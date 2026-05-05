Mubi több területen is elviszi Na Hong-Jin cannes-i „reményét”

Cannes előtt Mubi több nemzetközi területen szerzett jogokat ReményNa Hong-Ji dél-koreai rendező új sci-fi akcióthrillere (A Jajgatás, A Sárga-tenger), amely a cannes-i versenysorozat premierje még ebben a hónapban lesz.

Mubi biztosított minden jogot Remény Latin-Amerikában, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban és Törökországban. A cég az elkövetkező hónapokban jelenti be a Hope moziban való megjelenési terveit. A színházi meghajlás után a film átkerül Mubi streaming platformjára.

Remény Hope Harborban, egy távoli faluban játszódik az Észak- és Dél-Koreát elválasztó Demilitarizált Zóna (DMZ) közelében. A hír, hogy megjelent egy tigris, pánikba ejti a falut, de a helyi rendőrfőnök nyomozásával még megdöbbentőbb valóságot talál.

A filmben a koreai sztárok, Hwang Jung-min (A Jajgatás), Zo In-sung (Mozgó) és Hoyeon (Kalmár játék), Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell és Cameron Brittona mellett. A filmet a Na gyártási szalaghirdetése, a Forged Films és a nemzetközi értékesítést is bonyolító Plus M Entertainment készítette.

A Mubi több tavalyi cannes-i felvásárlásával is sikert aratott, köztük Joachim Trierét is Szentimentális értékKleber de Mendonça Filho's A titkos ügynökés Jafar Panahié Csak egy baleset volt. Mubi a Paweł Pawlikowski's producere Hazaamely szintén idén a Cannes-i Versenyen, valamint Jane Schoenbrun által várt Tizenéves szex és halál a Miasma táborbanamely az Un Certain Regard oldalsáv nyitófilmje lesz.

