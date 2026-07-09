Hong Sang-soo, Albert Serra, Vincent Grashaw filmek a locarnói felálláshoz

A Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál csütörtökön bemutatta a 79. alkalommal megrendezett filmfesztivál programját, amelyen olyan filmek szerepelnek, mint a dél-koreai Hong Sangsoo (Most éppen, akkor helytelenül), a fesztivál egykori Arany Leopárd-díjasa, és a Locarnói-díjas Nelson Yeo (Dreaming & Dying) Szingapúrból a nemzetközi versenyprogramban. A sorozat része egy új film is a spanyol Albert Serrától (A magány délutánjai) versenyen kívüli helyen.
Az augusztus 5. és 15. között megrendezésre kerülő Locarno 2026-on Erin Vassilopoulos amerikai filmes új munkáit is bemutatják (Felsőbbrendű) és Vincent Grashaw (Maradj csendben), a szenegáli Mamadou Dia (Demba), a portugál Edgar Pêra (Telepatikus levelek), a kanadai Denis Côté (Vic és Flo medvét láttak) és Wayne Wapeemukwa (Luk'Luk'I).
Eközben a világpremierek, az idei filmfesztivál kedvencei és klasszikusai Locarno fő Piazza Grande-részlegében, a város 8000 férőhelyes főterén kerülnek bemutatásra. Az ott megtekinthető világpremierek között szerepel Ni Vue, Ni Connue (Mindent Corinne-ról) Marc Fitoussi, Isabelle Huppert, Emmanuelle Bercot és Diane Kruger főszereplésével, Felix Randau Ich Ist ein Anderer (Én Más) Claes Bang, Valerie Pachner és Susanne Wuest, valamint Armony Dario Albertini, akinek a szereplőgárdája Asia Argento és Ornella Muti.
„Visszatérve Locarnóba Ház a Holdon úgy érzi, hogy a csillagok igazodtak egymáshoz” – mondta Yeo egy nyilatkozatában. „Néhány évvel ezelőtt olyan érzés volt, mintha a Hold felé nyúlnánk – és mi is megtettük. Nagyon hálás vagyok fantasztikus szereplőinknek és stábunknak, hogy elindultak velem erre az útra, és életre keltettek egy gyermekkori álmot.”
Összességében a fesztiválon 223 filmet vetítenek, köztük 103 világpremiert, néggyel többet, mint tavaly. A filmek „legfeljebb 69 gyártási és koprodukciós országból származnak” – közölték a szervezők. Locarno a rekordszámú, 7759 beadványt is kiemelte, ami közel 22 százalékos növekedés 2025-höz képest.
Locarno nyilvánosságra hozta, hogy a filmek 25 százalékát nők rendezték, ezen belül a nemzetközi versenyben 17 filmből ötöt, azaz 29,4 százalékot.
Giona A. Nazzaro, Locarno művészeti igazgatója a következőképpen jellemezte a programot: „Kalandos válogatás, tele meglepetésekkel, amely a jelen kihívásaival birkózik meg anélkül, hogy feláldozná a történetmesélés és a szórakoztatás örömeit.”
Hozzátette: „A mi válogatásunk olyan filmekből áll, amelyek szándékosan szembehelyezkednek a jelenkor bonyolultságával, és feltárják és reflektálnak a moziban és a tágabb értelemben vett audiovizuális szektorban jelenleg zajló átalakulásokra. A mozi tehát – annak minden formájában és lehetőségében. Egy mozi, amely kíváncsian kutat műfajokat és stílusokat keresve a jövő szikráját, amire mindannyiunknak szüksége van.”
Tekintse meg a locarnói filmfesztivál főjátékának versenyét és a többi kulcsfontosságú szakaszt alább:
Concorso Internazionale (Nemzetközi verseny)
A MARGEM DO RIO (A FOLYÓPART) – Matheus Farias, Enock Carvalho
Brazília, Németország – 2026
Caique Copque, Ítalo Martins, Artia Lauandah, Renna Costa, Robério Diógenes, Ísis Broken
Világpremier
ALBERI ERRANTI (VÁNGÓFÁK) – Salvatore Mereu
Olaszország – 2026
Szereplők: Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Lupo Barbiero, Edoardo Raiola
Világpremier
BRAVE NEW LOVE, Maria Bäck
Dánia, Svédország, Görögország – 2026
Szereplők: Kathrine Thorborg Johansen, Anders Danielsen Lie, Simon Sears, Noemi Carbone Mannov, Angeliki Papoulia
Világpremier
D'ICI LÀ – Sarah Leonor
Franciaország – 2026
Frank Beauvais, Dinara Droukarova, Louiza Aura, Dimitri Doré, Laetitia Dosch, JeanLouis Scheidecker, Fatou Dicko, Adrien Michaux, David Faivre
Világpremier
RITKAN ÉBREDEK ÁLMOKRA – Isabelle Stever
Németország, Ukrajna – 2026
Tania Myronyshena, Markus Bright, Iryna Mak, Viktor Zhdanov, Maiia Sobolevska, Maria Myronyshena, Oleksandr Rudynskyi
Világpremier
KETTICÈ, Giovanni Tortorici
Olaszország – 2026
Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci
Világpremier
LEJOS DE LOS ÁRBOLES (TÁVOL A FÁTÓL) – Meritxell Colell Aparicio
Spanyolország, Peru, Olaszország – 2026
Angélica Castelló, Jose Luis López Cama, Teresita Sánchez, Caterina Ramirez Guallar
Világpremier
MANHUNT – Wayne Wapeemukwa
Kanada – 2026
Harris Lowe, Landon Tunold, Bianca Foscht, Dilara Foscht
Világpremier
NU E LOCUL TAU AICI (ÖN NEM TARTOZIK IDE) szerző: Florin Șerban
Románia – 2026
Adrian Văncică, Teodor Butănescu, Cristina Richter, Alex Conovaru, Izdrailă Janir
Világpremier
NUN DUL DEGA EOMNE (NOWHOERE HOGY SZEMEM) – Hong Sangsoo
Dél-Korea – 2026
Kim Minhee, Choi Myeonggil, Kwon Haehyo, Shin Seokho, Park Miso
Világpremier
O JACARÉ, Basil Da Cunha
Svájc, Portugália – 2026
Alexandra Sena, Alexandre Fonseca, Paulo César Lima Fonseca, Nelson Carvalho, Pedro Diniz, Heidir Correia, Carlos Fonseca, Pedro Ferreira, Frederico Lopes, Verónica Lii, Maria Santos, Susana Costa, Ivo Bernardo, Carloto Cotta, Filipe Vargas
Világpremier
OBJET A, Ann Oren
Németország, Luxemburg, Görögország – 2026
Aenne Schwarz, Louis Hofmann, Simone Bucio, Georg Friedrich, Sofia Kokkali
Világpremier
PRINCESA BURRO (szamár HERCEGNŐ) – Cristóbal León, Joaquín Cociña
Chile, Franciaország, Uruguay, Hollandia, Németország – 2026
Antonia Giesen, Andrew Bargsted, Francisco Melo
Világpremier
REHMAT, Gurvinder Singh
India, Franciaország – 2026
Naseeruddin Shah, Suvinder Vicky, Diya Kamboj, Mita Vasisht, Harwinder Aujla, Jaswant Zafar, Navjot Randhawa, Anita Meet, Inder Bajwa, Sahej Aziz, Jasmanpreet Singh, Kavnoor Kaur
Világpremier
A HÁZ A HOLDON – Nelson Yeo
Szingapúr, Tajvan, Németország, Indonézia – 2026
Shi-An Lim, Akira Huang, Harry Chang, Dominick Rustam, Lee Kang-sheng
Világpremier
THÍNH GIÁC (HALLÁS), szerző: Lê Bảo
Vietnam, Szingapúr, Norvégia, Franciaország, Indonézia, Szaúd-Arábia, Kambodzsa, Thaiföld, Tajvan – 2026
Nguyễn Quốc Tuấn, Ngọc Tản, Vân Hà, Chí Linh, Khánh Huyền
Világpremier
VIOLENCE DU CORPS DE L'AUTRE (SENKI ERŐSZAKA) – Denis Côté
Kanada – 2026 Larissa Corriveau, Philippe Rebbot, Xavier Bergeron, Gabrielle Lazure, Pierrette Robitaille
Világpremier
Concorso Cineasti del Presente (A jelen filmesei Verseny, az első és a második funkcióért)
AT NIGHT by Beatrice Gibson
Egyesült Királyság, Franciaország – 2026
Világpremier
DEMONY (DEMONS) – Natalka Vorozsbyt
Ukrajna, Lengyelország – 2026
Világpremier
DETROY ALL GIRLS Erin Vassilopoulos
USA – 2026
Világpremier
Az EGO ELÉR MINDENKIT (ELJÖN A MI IDŐNK) Amartei Armar
Ghána, Franciaország – 2026
Világpremier
HANABI (TŰZVIRÁG) – Ana Vaz
Franciaország, Brazília – 2026
Világpremier
LA ILUSIÓN DE UN VERANO SIN FIN (EGY ÖRÖK NYÁR ILLÚZIÓJA), Alessandra Sanguinetti
Argentína, USA – 2026
Világpremier
L'ESTIVE (NYÁRI RÉT) – Naël Khleifi
Belgium, Franciaország – 2026
Világpremier
LOS DÍAS LIBRES (A SZABADNAPOK) Lucila Mariani
Argentína, Brazília, Mexikó, Franciaország – 2026
Világpremier
MAGIC ATLAS, Sun Xun
Szingapúr – 2026
Világpremier
MORGEN VOR LANGER ZEIT (HOLNAP RÉGRE) Luise Donschen
Németország – 2026
Világpremier
A FORRADALOM SOHA nem hal meg Mohanad Yaqubi
Palesztina, Belgium, Katar – 2026
Világpremier
SZEPTEMBER DÉLUTÁN Nicolaas Schmidt
Németország – 2026
Világpremier
SMALL TALK – Mateo Ybarra
Svájc – 2026
Világpremier
Uta Beria KÖNNYGÁZ
Grúzia, Franciaország, Németország – 2026
Világpremier
TODOS MIS VIAJES SON VIAJES DE REGRESO (MINDEN UTAMON VISSZAJÖK) szerző: Manuel Ponce de León
Kolumbia – 2026
Világpremier
Fuori Concorso (Versenyen kívül)
AH QUE LE BONHEUR EST PROCHE ! (A BOLDOGSÁG OLYAN KÖZEL!) François-Christophe Marzal
Svájc – 2026
Világpremier
ATCHA ATCHA – Mamadou Dia
Szenegál, Franciaország – 2026
Világpremier
BAKMA, Abdelhamid Bouchnak
Tunézia – 2026
Világpremier
13 BLOODY TENNIS, Nikias Chryssos
Németország – 2026
Világpremier
BRUTON – Vincent Grashaw
USA – 2026
Világpremier
DER ENGELMACHER (AZ ANGYALKÉSZÍTŐ) – Marina Klauser
Svájc – 2026
Sorozat
Világpremier
GUERRILHA NO ASFALTO (ASPHALT GUERRILLA) – Edgar Pêra
Portugália – 2026
Világpremier
MARCO BELLOCCHIO: LA PORTA DELLA REALTÀ – Fabio Lovino
Olaszország – 2026
Világpremier
ROMA ELASTICA, Bertrand Mandico
Franciaország, Olaszország – 2026
Nemzetközi premier
SEIZE MOMENTS DE MA VIE (ÉLETEM TIZENHAT PILLANATA) – Albert Serra
Franciaország, Spanyolország – 2026
Világpremier
SUNDOWN Rebekah McKendry
Kanada – 2026
Világpremier
ÜBERGANG (ÁTMENET), szerző: Peter Badel, Chris Wright
Németország – 2026
Világpremier
Rövidfilm
TOMBE DES RÊVES (ÁLOMOK SÍRJA) FJ Ossangtól
Franciaország – 2026
Világpremier
Piazza Grande program
Piazza Grande
augusztus 5
LES YEUX VERTS (A ZÖLD SZEMEK) – Fanny Liatard és Jérémy Trouilh
Franciaország, Belgium, Svédország – 2026
Douae Butarbuch M'Zaouki, Sayyid El Alami, Anamaria Vartolomei, Arcadi Radeff, Omar Al Jbaai
Világpremier
augusztus 6
ARMONY – Dario Albertini
Olaszország – 2026
Szereplők: Valerio Mastandrea, Asia Argento, Clara Tramontano, Pamela Schettino, Ornella Muti
Világpremier
augusztus 6. – Második vetítés
WILD AT HEART – David Lynch
USA – 1990
Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, JE Freeman
augusztus 7
ICH IST EIN ANDERER (ÉN MÁS VAGYOK) Felix Randautól
Németország, Ausztria – 2026
Szereplők: Claes Bang, Valerie Pachner, Susanne Wuest, Timocin Ziegler, Martin Müller
világpremier*
augusztus 7. – Második vetítés
FARKASOK TÁNCOK – Kevin Costner
USA, Egyesült Királyság – 1990
Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant
augusztus 8
A MEGHÍVÓ – Olivia Wilde
USA – 2026
Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton
Svájci premier
augusztus 8. – Második vetítés
Taxisofőr, Martin Scorsese
USA – 1976
Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Cybill Shepherd, Harvey Keitel
augusztus 9
PAPÍRTIGRIS, James Gray
USA – 2026
Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller
Svájci premier
augusztus 10
FRANK & LOUIS, Petra Volpe
Svájc, Egyesült Királyság – 2026
Szereplők: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar, Rosalind Eleazar, Indira Varma
európai premier
augusztus 11
CONGO BOY, Rafiki Fariala
Közép-afrikai Köztársaság, Franciaország, Kongói Demokratikus Köztársaság, Olaszország – 2026
Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba, Rosiana Kotozia, Gloria Ambacko, Dieufera Sana, Carlos Suffisant Djihoro, David Ningando, Hubert Ngbolo, Zara Lucie Dobo, Bossoro-Kiaboling, Diaiba N, Berthe B,lesso Ludmila Fada, Eudes Gadzo „Veyzo”, Archippe Marvine, Japhet Koundjia „KMJ”
Svájci premier
augusztus 12
LE AZ ISTEN KARJÁBAN – Peter Brunner
Franciaország, USA – 2026
Caleb Landry Jones, India Marie Cross, Nick Stahl, Mena Suvari, John PW Jones
Világpremier
augusztus 13
IL CILENO (CHILEI) Sergio Castro-San Martín
Olaszország, Chile, Svájc – 2026
Szereplők: Camilo Arancibia, Sara Serraiocco, Andrew Bargsted, Gaetano Bruno, Lorenzo Richelmy
Világpremier
augusztus 14
Martin Provost: DEMAIN JE TOMBE AMOUREUX (SZERETETI LECKÉK).
Franciaország, Belgium – 2026
Fabrice Luchini, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Carole Bouquet
Világpremier
augusztus 15
NI VUE, NI CONNUE (MINDEN A CORINNE-RŐL) Marc Fitoussitól
Franciaország, Belgium – 2026
Szereplők: Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Anne Marivin, Emmanuelle Bercot, Ana Girardot, Diane Kruger
Világpremier