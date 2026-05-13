Karla Sofía Gascón gonosz fordulatáról Nyugati „Trinidadban”, a spanyol ISII zászlóshajója

Az ISII Group spanyol filmcég eddigi legambiciózusabb játékfilmjével, az akció-kaland Western-el hívja a közönséget egy sztárokkal teli mozis utazásra az amerikai vadnyugatra. Trinidadfőszereplők Karla Sofía Gascón, Paz Vega, Gabriela Andrada és Sofía Allepuz.

Írta és rendezte: Laura Alvea és José Ortuño, Spanyolországban pedig november 13-án mutatják be az ISII Deep Com Roots-ja. Trinidad egy fiatal spanyol nő történetét meséli el, akit Andrada alakít, aki édesanyjával (Vega) és nővérével (Allepuz) az amerikai vadnyugatra költözik, hogy elkerülje a jogi problémákat. Új életet talál fegyverforgatóként, ami lehetővé teszi számára, hogy eltartsa a családját, de ellenségeket is teremt, köztük az özvegy Bronsont, akit Gascón alakított első nagy szerepében Jacques Audiard filmjében, Oscar-díjra jelölt munkája óta. Pérez Emilia.

A 2024-ben alapított, madridi székhelyű ISII Group, Silvia Carvalho vezérigazgatója vezetésével, már az év elején, a Deep Com Roots nemzetközi értékesítési és forgalmazó cégén keresztül Berlinben debütált a piacon, és már az induló cannes-i eseményre készül. A cég azt állítja, hogy a forgalomba hozatal előtti tárgyalásokat folytatta Trinidad több területen is, mielőtt még Cannes-ba került volna a piaci premierre.

Az ISII Group négy produkciós céget foglal magában: az Inefable Productionst, amely a fikcióra összpontosít, és mögötte áll. Trinidadaz Isora Films, amely dokumentumfilmekre specializálódott, a Sinapsis Studios animációs projektekre és a SIA Servicios Audiovisuales, gyártási szolgáltatási részlege. Az ISII a filmes üzletág más részein is jelen van és jelen van a játékban. A Deep Com Roots a csoport értékesítési és forgalmazói részlegeként működik, és „egy saját identitással rendelkező mozi iránti elkötelezettségét hirdeti, amely nagyszerű narratívák, esztétika és érzelmi erő révén képes kapcsolatot teremteni a nemzetközi közönséggel”. Szintén a vállalat része a KBCF Consulting, amely a pénzügyi és szabályozási strukturálással foglalkozik, valamint a Divergente, az egy óránál rövidebb tartalmak streaming platformja.

Az ISII Group vezérigazgatója, Silvia Carvalho, az ISII Group jóvoltából Az ISII Group jóvoltából

Összességében úgy tűnik, hogy az ISII egyesíti a művészi és pénzügyi ambíciót az utazó filmekre összpontosítva. Trinidad „eseménynek tervezték”, és „hosszú távú kereskedelmi terve” van – mondta Carvalho THR. Cannes-ba tartva a következőket mondta:Trinidad egyértelműen zászlóshajó címünk, de nem csak egy projekttel érkezünk. Különféle eredeti projektek széles házon belüli listáját hozzuk, beleértve a közelgő mozibemutatókat, és két nagy horderejű produkciót, amelyek közül az egyik angol nyelvű. Változatos katalógust kínálunk, amely megfelel a magas koncepciójú és presztízsű kereskedelmi forgalmazóknak világszerte.”

Az ISII négy másik cannes-i piaci címe között van Arima León debütáló filmje is. Szerelem kötélenPinito del Oro kötéltáncos és Natalia Sosa költő valós szerelméről, valamint a drámáról Nyári NapokChema de la Peña rendezésében, Maggie Civantos főszereplésével (Kábel lányok) és Pau Simon, amely Juan történetét meséli el, akinek apja jóval fiatalabb barátnőjét hozza a családi házba, ami feszültséghez és nehezen uralható szenvedélyhez vezet a férfiak között. Carvalho „jelentős arthouse és kortárs drámákként” jellemezte őket, amelyek elkészültek és idén kerülnek a mozikba.

Cannes-ba csomagolt thriller-horror film is Tiltott területamely már majdnem kész, és „első angol nyelvű thrillerünk, La Cathédralemelynek forgatása hamarosan elkezdődik, és egy nemzetközi szereplőgárdával szerepel.” Carvalho azonban még nem tud megosztani. „Ez az első projekt, amely teljes egészében angol nyelvű lesz a Deep Com Roots számára”, és a Tenerifei Szimfonikus Zenekar első hegedűsének feszültséggel teli történetét meséli el.

A címek bemutatásán és eladásán túl az ISII úgy látja, hogy Cannes, valamint más piacok, például Berlin és az AFM egy újabb lépés a szélesebb jövőkép bemutatására, valamint a lapok bővítésének folytatására, beleértve a spanyol piacra történő esetleges felvásárlásokat, valamint a nemzetközi partnerekkel való hosszú távú kapcsolatok kiépítését.

Végül is az ISII-nek több filmje van készülőben. „A cannes-i programunkon kívül van még két új projektünk, amelyeken hamarosan elkezdünk dolgozni: egy vígjáték, Desde Arribaés egy flamenco táncfilmet, Amor de Dios” – mondta Carvalho. „Mindkét projekt költségvetése több mint 10 millió euró (11,7 millió dollár) lesz.”

Trinidad „nem egyszerűen megkülönböztető cím a lapunkon” – magyarázza Carvalho. „Ez az első egyértelmű kijelentés

milyen mozit szeretnénk építeni az ISII Groupnál. Hiszünk a színházi megközelítésben, azokban a filmekben, amelyek célja, hogy kapcsolatba kerüljenek a közönséggel a mozizás egyedülálló élményén keresztül. Ugyanilyen fontos, hogy a projekt azt tükrözi, hogyan látjuk az üzletet összességében: egy olyan struktúrát, amely képes támogatni egy filmet a fejlesztéstől a gyártáson át a forgalmazáson és a nemzetközi elérésen át.”

Pau Simon és Maggie Civantos a Summer Days főszereplője A Deep Com Roots/ISII Group jóvoltából

A vezérigazgató így zárta: „Az ISII Group még mindig kevesebb, mint 2 éves, de már négy játékfilmet tervezünk bemutatni 2026-ban, és számos dokumentumfilmet hamarosan bemutatunk. [with such titles as Sons of the Apocalypse and Cántame una historia]további négy játékfilm, amely idén már zölden világít, és a fejlesztés alatt álló projektek szélesebb köre világosan meghatározott ISII csoport DNS-sel. Ilyen értelemben Trinidad egy szélesebb kreatív és ipari jövőkép első látható jele – amely a fenntartható növekedésre és a hosszú távú partnerségekre irányul.”

Mindezt szem előtt tartva, THR kérdezte Gascón arról Trinidadaz együttes darabban játszott szerepe, a vita viharának átvészelése, valamint a régi Nyugaton játszódó történet időszerű tanulságai.

Mi vonzott téged Trinidadaz ISII 19. századi spanyol westernje, sikere után Pérez Emilia?

A legjobban az a lehetőség vonzott, hogy eljátszhatok egy másik nagyszerű karaktert. Amikor felajánlották nekem, hogy vegyek részt egy westernben, az első dolog, ami eszembe jutott, a lovakkal és fegyverekkel való játék volt, de amit kínáltak, az sokkal jobb volt: nyomorék, keserű gonoszság, mély haraggal a haladás iránt.

Milyen volt egy együttes szereplőkkel dolgozni, köztük Paz Vega és Gabriela Andrada, Laura Alvea és José Ortuño vezényletével?

Mindannyian felső szintű művészek, teljes mértékben elkötelezettek egy olyan projekt mellett, amelybe beleöntötték a lelküket és a szakmánk és a filmkészítés iránti szeretetüket. Mindig öröm ilyen tehetséges emberekkel együtt dolgozni, akik mindent felülmúlnak, amit csinálunk.

Milyen volt egy történetet forgatni, amely a régi Egyesült Államokban játszódik, a Kanári-szigeteken?

Spanyolország számos produkciónak adott otthont, amelyek a régi Nyugaton játszódnak. Clint Eastwood gyakorlatilag minden filmjét Spanyolországban forgatták, tekintettel a tájbeli hasonlóságokra és a rendelkezésre álló lehetőségekre. Miután több helyen jártam az Egyesült Államokban, nem tudnám megmondani, hol forgatták. Lenyűgöző látni, hogyan jön létre és kelt életre egy elképzelt valóságot utcákon, kocsikon, lovakon és fegyvereken keresztül.

Gabriela Andrada, Paz Vega és Karla Sofía Gascón a Trinidad – Deep Com Roots: ISII Group – H 2026 főszereplője.

Mennyire relevánsak ma a filmben feltárt témák és kérdések?

Valójában ez egy nagyon időszerű film. A neheztelésről és a rasszizmusról beszél egy olyan társadalomban, amely a különbséget érdekei fenyegetésének tekinti, ahelyett, hogy a növekedés és a megértés kiindulópontja lenne. Kitér a nőgyűlöletre, az elnyomásra, a hagyományokra és egyfajta konzervativizmusra is, amely szembeszáll a haladás, a jogok és a fejlődés előmozdításával. Azokat a kihívásokat érinti, amelyekkel a bevándorlók szembesülnek, akiknek a bevándorlók társadalmában kell eligazodniuk, amely nem akarja elveszíteni az irányítást. Ez egy történet az emberi képmutatásról – nem ismerik fel, hogy őseik egykor ugyanazt az utat követték, mint azok, akiket most kritizálnak.

Ebben a filmben te alakítod a gonoszt. Tudatos döntés volt-e ez a múltbeli tweetekkel kapcsolatos vita után, ami miatt egyesek gazembernek láttak téged a Pérez Emilia Oscar-kampány? És milyen tanulságokat vont le ebből az élményből?

A szerepeimet értelmező képességeim, az általuk jelentett színészi kihívás, és mindenekelőtt az általuk kínált életkontraszt alapján választom ki – lehetővé téve az emberi lény különböző változatainak felfedezését. Ez a gazember világos példája annak, hogy a karakter milyen távol van az én valóságomtól, távol attól a képtől, amelyet néhányan rám ragaszkodtak, hogy megrágalmazzák. Én vagyok az egyik legkevésbé káros ember ezen a világon.

Az egész tweet sztori most már-már gyerekes mesének tűnik. A jelenlegi klímát tekintve nem nehéz megérteni, honnan jött, és ki állhat mögötte. Valaki eldöntötte, hogy ki legyek az emberek fejében, és felépített egy narratívát, hogy illeszkedjen ehhez a képhez. Idővel és perspektívával teljesen megértettem ezt a kitalációt, amivel egyszerűen megakadályoztam, hogy egy színésznő díjat nyerjen azért, amit képvisel.

Ha eljön az ideje, részletesebben beszélek róla. A lecke, amit levonok, mindig pozitív: bármennyire is úgy érzi, hogy minden ellened fordul, mosolyogj – mert ahogy a mondás tartja, aki utoljára nevet, az nevet a legjobban, különösen, ha hamisan vádolnak. [being] valami, ami nem vagy. Végül szerencsém volt – lehetett volna sokkal rosszabb is.

Mit tud elmondani a karakteredről, az özvegy Bronsonról és a szerepről?

Ez az első teljesen angol nyelvű filmem, déli akcentussal. Remélem sikerült olyan karaktert alkotnom, aki kiállja az idő próbáját. Lényegében egy női Darth Vader, aki a sötét oldal erejével és erős manipulációs képességeivel rendelkezik. Ha nem lenne a helyszín, könnyen lehet, hogy nagyszerű képregény-szupergonosz.

Trinidad ISII csoport

Mi volt a legnehezebb a szerepedben vagy a forgatásban?

Egy faszékhez szorítva, abban a lenyűgöző, többrétegű jelmezben Gran Canaria heves melegében. De megérte.

Miben reménykedsz Trinidadami úgy tűnik, hogy széles közönségvonzót jelenthet?

Sok meglepetés. Szerintem ez egy figyelemre méltó darab a maga besorolhatatlan műfajában. Remélhetőleg egy fesztiválon bemutathatjuk majd, és versenyezhetünk a díjakért, amelyeket a színész- és stábtársam kétségtelenül megérdemel. A közönség nagyon jól fog szórakozni e szokatlan karakterek kalandjain és szerencsétlenségein, amelyek mindegyike rendkívüli minőségben kelt életre.

Vannak más projektjei is az ISII-vel?

Igen. Szeretem az egész csapat kreativitását, Silvia vezetésével. Remélhetőleg annyi történetet tudunk elhozni a közönségnek, amennyit csak a képzeletünk enged.

Szeretnék részleteket megosztani a közelgő projektekről, mivel sok filmes kaland vár az ISII Group-ra, de most itt az ideje az amerikai Nyugatnak és Trinidad.