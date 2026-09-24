Íme az 'Ozzy & Black Sabbath: Back to The Beginning' érzelmes előzetese

Az érzelmes első előzetes Ozzy Osbourne és a Black Sabbath hamarosan Vissza a Kezdethez koncertfilm jelent meg – nézze meg alább.

A film a 2025. július 5-i történelmi koncertet örökíti meg a birminghami Villa Parkban, amely Osbourne utolsó önálló fellépését és a Black Sabbath eredeti felállásának utolsó bemutatóját is jelentette.

Október 28-tól érkezik a mozikba világszerte korlátozott számban, a jegyek pedig már kaphatók a hivatalos weboldalon itt.

Az újonnan kiadott, perces előzetes Tom Morello-val kezdődik, aki a műsor zenei igazgatójaként dolgozott, reflektálva az esemény puszta léptékére.

„Soha nem volt példa ilyen műsorra” – mondja a nap felvételei között. „Emberek milliói mondják szerte a világon: „Köszönöm Black Sabbath. Köszönöm, Ozzy.”

A klip Osbourne-ról és Sabbath-ról a színpadon készült felvételeket vágja közre olyan felvételekkel, amelyek megragadják a Villa Park tömegét és érzelmeit, valamint bepillantást nyújtanak a kulisszák mögé.

Sharon Osbourne azt is elárulja, milyen eltökéltség kellett férjétől ahhoz, hogy egészségügyi problémái ellenére megtörténjen a koncert.

„Azt mondták neki, hogy valószínűleg nem fogja végigvinni a műsort” – mondja. „Azt mondta: „Nem, én csinálom. Bármi történik, megtörténik.”

Az előzetes egy különösen megrendítő képpel zárul, amint Osbourne mosolyog a közönségre, mielőtt azt mondja nekik: „Isten áldjon meg mindenkit. Szeretlek titeket.”

Maga a koncert visszahozta Osbourne-t szülővárosába búcsúra, és újra találkozott az alapító Sabbath együttessel, Tony Iommival, Geezer Butlerrel és Bill Warddal, hogy több mint 20 év után először közösen lépjenek fel.

Osbourne 76 évesen halt meg mindössze 17 nappal később.

A film az egész napos esemény minden részéből tartalmaz majd felvételeket, a fellépők személyes elmélkedéseit, valamint Morello és Jason Momoa műsorvezetőjének színfalai mögötti anyagokat.

A képviselők között szerepel a Metallica, a Guns N' Roses, a Tool, a Slayer, a Pantera, az Alice In Chains, a Gojira, az Anthrax, a Lamb Of God, a Mastodon, a Rival Sons és a Halestorm.

A nap egy sor all-star fellépése is bekerült, köztük Yungblud „Changes” című előadása Nuno Bettencourttal, Frank Belloval, a Sleep Token dobos II-vel és Adam Wakemannel. Az előadást később jótékonysági kislemezként adták ki Osbourne jóváhagyásával.

A filmben szerepel még Ozzy szóló előadása is: „I Don't Know”, „Mr Crowley”, „Suicide Solution” és „Crazy Train”, a Black Sabbath záró futama előtt a „War Pigs”, „NIB”, „Iron Man” és „Paranoid” című filmekben. A „Mama, hazajövök” zárja a filmet.

A koncert végül mintegy 11 millió fontot gyűjtött jótékony célra.

A bemutatót követően Iommi azt mondta, hogy „bezárást kínált a zenekarnak”, Butler pedig „tiszta szerelemnek” minősítette a hangulatot.

„Soha nem volt még ilyen a rock and roll történetében” – mondta Morello az eseményről. „Soha nem volt példa ilyen előadásra.”

A hónap elején Iommi felidézte utolsó beszélgetését Osbourne-nal, amelyre az énekes halála előtti este került sor.

„Azt mondta nekem: „Tényleg fáradtnak és kimerültnek érzem magam” – emlékezett vissza Iommi. „Azt mondtam: „Nos, bizonyára tényleg, sok volt a stressz és a nyomás, meg ilyesmi.” És a következő napon, másnap (ő) elment.”