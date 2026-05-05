Victoria Beckham utal arra, hogy a Spice Girls készíthetne egy „ABBA Voyage” stílusú hologram show-t

Victoria Beckham ismét szót emelt a Spice Girls összejövetelének lehetőségéről, és azt mondta, hogy nyitott lenne egy ABBA Voyage-stílusú hologram show.

Az elmúlt években sok vita folyt a Spice Girls esetleges visszatéréséről, különösen, mivel 2026-ban ünnepli az ikonikus brit lánycsapat 30. évfordulóját.

Utoljára a londoni olimpia 2012-es záróünnepségén lépett fel nyilvánosan mind az öt tag, bár 2024-ben Posh 50. születésnapi buliján is bemutatták a „Stop” című meglepetést.

2019-ben egy újraegyesülési turnén is részt vettek, bár Beckham nem volt tagja ennek a felállásnak.

Most a Posh Spice megosztotta, hogy nyitott a további Spice Girls bejelentésekre, de azt javasolta, hogy egy ABBA Voyage-stílusú hologram show lehet a továbblépés.

hozzászólni SiriusXM A rádióban az énekes és divattervező elárulta, hogy ő és bandatársai – Mel B, Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton – nyitottak arra, hogy a sláger ihlette saját műsorukat készítsék el. ABBA Voyage műsorokat, amely olyan digitális avatárokat lát, amelyek úgy néznek ki, mintha a tagok adják elő legnagyobb slágereiket.

„Szerintem remek ötlet lenne” – mondta. – Az elve nagyszerű lenne… Vacsora közben beszélgettünk róla, de majd meglátjuk.

Út 2023 áprilisában átlépte az egymilliós látogatói határt, és a múlt hónaphoz képest megnégyszereződött ez a szám. 2022-es indulása óta több mint 2,06 milliárd fonttal járult hozzá az Egyesült Királyság gazdaságához is, 1415 koncertet rendezett, és a közönség együttesen több mint 141 500 órát töltött a bemutatón.

Amellett, hogy Beckham egy hologramshow-ra utalt, Mel C (Sporty Spice) is szította a 30. évfordulós találkozó lángját – mondván, hogy a közeljövőben „megnyilvánul” egy slot Glastonburyben, tavaly kiderült, hogy mind az öt tag „csinálni akar valamit”, és a múlt héten élőben lépett fel Mel B-vel (Scary Spice).

Mel C tavaly ismét azt mondta, hogy „optimista” az ikonikus lánycsapat újraegyesülését illetően, és Beckham is megszólaltatta a rajongókat, amikor „csábító” vágyát fejezte ki, hogy részt vegyen egy Spice Girls stadionturnéján, miután részt vett az Oasis mamut visszatérő turnéján.

Ami a többi tagot illeti, Halliwell-Horner azzal ugratta, hogy a jövőben „lesz valami” Beckhammel a fold-ban, Mel B pedig azzal, hogy „mindig játék” volt, amikor ismét útra kelt a csapattal.

Utóbbi kettő aztán mintha visszatért volna saját megjegyzéseihez, Scary Spice nemrég azt mondta, hogy biztos volt benne, hogy „nem történik meg” az újraegyesülés, és úgy érzi, már megtörténne, ha lehetséges lenne, Halliwell-Horner (Ginger Spice) pedig elvetette a reményeket, hogy 2024-ben Glastonburyben helyet kapjanak.

Nem a Spice Girls az egyetlen olyan művész, aki az ABBA nyomdokaiba kíván lépni hologram show-val. 2023 decemberében, a Madison Square Gardenben megrendezett búcsúturnéjuk utolsó bemutatóján a glam-rock hősök, KISS megosztották, hogy egy „új korszak” élő műsorokkal fog járni, ahol digitális avatárjaik váltják fel őket.

A hologramok is debütáltak azon a koncerten, ahol a „God Gave Rock And Roll To You”-t adták elő, miután az igazi banda elhagyta a színpadot. A múlt hónapban nyilvánosságra hozták Las Vegas-i avatarműsoraik indulási dátumát, és úgy tűnik, hogy a műsorok „új dalokat” fognak tartalmazni.