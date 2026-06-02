Joana Vasconcelos a Picasso Múzeumban, hazai forradalom

Hét évvel azután, hogy Joana Vasconcelos bemutatott egy retrospektívet a Bilbaói Guggenheim Múzeumban, az „Én vagyok a tükröd” címmel, amelyet aztán pályafutása legfontosabbjának minősített, és csak néhány hónappal a Liria-palota termeivel való szoros együttélése után a portugál művész újabb nagy kiállítást mutat be Spanyolországban, ebben az esetben egy olyan térben, amely a festményektől egészen más, semleges frankó konnotációt kölcsönöz darabjainak. és a 18. századiak az Alba rezidenciából: a malagai Picasso Múzeum, a Buenavista palotában. Hangsúlyozni kell, hogy bár a műalkotások döntően módosíthatják a környezetről alkotott felfogásunkat, amelyben megjelennek, általában a fordított, kevésbé kiemelt szituáció is előfordul.

Installációi egyaránt utalnak hazája barokk esztétikájára és populáris kultúrájára, a közelmúlt művészetének jellegzetes vitáira – különösen a nézőnek a művek interpretációjában való részvételével kapcsolatos – és égető társadalmi kérdésekre, különös tekintettel a nők helyzetére a történelem különböző pillanataiban: a mindennapi életből vett anyagokat használ fel, mint például készülékek, csempék, szövetek, gyógyszerek, érzelmi töltelékek, piszoárok, edények van. vagy hogy bizonyos összefüggésekben provokálhatják. Az is gyakori, hogy Vasconcelos szinte mindig nagy léptékben, erőteljes palettával kíséri ezeket az alkotásokat mozgással, fényekkel és hanggal: ezek az eszközei a szemlélődők megragadására, de ironikus jelleget is beépítenek munkáiba, előítéletektől mentesen, túláradóan.

Vasconcelos új bevezetőjében egy történelmi palotában (járt már Versailles-ban, az Uffiziben vagy a lisszaboni Ajuda-palotában, valamint Liriában) a kilencvenes évekből származó, az átváltoztatás fogalmához kapcsolódó szobrokat és installációkat válogattak össze, Miguel López-Remiróval való átváltoztatásának kurátora alatt. utalnak a művész azon képességére, hogy a hétköznapi tárgyakat – esetében textileket, kerámiákat vagy portugál pecsétcsempéket – vizuális élményekké alakítson át, és egy olyan kulturális emlékezet szimbólumává is alakítsa, amely nem rejtőzik el az átalakulás során.

Vasconcelos esetében a népi örökségnek ez a vetülete a ritkán otthont adó helyszíneken a kreatív technikákra is kiterjed: a horgolás vagy a hímzés eljárásait a szobrászat és installáció ezen területeire viszi, és velük – és munkatársaival – olyan burkolószerkezeteket alkot, amelyek szükségszerűen más megközelítésre hívják a nézőt az általuk elfoglalt helyiségekben. Amikor a kézműves és házi készítésű nagy formátumokba, intézményi környezetbe kerül, arra kérünk, hogy vizsgáljuk felül az ismerősről és a monumentálisról alkotott elképzelésünket, és mennyiben tudnánk ezeket cserélni.

Nem szenvednek hiányt Malaga Betty Boop (PA)hatalmas Marilyn szandáljai főzőedényekkel és fedelükkel, banális és fényes hangszerekkel, amelyek összege olyan tánccipőket alkot, amelyek hasonlóak ahhoz, amit Monroe Vietnamba vitt, hogy az amerikai csapatokat buzdítsa. A fantázia és vágy szférája (nyilvános) és a hazai tér (zárt a kukkoló), látszólag ellentmondásos, összefolynak a női kollektív képzeletben és ebben a metaforává alakított lábbeliben.

Ahogy a létesítmény falai sem Padlástéramelyek olykor az obszcénsággal határos titkokat és intimitásokat jelenítenek meg, mintha a magánélet nyilvános archívuma lenne, amellyel mindannyian azonosulni tudunk. Vasconcelos be akarja bizonyítani, hogy a házban lévő terek átrendezhetők a múzeumban.

www.fatimashop.com Összehozza az odaadást, a kereskedelmet és a fogyasztást azzal a portugál szentéllyel, mint kiindulópontot. A művésznő megosztotta az utazást a zarándokokkal, és részt vett a templom körül generált, turisztikai és gazdasági élményekben is, ami arra késztette, hogy megvizsgálja a kép és az áru közötti határt. És a gigantikus íj J'adore Miss DiorA másfél ezer üveg azonos nevű parfümből álló, LED-lámpáknak köszönhetően színváltoztató, a manuális és a hagyományos karakter találkozását testesíti meg, ami az adott motívum, a masni kidolgozottságát és a kortársságot jelenti. Elgondolkodtat bennünket a parfüm felidéző ​​erejéről a láthatatlan jelenlétével szemben és a kis tárgy szuggesztív képességéről, amikor felhalmozódásához folyamodunk. A díszítőelem – figyelmeztet a művész – megszűnhet kiegészítő lenni, és szobrászati ​​anyaggá válhat.

Gestalta maga részéről egy absztrakt és túláradó tájat alkot, amelynek formátuma képi (vászon, keret, frontalitás), de semmi más (a textil- és horgolt formák a tér felé nőnek). A részei külön-külön nem alkotnak művet: csak az egész hígítja a címkéket.

Végül, Valkyrie Marina Rinaldi Azokra az erős és természetfeletti női jelenlétekre utal a textilből és a levegőből, a szilárdból és a törékenyből, az emberi tapasztalat két aspektusára hivatkozva. A Valkűrök fizikai beavatkozás nélkül döntöttek a harcoló hősök sorsáról; Lágyságukból és felfüggesztésükből ezek határozzák meg a Picasso Múzeum termeiről alkotott képünket is: az építészet nem ad otthont, hanem meg is hódítja azt.

Joana Vasconcelos. „Átváltozás”

PICASSO MÚZEUM MALAGA

C/ San Agustín, 8

Malaga

2026. május 29-től szeptember 27-ig