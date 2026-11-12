Jamie Dornan felfedi, hogyan reagált Aragorn szereposztásra a „Gyűrűk ura: Vadászat Gollumra” című filmben: „Sírtam”

Jamie Dornan elmondja érzelmi reakcióit, amikor megtudta, hogy Strider, azaz Aragorn szerepét választották a filmben. A Gyűrűk Ura: A vadászat Gollumra.

A A szürke ötven árnyalata sztár nemrég ismerte el Szórakozás ma este„Sírtam. Valójában sírtam.” Dornan átveszi a Viggo Mortensen által kezdeményezett szerepet a szeretett epikus fantasy franchise közelgő részében.

„Olyan, mint egy álom” – tette hozzá. „Teljes álom és megtiszteltetés, hogy bármilyen minőségben beléphetek ebbe a világba, nem beszélve arról, hogy egy ilyen jelentőségű és csodálattal bíró karaktert alakítsunk, és mindannyian szeretjük és szeretjük, amit Viggo ezzel a szereppel abban a három filmben.”

A turista színész azt is megosztotta, hogy a filmezéssel foglalkozott A vadászat Gollumra körülbelül három héttel ezelőtt, „hihetetlen élménynek” nevezve.

„[I’m] hihetetlenül megtiszteltetés, és ragyogó időtöltés volt” – mondta. „Remélem, hogy az emberek szívesen látják a történetünket abban a világban, mert sok embert érdekel, és ezt tényleg tudom. De igen, remélhetőleg jó munkát végeztünk vele.”

Dornan nemrég bevallotta a L'Officielnek adott interjújában, hogy „nyomást” érzett, ahogy Mortensen nyomdokaiba lép. „Az ő előadása minden idők egyik kedvence, és megtiszteltetésnek érzem magam, hogy megpróbálhatok legalább valamennyit visszanyerni abból az energiából, amit eredetileg a karakterbe vitt. Nincs olyan részem, amely megpróbálná felülmúlni őt” – mondta.

Andy Serkis rendezi a filmet, és megismétli Gollum szerepét is. A szereplők között van még Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Kate Winslet, Elijah Wood, Ian McKellen és Lee Pace.

Az év elején Serkis azt mondta a BBC-nek, hogy JRR Tolkien művének adaptációja „abszolút a kettő között van. A hobbit és A Gyűrűk Ura trilógiák, sőt könyvek.”

„Mélyen belemerül Gollum pszichológiájába és történetébe, mielőtt Gollam lett, de egy nagyon égető kérdés Gandalftól, hogy mi lehet ennek a Bilbo Baggins gyűrűjének lehetséges eredete” – mondta a rendező. „A vadászat valójában két különböző dimenzióban zajlik, és jelenleg nagyjából ennyit tudok mondani.”

A vadászat Gollumra 2027. december 17-én kerül a mozikba.