Hong Sang-soo, Albert Serra, Vincent Grashaw filmek a locarnói felálláshoz

A Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál csütörtökön bemutatta a 79. alkalommal megrendezett filmfesztivál programját, amelyen olyan filmek szerepelnek, mint a dél-koreai Hong Sangsoo (Most éppen, akkor helytelenül), a fesztivál egykori Arany Leopárd-díjasa, és a Locarnói-díjas Nelson Yeo (Dreaming & Dying) Szingapúrból a nemzetközi versenyprogramban. A sorozat része egy új film is a spanyol Albert Serrától (A magány délutánjai) versenyen kívüli helyen.

Az augusztus 5. és 15. között megrendezésre kerülő Locarno 2026-on Erin Vassilopoulos amerikai filmes új munkáit is bemutatják (Felsőbbrendű) és Vincent Grashaw (Maradj csendben), a szenegáli Mamadou Dia (Demba), a portugál Edgar Pêra (Telepatikus levelek), a kanadai Denis Côté (Vic és Flo medvét láttak) és Wayne Wapeemukwa (Luk'Luk'I).

Eközben a világpremierek, az idei filmfesztivál kedvencei és klasszikusai Locarno fő Piazza Grande-részlegében, a város 8000 férőhelyes főterén kerülnek bemutatásra. Az ott megtekinthető világpremierek között szerepel Ni Vue, Ni Connue (Mindent Corinne-ról) Marc Fitoussi, Isabelle Huppert, Emmanuelle Bercot és Diane Kruger főszereplésével, Felix Randau Ich Ist ein Anderer (Én Más) Claes Bang, Valerie Pachner és Susanne Wuest, valamint Armony Dario Albertini, akinek a szereplőgárdája Asia Argento és Ornella Muti.

„Visszatérve Locarnóba Ház a Holdon úgy érzi, hogy a csillagok igazodtak egymáshoz” – mondta Yeo egy nyilatkozatában. „Néhány évvel ezelőtt olyan érzés volt, mintha a Hold felé nyúlnánk – és mi is megtettük. Nagyon hálás vagyok fantasztikus szereplőinknek és stábunknak, hogy elindultak velem erre az útra, és életre keltettek egy gyermekkori álmot.”

Összességében a fesztiválon 223 filmet vetítenek, köztük 103 világpremiert, néggyel többet, mint tavaly. A filmek „legfeljebb 69 gyártási és koprodukciós országból származnak” – közölték a szervezők. Locarno a rekordszámú, 7759 beadványt is kiemelte, ami közel 22 százalékos növekedés 2025-höz képest.

Locarno nyilvánosságra hozta, hogy a filmek 25 százalékát nők rendezték, ezen belül a nemzetközi versenyben 17 filmből ötöt, azaz 29,4 százalékot.

Giona A. Nazzaro, Locarno művészeti igazgatója a következőképpen jellemezte a programot: „Kalandos válogatás, tele meglepetésekkel, amely a jelen kihívásaival birkózik meg anélkül, hogy feláldozná a történetmesélés és a szórakoztatás örömeit.”

Hozzátette: „A mi válogatásunk olyan filmekből áll, amelyek szándékosan szembehelyezkednek a jelenkor bonyolultságával, és feltárják és reflektálnak a moziban és a tágabb értelemben vett audiovizuális szektorban jelenleg zajló átalakulásokra. A mozi tehát – annak minden formájában és lehetőségében. Egy mozi, amely kíváncsian kutat műfajokat és stílusokat keresve a jövő szikráját, amire mindannyiunknak szüksége van.”

Tekintse meg a locarnói filmfesztivál főjátékának versenyét és a többi kulcsfontosságú szakaszt alább:

Concorso Internazionale (Nemzetközi verseny)

A MARGEM DO RIO (A FOLYÓPART) – Matheus Farias, Enock Carvalho

Brazília, Németország – 2026

Caique Copque, Ítalo Martins, Artia Lauandah, Renna Costa, Robério Diógenes, Ísis Broken

Világpremier

ALBERI ERRANTI (VÁNGÓFÁK) – Salvatore Mereu

Olaszország – 2026

Szereplők: Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Lupo Barbiero, Edoardo Raiola

Világpremier

BRAVE NEW LOVE, Maria Bäck

Dánia, Svédország, Görögország – 2026

Szereplők: Kathrine Thorborg Johansen, Anders Danielsen Lie, Simon Sears, Noemi Carbone Mannov, Angeliki Papoulia

Világpremier

D'ICI LÀ – Sarah Leonor

Franciaország – 2026

Frank Beauvais, Dinara Droukarova, Louiza Aura, Dimitri Doré, Laetitia Dosch, JeanLouis Scheidecker, Fatou Dicko, Adrien Michaux, David Faivre

Világpremier

RITKAN ÉBREDEK ÁLMOKRA – Isabelle Stever

Németország, Ukrajna – 2026

Tania Myronyshena, Markus Bright, Iryna Mak, Viktor Zhdanov, Maiia Sobolevska, Maria Myronyshena, Oleksandr Rudynskyi

Világpremier

KETTICÈ, Giovanni Tortorici

Olaszország – 2026

Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci

Világpremier

LEJOS DE LOS ÁRBOLES (TÁVOL A FÁTÓL) – Meritxell Colell Aparicio

Spanyolország, Peru, Olaszország – 2026

Angélica Castelló, Jose Luis López Cama, Teresita Sánchez, Caterina Ramirez Guallar

Világpremier

MANHUNT – Wayne Wapeemukwa

Kanada – 2026

Harris Lowe, Landon Tunold, Bianca Foscht, Dilara Foscht

Világpremier

NU E LOCUL TAU AICI (ÖN NEM TARTOZIK IDE) szerző: Florin Șerban

Románia – 2026

Adrian Văncică, Teodor Butănescu, Cristina Richter, Alex Conovaru, Izdrailă Janir

Világpremier

NUN DUL DEGA EOMNE (NOWHOERE HOGY SZEMEM) – Hong Sangsoo

Dél-Korea – 2026

Kim Minhee, Choi Myeonggil, Kwon Haehyo, Shin Seokho, Park Miso

Világpremier

O JACARÉ, Basil Da Cunha

Svájc, Portugália – 2026

Alexandra Sena, Alexandre Fonseca, Paulo César Lima Fonseca, Nelson Carvalho, Pedro Diniz, Heidir Correia, Carlos Fonseca, Pedro Ferreira, Frederico Lopes, Verónica Lii, Maria Santos, Susana Costa, Ivo Bernardo, Carloto Cotta, Filipe Vargas

Világpremier

OBJET A, Ann Oren

Németország, Luxemburg, Görögország – 2026

Aenne Schwarz, Louis Hofmann, Simone Bucio, Georg Friedrich, Sofia Kokkali

Világpremier

PRINCESA BURRO (szamár HERCEGNŐ) – Cristóbal León, Joaquín Cociña

Chile, Franciaország, Uruguay, Hollandia, Németország – 2026

Antonia Giesen, Andrew Bargsted, Francisco Melo

Világpremier

REHMAT, Gurvinder Singh

India, Franciaország – 2026

Naseeruddin Shah, Suvinder Vicky, Diya Kamboj, Mita Vasisht, Harwinder Aujla, Jaswant Zafar, Navjot Randhawa, Anita Meet, Inder Bajwa, Sahej Aziz, Jasmanpreet Singh, Kavnoor Kaur

Világpremier

A HÁZ A HOLDON – Nelson Yeo

Szingapúr, Tajvan, Németország, Indonézia – 2026

Shi-An Lim, Akira Huang, Harry Chang, Dominick Rustam, Lee Kang-sheng

Világpremier

THÍNH GIÁC (HALLÁS), szerző: Lê Bảo

Vietnam, Szingapúr, Norvégia, Franciaország, Indonézia, Szaúd-Arábia, Kambodzsa, Thaiföld, Tajvan – 2026

Nguyễn Quốc Tuấn, Ngọc Tản, Vân Hà, Chí Linh, Khánh Huyền

Világpremier

VIOLENCE DU CORPS DE L'AUTRE (SENKI ERŐSZAKA) – Denis Côté

Kanada – 2026 Larissa Corriveau, Philippe Rebbot, Xavier Bergeron, Gabrielle Lazure, Pierrette Robitaille

Világpremier

Concorso Cineasti del Presente (A jelen filmesei Verseny, az első és a második funkcióért)

AT NIGHT by Beatrice Gibson

Egyesült Királyság, Franciaország – 2026

Világpremier

DEMONY (DEMONS) – Natalka Vorozsbyt

Ukrajna, Lengyelország – 2026

Világpremier

DETROY ALL GIRLS Erin Vassilopoulos

USA – 2026

Világpremier

Az EGO ELÉR MINDENKIT (ELJÖN A MI IDŐNK) Amartei Armar

Ghána, Franciaország – 2026

Világpremier

HANABI (TŰZVIRÁG) – Ana Vaz

Franciaország, Brazília – 2026

Világpremier

LA ILUSIÓN DE UN VERANO SIN FIN (EGY ÖRÖK NYÁR ILLÚZIÓJA), Alessandra Sanguinetti

Argentína, USA – 2026

Világpremier

L'ESTIVE (NYÁRI RÉT) – Naël Khleifi

Belgium, Franciaország – 2026

Világpremier

LOS DÍAS LIBRES (A SZABADNAPOK) Lucila Mariani

Argentína, Brazília, Mexikó, Franciaország – 2026

Világpremier

MAGIC ATLAS, Sun Xun

Szingapúr – 2026

Világpremier

MORGEN VOR LANGER ZEIT (HOLNAP RÉGRE) Luise Donschen

Németország – 2026

Világpremier

A FORRADALOM SOHA nem hal meg Mohanad Yaqubi

Palesztina, Belgium, Katar – 2026

Világpremier

SZEPTEMBER DÉLUTÁN Nicolaas Schmidt

Németország – 2026

Világpremier

SMALL TALK – Mateo Ybarra

Svájc – 2026

Világpremier

Uta Beria KÖNNYGÁZ

Grúzia, Franciaország, Németország – 2026

Világpremier

TODOS MIS VIAJES SON VIAJES DE REGRESO (MINDEN UTAMON VISSZAJÖK) szerző: Manuel Ponce de León

Kolumbia – 2026

Világpremier

Fuori Concorso (Versenyen kívül)

AH QUE LE BONHEUR EST PROCHE ! (A BOLDOGSÁG OLYAN KÖZEL!) François-Christophe Marzal

Svájc – 2026

Világpremier

ATCHA ATCHA – Mamadou Dia

Szenegál, Franciaország – 2026

Világpremier

BAKMA, Abdelhamid Bouchnak

Tunézia – 2026

Világpremier

13 BLOODY TENNIS, Nikias Chryssos

Németország – 2026

Világpremier

BRUTON – Vincent Grashaw

USA – 2026

Világpremier

DER ENGELMACHER (AZ ANGYALKÉSZÍTŐ) – Marina Klauser

Svájc – 2026

Sorozat

Világpremier

GUERRILHA NO ASFALTO (ASPHALT GUERRILLA) – Edgar Pêra

Portugália – 2026

Világpremier

MARCO BELLOCCHIO: LA PORTA DELLA REALTÀ – Fabio Lovino

Olaszország – 2026

Világpremier

ROMA ELASTICA, Bertrand Mandico

Franciaország, Olaszország – 2026

Nemzetközi premier

SEIZE MOMENTS DE MA VIE (ÉLETEM TIZENHAT PILLANATA) – Albert Serra

Franciaország, Spanyolország – 2026

Világpremier

SUNDOWN Rebekah McKendry

Kanada – 2026

Világpremier

ÜBERGANG (ÁTMENET), szerző: Peter Badel, Chris Wright

Németország – 2026

Világpremier

Rövidfilm

TOMBE DES RÊVES (ÁLOMOK SÍRJA) FJ Ossangtól

Franciaország – 2026

Világpremier

Piazza Grande program

Piazza Grande

augusztus 5

LES YEUX VERTS (A ZÖLD SZEMEK) – Fanny Liatard és Jérémy Trouilh

Franciaország, Belgium, Svédország – 2026

Douae Butarbuch M'Zaouki, Sayyid El Alami, Anamaria Vartolomei, Arcadi Radeff, Omar Al Jbaai

Világpremier

augusztus 6

ARMONY – Dario Albertini

Olaszország – 2026

Szereplők: Valerio Mastandrea, Asia Argento, Clara Tramontano, Pamela Schettino, Ornella Muti

Világpremier

augusztus 6. – Második vetítés

WILD AT HEART – David Lynch

USA – 1990

Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, JE Freeman

augusztus 7

ICH IST EIN ANDERER (ÉN MÁS VAGYOK) Felix Randautól

Németország, Ausztria – 2026

Szereplők: Claes Bang, Valerie Pachner, Susanne Wuest, Timocin Ziegler, Martin Müller

világpremier*

augusztus 7. – Második vetítés

FARKASOK TÁNCOK – Kevin Costner

USA, Egyesült Királyság – 1990

Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant

augusztus 8

A MEGHÍVÓ – Olivia Wilde

USA – 2026

Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton

Svájci premier

augusztus 8. – Második vetítés

Taxisofőr, Martin Scorsese

USA – 1976

Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Cybill Shepherd, Harvey Keitel

augusztus 9

PAPÍRTIGRIS, James Gray

USA – 2026

Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller

Svájci premier

augusztus 10

FRANK & LOUIS, Petra Volpe

Svájc, Egyesült Királyság – 2026

Szereplők: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar, Rosalind Eleazar, Indira Varma

európai premier

augusztus 11

CONGO BOY, Rafiki Fariala

Közép-afrikai Köztársaság, Franciaország, Kongói Demokratikus Köztársaság, Olaszország – 2026

Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba, Rosiana Kotozia, Gloria Ambacko, Dieufera Sana, Carlos Suffisant Djihoro, David Ningando, Hubert Ngbolo, Zara Lucie Dobo, Bossoro-Kiaboling, Diaiba N, Berthe B,lesso Ludmila Fada, Eudes Gadzo „Veyzo”, Archippe Marvine, Japhet Koundjia „KMJ”

Svájci premier

augusztus 12

LE AZ ISTEN KARJÁBAN – Peter Brunner

Franciaország, USA – 2026

Caleb Landry Jones, India Marie Cross, Nick Stahl, Mena Suvari, John PW Jones

Világpremier

augusztus 13

IL CILENO (CHILEI) Sergio Castro-San Martín

Olaszország, Chile, Svájc – 2026

Szereplők: Camilo Arancibia, Sara Serraiocco, Andrew Bargsted, Gaetano Bruno, Lorenzo Richelmy

Világpremier

augusztus 14

Martin Provost: DEMAIN JE TOMBE AMOUREUX (SZERETETI LECKÉK).

Franciaország, Belgium – 2026

Fabrice Luchini, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Carole Bouquet

Világpremier

augusztus 15

NI VUE, NI CONNUE (MINDEN A CORINNE-RŐL) Marc Fitoussitól

Franciaország, Belgium – 2026

Szereplők: Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Anne Marivin, Emmanuelle Bercot, Ana Girardot, Diane Kruger

Világpremier