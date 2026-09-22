Holly Humberstone lemondta európai turnéját, miután a turnécsapat tagja „súlyos, életveszélyes egészségügyi vészhelyzetet szenvedett”

Holly Humberstone lemondta európai turnéjának hátralévő részét, miután turnépartijának egyik tagja „súlyos, életveszélyes egészségügyi vészhelyzetet szenvedett”.

A Grantham énekes-dalszerzője ma (szeptember 21-én) osztotta meg a hírt a közösségi médiában, és elmagyarázta, hogy a vészhelyzet tegnap reggel történt, amikor turnébusza megérkezett Kölnbe.

„Helló, európai emberek” – írta. „Amint azt néhányan már tudjátok, tegnap volt egy probléma a csapatunkon belül, homályosnak kellett tartanom, mert nem akartunk érzéketlenek lenni a helyzettel szemben azzal, hogy az interneten sugározzuk, miközben az még mindig körülöttünk zajlott.

„Turnézó csapatunk egyik tagja súlyos, életveszélyes egészségügyi vészhelyzetet szenvedett tegnap reggel a buszon, amikor megérkeztünk Kölnbe. Gyorsan kórházba szállítottuk őket, és szerencsére most már stabilan vannak, és jól vannak a kórházban.

„Az orvosi csapat hihetetlen volt, és nem tudunk elég jót mondani arról a gondozásról, amelyet itt Kölnben kaptak.”

Humberstone megerősítette, hogy úgy döntött, hogy lemondja a hátralévő találkozókat az európai futásból, amíg a turnézó parti meg nem nevezett tagja felépül.

„Egy család vagyunk, és nem lenne jó érzés nélkülük folytatni, amíg időt szánnak a felépülésre – ezért meghoztam azt a nehéz döntést, hogy lemondok az EU-körút hátralévő részében, és átütemezzük egy olyan időpontra, amikor mindannyian visszatérhetünk, együtt, és teljesíthetjük az ígéretünket” – írta.

„Tudom, hogy ez a turné kemény volt a rajongóknak, és nagyon sajnálom azokat, akik elutaztak, és időt szakítottak az életükre, hogy eljöjjenek és megnézzék a show-t, de a lemondás miatt.

„Egyáltalán nem veszem félvállról a fellépések lemondását, és megígérem, hogy ha más lenne a helyzet, akkor a színpadon állnánk Önökért. Ilyen körülmények között fele olyan jó lenne a műsor, ha hiányzik egy ilyen törzstag, és egyszerűen nem tűnik helyesnek a folytatás.”

Az incidens már arra késztette Humberstone-t, hogy elhalassza a tegnap esti, kölni Bürgerhaus Stollwerckben tervezett bemutatót. Akkoriban megosztott üzenetében azt mondta, hogy a koncertet „turnécsapatunkon belüli betegség miatt” nem lehet megtartani, és hozzátette: „A csapatom jóléte az első számú prioritás.”

A többi érintett dátum a holnapi koppenhágai (szeptember 22.), oslói (23), stockholmi (24), hamburgi (26), berlini (27) és müncheni (28) előadások.

Humberstone arra is kénytelen volt elhalasztani szeptember 15-én a párizsi Le Trabendoban és másnap az amszterdami Paradisóban tartott bemutatóját, miután „valamilyen influenzával” sújtotta, ami miatt hang nélkül maradt.

A turné Humberstone második albuma, a 'Cruel World' támogatása volt, amely áprilisban érkezett meg. A lemezt az év elején jelentette be, a „To Love Somebody” című bevallásos első kislemez mellett.

hozzászólni Julia Migenes Az album megjelenése körül Humberstone elgondolkodott arról, hogy az évekig tartó turné milyen hatással volt rá, és elmagyarázta, hogy útközben újra fel kell fedeznie, ki volt távol az élettől.

„Amikor eljöttem a turnéról, úgy voltam vele, hogy „tudom, ki vagyok művészként, de ki vagyok emberként?” – mondta. „Ez volt az első szabadidőm.

„A fő cél az, hogy normális emberként éld le az életed, és írj egy albumot, ami egészen más élmény volt, mint ahogy a 'Paint My Bedroom Black'-et írtam. Nagyon kellett a tér, hogy levegőt vegyek, lelassítsam a dolgokat, és újra kapcsolatba léphessek azzal, aki vagyok.”