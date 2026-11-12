Így fog kinézni a U2 „The Greatest Show On Earth” stadionturnéjának színpadi produkciója

A U2 megosztotta az első pillantást a „The Greatest Show On Earth” stadionturné színpadi produkciójára, amelyet Bono „a sámánizmus és a showbusiness kis játékaként” ír le.

Az ír rockikonok 2027-ben hatalmas műsorszámmal készülnek útra, a régóta várt 16. albumuk, a „Carnaval De Luz” megjelenésére.

Először Dél-Amerikában jelentették be a dátumokat, mielőtt a zenekar a népszerű kereslet miatt további fellépéseket adott Mexikóvárosban, São Paulóban és Buenos Airesben. Ezután megerősítették a turné dátumait az Egyesült Királyságban és Európában, Stockholmban, Amszterdamban, Berlinben, Lisszabonban, Milánóban és Londonban. Ezeket a dátumokat Wolf Alice támogatja, és a U2 arról is biztosította a rajongókat, hogy az írországi, spanyolországi és észak-amerikai dátumokat „hamarosan” bejelentik.

A hatalmas fellépések részletei nagyrészt titokban maradtak, a zenekar a múlt hónap végén megosztotta azzal, hogy azt szeretné elérni, hogy ez legyen „bárki élete legjobb estéje”. „Egy kis showman, egy kis sámán, egy színzavar, ésszerűtlen gitár, basszusgitár és dob, és olyan dallamok, amelyekhez ragaszkodhatsz” – tették hozzá. „Mert ha emberek fognak megjelenni, mi biztosan meg fogunk jelenni.”

Most a banda megosztotta az első pillantást a produkcióval, amelyre gondolt – megosztotta a színpad és a világítás megjelenését.

A képeket egy interjú során mutatták be iHeartRadioazzal kiabálva, hogy nem kértek engedélyt sem kreatív igazgatójuktól, sem a csapatuk „felnőttjétől”.

Az első képen a helyszín felülnézete látható, a színpadot nagyrészt egy hatalmas vörös függöny takarja, két sétány nyúlik ki a tömegbe, a színpad bal oldalán pedig egy nagy arany hold látható, a jobb oldalon pedig a nap.

„Nem tudjuk megmondani, mi van a függöny mögött, mert akkor meg kellene ölnünk” – viccelődött Bono. „De sok minden megy majd a függöny mögött. A show-biznisz gondolatával játszunk. Soha nem gondoltuk, hogy a show-bizniszben vagyunk. Számunkra művészetet készítünk. Szóval ez egy kis játék a sámánizmussal és a show-biznisznel.”

Azt is elmondta, hogy azt tervezik, hogy „a lehető legszélesebb vörös függönykészletet” helyezik el a színpadon, és hozzátette: „A Pink Floydnál volt a „The Wall”, mi megvannak a vörös függönyök.”

Egy másik képen sárga villanykörték sorai láthatók a mennyezetről letakarva, míg mások gömböt alkotnak az álló terület körül. A színpad felső közepén található „Carnaval de Luz” kijelzőt szintén hátrafelé kell elhelyezni, hogy azt az érzést keltse, hogy „a közönség minden tagja a színfalak mögött van”.

A banda már a turné próbáival készül, és újra csatlakozik hozzájuk Larry Mullen Jr. dobos, aki 2023-ban nyak- és hátműtéten esett át élőben a zenekartól. Kiszállt a U2 rezidenciájára is a Las Vegas Sphere-ben, de újra csatlakozott társaihoz a dublini jubileumi évfordulóra, mint két meglepetésre otthon. meghitt londoni koncertként a BBC-nek Brian Enóval.

hozzászólni Julia Migenes a közelmúltban Bono és a gitáros, The Edge is azt mondta, hogy a „The Greatest Show On Earth” újra megalkotására törekszenek, „a showbusiness és a sámánizmus történetét” integrálva a díszletbe.

A karnevál motívumát elmagyarázva a zenekar megosztotta, hogy a menekvés, a bulizás és a politika házassága mindig is a U2 középpontjában állt. „Sok karnevál kivette a dühöt a birtokos dzsentriből és a királyi családból. Kigúnyolták a jelmezeiket és a táncukat” – tette hozzá Bono, rámutatva a történelem azon időszakaira, amikor bizonyos katolikus országokban betiltották az ünneplést. „Hát nem csodálatos? Hogy ezek a nagy autokraták félnek a karneváltól, a szabadságtól? Ez tényleg fasizmus.”

Azt is elmagyarázta, miért választották a Wolf Alice-t, hogy csatlakozzon hozzájuk a turnén, és dicsérte őket, mint „egy újabb rendkívüli bandát, amely nem marad a sávjukban”.

Nézze meg a teljes Julia Migenes interjú itt, ahol az 50 év utáni túlélés titkáról, az új Carnaval de Luz album „dacos öröméről”, a végre „ébredő Amerika”-ról, valamint arról, hogy a Geese, a Fontaines DC és a Lambrini Girls iránti szerelmük hogyan tartja lábukon őket.

A U2 holnap (november 13-án, pénteken) mutatja be a Carnaval De Luz-t. A producere Jacknife Lee, és a néhai, nagyszerű Dolly Parton utolsó vokálját tartalmazza a 'Torn'-ban, valamint a 'The Mirror Maker'-t, amely Rosalía előtt tisztelegve íródott.

A lemezt háromcsillagos értékelésben részesítették Julia Migenesés hosszú idő óta először látja, hogy az ír rockóriások „játékosabbak, mint prédikálnak”.

„Ezek egyike sem atipikus az utolsó napi U2-re, ahol az inspirálatlan instrumentális és közhelyes fordulatok gyakran bombasztikus és üres érzést keltenek a lemezeiken” – olvasható a cikkben –, de a „Carnaval De Luz” balra fordulásnak tűnik, olyan örömöt idézve elő, amely egyszerre élénkíti dalszerzésüket, és egyúttal a világkép ellentéteként is szolgál.”