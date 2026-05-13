A „Jim Queen” egy meleg befolyásoló főszereplője, aki egy vírussal szembesül, ami a legrosszabb rémálma (Exkluzív Cannes-i klip)

Jim Parfaitban minden megvan. A meleg influencer megkopott és rendkívül népszerű. Valójában a párizsi Gym Queens közösség ikonja, a Marais negyed partikirálya, a francia főváros furcsa életének szíve. Mi lehet a baj?! Hát nagyon sokat!

Mert ha a csúcson vagy, mint Jim, az egyetlen út lefelé vezet – lefelé! Ez pedig azzal a fenyegetéssel jár, hogy elszakítják – vagyis a darabokra tépik. Például, ha elveszíti egészségét, erejét és állapotát. És pontosan ez az a rémálom, amit Jim, az animációs szatíra egyik főszereplője Jim Queenvilágpremier a Cannes-i Filmfesztivál Midnight Screenings felállásában vasárnap megy hétfőig, szembesül.

A játékfilm Nicolas Atháné és Marco Nguyen alkotása és rendezői debütálása, akik Simon Balteaux-val és Brice Chevillarddal közösen írták. David Alric és Arthur Delabays, a Bobbypills francia animációs stúdiótól (Creature Commandos) készítette a filmet, amelyen a Global Constellation foglalkozik.

THR most már kizárólag egy klipet premierálhat Jim Queena főszerepben maga Mr. Perfect, Jim Parfait, hangja Alex Ramirès. A szereplők között szerepel többek között Jérémy Gillet és a melegpornó ikon, François Sagat is. A filmből készült klipben bemegyünk Jim fitnesztemplomába, és megcsodálhatjuk néhány rutinját, mielőtt először bepillantást nyerhetünk abba a potenciális horrorba, amely azzal fenyeget, hogy lerombolja a nulla százalékos zsírtartalmú élet sikerét és hírnevét, amelyet idővel felépített magának.

Az exkluzív klip egy orvosi központba is elvezet minket, ahol Jim abban reménykedik, hogy megtudja, mi lehet a betegsége, vagy mi nem. A félelem verejtékgyöngyei az orvosi tanácsadója és barátja arcán?! Vigyázat: a diagnózisa nemcsak Jimet, hanem téged is sokkolni fog!

