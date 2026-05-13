Jack White reagál Donald Trump új aranyszobrára Miamiban

Jack White reagált Donald Trump új aranyszobrára, amelyet Floridában állítottak fel – kitérve arra, hogyan illeszkedik az általa „a modern amerikai élet legfrusztrálóbb részéhez”.

A 22 méteres szobor az amerikai elnököt ábrázolja, amint öklét a levegőbe lökve, emlékeztetve arra a gesztusra, amelyet a 2024-es pennsylvaniai nagygyűlésen tett merénylet után tett.

Leleplezték a floridai Doralban lévő golfpályáján, Mark Burns evangélikus lelkész által vezetett szertartáson – aki korábban az elnököt Isten által kinevezettnek nevezte. Az Independent).

A ceremónián a szobor fehér és kék szövetet borított rá, hasonlóan egy görög tógáéhoz, Burns pedig a mikrofonhoz tartotta telefonját, hogy lejátssza Trump üzenetét.

„Szeretnék köszönetet mondani Mark Burnsnek. Jó pásztor, jó ember” – hallották az elnök szavait. „Régóta ismerem, a kezdetektől velem volt, talán úgy két nappal később… Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Tudom, hogy szerelemből csinálták.”

hozzászólni The Times Az év elején Alan Cottrill szobrász felfedte, hogy beleegyezett, hogy 300 000 dollárért (221 800 font) bronzból készítse el a szobrot, és ő javasolta, hogy aranylevéllel borítsák be – ami szerinte olyan volt, mintha vizet ajánlott volna fel „a szomjan haldokló embernek”.

🚨🏆🏌️JUST IN: Új aranyszobrot állítottak Donald Trump elnöknek a Trump National Doralban a heti Cadillac bajnokság előtt. — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) 2026. április 28

Jack White most a közösségi médiában kritizálta a szobrot és azt, amit az egyesek megingathatatlan hűségéről mond az elnök iránt.

A szobor képét megosztva White az Instagramon ezt írta: „A modern amerikai élet legfrusztrálóbb része az, hogy megpróbáljuk értelmezni azokat az embereket, akiket nem is érdekel, hogy semmi értelmük.”

Amint azt kiemelte Rolling Stonea White Stripes sztár katolikus nevelésben részesült, és jól ismeri a zsidó-keresztény teológiát, és úgy tűnik, hogy megjegyzései arra utalnak, amit a Biblia mond a hamis bálványok imádásáról.

Burns gyorsan elhallgatta azokat az állításokat, amelyek szerint a szobor hamis bálványt csinál Trumpból.

Az X/Twitternek ezt írta: „Hadd világossá tegyem: ez nem egy aranyborjú. Ez a szobor az élet ünnepe. Ez a rugalmasság, a szabadság, a hazaszeretet, az erő és az Amerika jövőjéért folytatott küzdelemhez szükséges akaraterő szimbóluma.”

Ma a Trump National Doral Miamiban történelmet írtak. Mélységes megtiszteltetés számomra, hogy vezethettem Donald J. Trump elnök átadását és a tiszteletére létrehozott 22 méteres szobor leleplezését. Ez sokkal több volt, mint egy szalagátvágás. A hála, a megtiszteltetés és… – Mark Burns lelkész (@pastormarkburns) 2026. május 7

Nem ez az első eset, hogy Trump szobrát hivatali ideje alatt avatták fel. A vitatottabb szobrok közül kettő a „Best Friends Forever” elnevezésű szobor, amely az elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel együtt ábrázolja, a másik pedig a „King Of The World”, amely azt mutatja, hogy ők ketten az ikonikus pózt ütik meg. Óriási.

Mindkettőt a Secret Handshake tiltakozó csoport készítette, és a telepítés után gyorsan eltávolították (via Az Independent).

Jack White is többször megütötte már Trumpot, és a közelmúltban kritizálta őt, amiért megosztott egy magát Jézus Krisztusként ábrázoló mémet, és verbális támadást indított Leó pápával szemben.

„Hogyan támogathatja őt egy úgynevezett keresztény az istenkáromlás után? Hogyan támogathatná őt egy katolikus, miután többször is megtámadta a pápájuk karakterét? Hogyan dőlt be ennyi ember millióinak ez az istenkáromló?” White írta.

„Már Amerika történetének legrosszabb elnökét kapta, de én megtisztelek azzal a megtiszteltetéssel, hogy Trumpot „minden idők legrosszabb amerikainak” nyilváníthatom.

Azelőtt az énekes-dalszerző sérelmezte Trumpot az iráni katonai kampánya miatt, és kigúnyolta, hogy a Béketanács vezetője.

Korábban kérte, hogy távolítsák el hivatalából, miután a Truth Social fiókjában megosztottak egy rasszista mémet, amely Barack Obama volt elnököt és Michelle Obamát volt First Ladyt majmoknak ábrázolja. Ráadásul januárban White piszkált Trump évfordulójára rendezett sajtótájékoztatón, és egyike volt azoknak a hírességeknek, akik elítélték a POTUS-t Rob Reiner hollywoodi rendező és felesége, Michelle halálával kapcsolatos megjegyzései miatt.

Az énekes, dalszerző és gitáros kritizálta a Pénzügyminisztérium azon terveit is, hogy Trump aláírását minden új amerikai papírpénzre helyezzék, és „manipulatív, kiskapukat találó, egomániás, átverő embernek” nevezte.