott vásznak azt a felfedező és lírai megközelítést testesítik meg, amelyből az absztrakciót megközelítette, és profitálnak abból a kiterjedt skálából, amely kiemeli fényes palettájának és gesztusainak vizuális hatását.

A turné egyik legkorábbi kompozíciója az Provincetown I (1961), hígított olajfestékkel készült, közvetlenül kezeletlen vászonra felvitt, amely a szigorú vonal és az expresszív szín, a behatárolt és szabad formák kontrasztjával csábít. Ennek az évtizednek a végén és az 1970-es években Frankenthaler átállt az olajfestékről az akrilfestékre, és nagy, lapos színfoltokkal kezdett komponálni; azon az úton, Reggelek (1971) a sárga, bézs és fehér tónusok folyékony leereszkedésével tűnik ki, amelyeket egy fekete markerrel rajzolt lineáris filamentek szakítanak meg. hálaadás (1972) biomorf konfigurációkat bizonytalan egyensúlyban szervezni.

Pályája során Frankenthaler állandó párbeszédet folytatott a művészettörténettel. Jön ez a kiállítás Auguste (1977), amelyhez Auguste Renoir ihlette, az impresszionista festő húsos palettáját a laza, egyenes vonalú ecsetvonások terén értelmezve újra. A tájra való utalások is állandóak munkáiban: in Ocean Drive West #1 (1974), akinek a címe a Connecticut állambeli Shippan Pointban található tengerparti stúdiójának címére utal, csíkozott sávokat terjesztett egy vibráló kék vásznon, amelyek áramlatokat sugallnak; Eközben a széles horizontális összetétele Shippan október (1981) a Long Island Sound tengeri tájképét idézi meg az őszi fényben.

Frankenthaler egyszer úgy jellemezte vásznait, mint „belső amorf világokat vagy mélységeket, amelyek a felszínen és perspektívába robbannak”. A pigment elárasztja Zöld gondolat zöld árnyalatban (1981), átlátszatlan elemekkel tarkított kontrasztos színekben, míg in Janus (1990) átfedő szürke tónusok halmozódását tükrözte, amelyek a kép közepén szembesülnek egymással, intenzív kromatika és párás textúrák keretezve.

Ezek a festmények együttesen demonstrálják, hogy Frankenthaler folyamatosan új képi technikákat vezet be munkáiba, valamint szilárd elkötelezettségét az absztrakció nyelve iránt, amelyet karrierje előrehaladtával soha nem hagyott fel.

A gyermekkora óta ambiciózus művész gyermekkorában úgy döntött, hogy krétával a földre húz egy vonalat családja Manhattan Upper East Side-i lakásából a Metropolitan Múzeumig, majd 1950-ben, amikor még csak huszonegy éves volt, megbízást kapott, hogy rendezze meg az érettségi kiállítást Bennington, a Liberal College of Fine Arts diákjai számára, és ahol Pauleeleyesben tanult is, ahol Pauleeleyesben tanult is. művész, aki egy generáción osztozott az absztrakt expresszionistákkal.

Meg merte hívni Clement Greenberget, aki akkoriban erős kritikusa volt A Nemzet és Pollock védője, hogy jöjjön, és meg is tette (mondják, egy bőséges aperitif ígéretével). Annak ellenére, hogy mennyire elválasztotta őket egymástól, kapcsolatuk közel öt évig tartott, és aminek köze volt ahhoz, hogy Frankenthaler részt vett a New York-i Iskola megnyitóján a Betty Parsons Galériában; Pollock elutasítása a festőállvány festészetével arra ösztönözné, hogy bátrabb legyen a módszereiben.

Ez volt a karrier kezdete, amely az amerikai absztrakt expresszionizmus egyik fő alakjává tette, a szabályok hiányának folyamatos mantrája alatt. áztassa és foltozza és olyan jelek, szimbólumok és jelenetek beépítése, amelyek rámutatnak anélkül, hogy ténylegesen feltárnák. A kétértelműség és a titokzatosság voltaképpen két központi keresése volt: azok a kompozíciók érdekelték, amelyek bizonyos szövegekhez hasonlóan más-más olvasatot válthatnak ki nézőikben, és amelyek nyitott folyamatok részei lehetnek, ezt a felfogást az említett Pollocktól tanulta meg.

Frankenthaler hamarosan bejelentette, hogy számára a képi élmény megszületett, hogy megvilágítsa a térbeli érzéseket és korlátokat, túl azon a vágyon, hogy bizonyos műfajok elragadják: A festmény gerince, ami válaszra készteti az embert, nagyon kevés köze van magához a témához, sokkal inkább a terek interakciójához és a formák egymás mellé helyezéséhez.

Ez nem jelentette azt, hogy bizonyos környezetek nem voltak inspirálóbbak: a hatvanas években Cape Codon töltött nyarak Motherwell-lel, aki tizenhárom évig volt férje, új utakat nyitottak művészete előtt. Aztán tudta, hogyan adjon helyet a humornak és az elméleti tökéletlenségeknek. Provincetownban gyakran meglátogatta őket David Smith szobrász, akivel Frankenthaler megosztotta ezt a mottót: Nincsenek szabályok aminek minden tudományterületre, anyagra és módszerre, sőt hangnemre is ki kellett hatnia: művei lehetnek ünnepiek és komorak is.

Ha a Motherwellnél töltött nyara Cape Codhoz kapcsolódna, a válása utáni nyarakat az európai utazásnak szentelnék. Idővel végül házat szerzett Long Islanden, és a hetvenes évekből származó tengeri tájképei alapozták meg a többi környezetet idéző ​​absztrakcióját. Ugyanakkor a városi vertikálisságot idéző ​​csíkos, de mindenekelőtt üregeket, geológiai képződményeket, szakadékokat… vagy szülőcsatornákat sugalló képeket készített; Ismét a nyilvánosságnak kell megadnia elképzelését. Amikor elsajátította a foltos technikát, abszolút magabiztosan a festéköntés és a rajzolás mellett döntött, és a fényjátékon keresztül próbált mélységet adni a vászon síkjának.

Pályafutása és életkora előrehaladtával Frankenthaler számára létfontosságú lenne, hogy fenntartsa városi kapcsolatait és elhatárolódjon tőlük a tenger közelében, és továbbra is megmaradna érdeklődése a művészettörténet nagyon különböző szakaszai iránt: a paleolitikumtól a Tizianon, Velázquezen és Rembrandton áthaladó Monet tavirózsáiig. Egy másik kritikus, Barbara Rose kérdésére bennük kijelentette, hogy megtalálta a fényt, valamint a tónusos univerzumot: áttetsző fátyolokat, fóliákat, egy másik térkezelést.

Az a spontaneitás, amely lényegében minden művének kezdete volt, képileg különböző irányokba fejlődhetett: vagy kis simításokkal és egyetlen munkamenetben oldódva, vagy megmunkáltabb, sűrűbb vagy karcosabb felületeken, amelyek Frankenthaler szerint az óráktól függetlenül úgy tűnt, Éppen megszülettek.

„Helen Frankenthaler. A pillanat és a távolság”

GAGOSIAN

Nyugati 21. utca

New York

2026. április 30-tól július 2-ig