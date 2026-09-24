A „Transformers: The Movie” „Bocsánatkérő turnéként” meghosszabbítja a mozizást

A Transformers rajongói megragadták a lehetőséget, hogy megfelelő tiszteletet adjanak az Optimus Prime-nak.

Az animációs film 40. évfordulója alkalmából A Transformers: A film Az eredetileg 1986 augusztusában indult Hasbro és a Fathom Entertainment összeállt a moziban való újrakiadás érdekében, amely egyhetes lehetőségnek számít, amely szeptember 17-én kezdődött, vagyis a Transformers Day néven. A válasz erre A Transformers: A film 40. évfordulója felülmúlta a kezdeti előrejelzéseket, ugyanis a felújított 4K animációs film 3,1 millió dollárral a hétvégi hazai toplista 7. helyére került 1454 észak-amerikai helyszínről. Kedden világszerte meghaladta az 5 millió dollárt.

A játékos marketingstratégia magában foglalta a Hasbro-t, hogy a film évfordulójának évfordulóját „The Bocsánattúra” néven bélyegezze, utalva az első felvonás megrázó halálára a szeretett hősnek, Optimus Primenak. Az újrakiadás azt is lehetővé teszi a rajongók számára, hogy tiszteletüket fejezzék ki Peter Cullen – a karakter hosszú távú hangja – előtt, aki a múlt hónapban, 85 évesen halt meg. Cullen utolsó fellépését adja a 12 perces animációs rövidfilmben. Optimus Prime: Ébredésegy színházi exkluzív, amelyet az 1986-os filmet követően vetítenek.

„Nagyon örülünk a Fathomnak, de nagy elvárásaink is voltak” – mondja Shannah Miller, a Fathom Entertainment marketingvezetője. A Hollywood Reporter. „Ez egy rendkívüli együttműködés volt a Hasbróval. A film 40. évfordulója tiszteletére indították el az Apology Tourt, ami egyben Optimus Prime korai halálát is jelenti, 26 perccel a film után.”

A Transformers: A film Az Everett Collection jóvoltából

Bár az újrakiadás várhatóan szerdán ér véget, THR megtudta, hogy világszerte több száz moziban folytatják a filmet. Valójában egyes mozik október 7-ig tartanak vetítési időt.

Keddtől A Transformers: A film 40. évfordulója a Fathom 3. legtöbb bevételt hozó címe 2026-ban, a legjobban keresők mögött. A csodálatos digitális cirkuszaz újrakiadással együtt A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége. A hétvégén, A Transformers: A film 40. évfordulója túlszárnyalta az olyan újoncokat, mint Ethan Hawke A súly és animációs folytatás Shaun, a bárány: A Mossy Bottom fenevadamindkettő több képernyőn játszott, mint az álcázott robotok.

A Transformers ingatlan az 1984-ben indult Hasbro játékcsaláddal kezdte életét. Ebből született egy animációs televíziós sorozat, amely az év végén kezdődött.

Nelson Shin rendezőtől A Transformers: A film kockázatos döntést hozott, hogy megöljön számos népszerű karaktert – mindenekelőtt Optimus Prime-ot, aki vezette az Autobotokat a Decepticons elleni csatában. Orson Welles, Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy és Robert Stack, valamint a Transformers főszereplője, Frank Welker Megatron szerepében a cím a kezdeti időszakban kevesebb mint 6 millió dollár bevételt hozott a De Laurentiis Entertainment Group számára, de a következő években kultikussá vált.