Jorge Yeregui az ICO Múzeumban, a vad lehetetlensége

Az idén három évtizedes fennállását művészeti és kulturális központként ünneplő ICO Múzeum a PHotoESPAÑA programhoz ma egy fotóból és videóból, de mindenekelőtt ezek vizuális esszéként való felfogásából artikulált kiállítással csatlakozik. Főszereplője, a santanderi Jorge Yeregui az antropocént, geológiai korunk elnevezését állította munkája középpontjába, megértve, hogy a 21. század első éveiben a Föld felszínén és természetes rendszereiben bekövetkező változásokat az emberi tevékenység határozza meg, különösen az ipari országokban.

Projektjeik különböző spanyol földrajzi területeket dolgoznak fel esettanulmányként, de más forgatókönyvekre is alkalmazhatók, és hangsúlyozzák, hogy sem az építészet, sem a terep nem statikus: nagyon érzékelhető átalakulásoknak vannak kitéve abban a rövid idő alatt, amelyet az egyén élete jelent a bolygó számára.

A nagy tapasztalattal rendelkező építész, fotós és művész Yeregui az általunk említett tudományágakban és installációkban is megvizsgálja az emberi beavatkozás súlyát mind a városi tájban, mind a természetben, és azt is, hogy ezek a módosítások hogyan hatnak vissza azokra, akik előidézték. A kiállításon ezek az elemzések az extrakcióval, az ingatlanbuborék kipukkanásával és a közel két évtizeddel ezelőtti gazdasági válsággal, a várossal és a betelepítésünk módjával és az utakkal kapcsolatos alkotásokban jelennek meg a kiállításon, amelyekbe fontos építészeti projektek építették be a növényeket, valódi konvergenciával vagy egyszerűen imázslattal.

A Juan Guardiola kurátora által szervezett körúton szemtanúi leszünk Yereguinak az elmúlt húsz évben a statikus fotózásról a kiterjesztett fotózásra és a fent említett videóra, és látni fogjuk, hogyan kísérik a falra készült szövegek és rajzok a javaslatok bemutatását számos teljes tanulmány mellett.

Előadása nem felel meg a kronológiai kritériumoknak, és azzal kezdődik A tökéletes hegyek (2021-2025), a leóni Fabero bányák kiaknázásának hatásairól, valamint a kilencvenes években bezárásuk után megkezdett rehabilitációs projektekről, olyan helyreállítási kísérletekről, amelyek lényegében egy olyan mesterséges, mint emberi tevékenységből származó tájat hoztak létre.

Látni fogunk egy 3D-s nyomtatott hulladéklerakók gyűjteményét, amelyek megismétlik az 1989-es Geomining Institute leltárban megjelenteket, az elhagyott bányákban talált antracitmaradványokból előállított topográfiákat, a környékről származó kövületek fényképeit és mindenekelőtt azokat a szikladarabokat, amelyeket át kellett kelni az ásványhoz való hozzáféréshez, amelyeket magukhoz hasonló mártírkövekkel és szentekkel kapcsolatos szövegekkel egészítenek ki. Így a táj sebei emberi testi sebekkel kapcsolódnak össze.

Yeregui második nagy projektje az ICO Múzeumban, Átgondoló cselekedetA 2013-2017-es évekből származik, és azokra a kietlen területekre visz el bennünket, ahol lakásokat és végül üreseket hoznak létre, amelyeket azokban az években, sőt még ma is megismertünk. A művész a düsseldorfi iskolától merőben eltérő folyamatok szerint, felhagyott telkeket tette munkaterévé: ahelyett, hogy megörökítette volna az ismertet, azt kereste, ami az órák múlása alatt látható (ameddig szükséges). Ismétlődő feladatának végeredménye az volt, hogy tanúsítsa azon helyek egyediségét, amelyeknek úgy tűnik, nincs.

Félezer képet fogunk szemlélni a járdaszegélyekről, amelyek az utcákat és a telkeket határolták volna el, és amelyeket Yeregui minden kiállításon átszervez, mintha a síkja folyamatosan törne; nyolcszáz betonleválasztó újabb vizuális leltárát; és három audiovizuális, amelyben az idő megáll annak a semminek a közepén, amely szomszédságnak számított. Az egyikben az ironikus Az oldalak hősnőia Google Maps hangja elvezet minket azon helyek egyikére, ahol nincsenek gyökerek.

Már a felső emeleten, amelynek muzeográfiai tervében megpróbálták létrehozni a létfontosságú elmozdulás fogalmát a szerző módszereiben, azon a projekten fogunk gondolkodni, amelyet a MACBA megbízott Yeregui kezdeményezésével egy időben. Ismeretlen város a köd alattamelynek célja, hogy elmélyedjen Barcelona kevésbé ismert arcaiban. Ez a fényképes installáció Kövesse nyomon a vizetamely követi a lefolyását a Rec Comtal hangsúlyozva a szomszédokat vizet biztosító infrastruktúra értékét, amely exportálhatatlan erőforrás. Ez a hálózat egy középkori öntözőárokból ered, amely az évszázadok során az ipar és a gyümölcsösök ellátására és a szennyvíz elvezetésére szolgált; Csatornája azonban el van rejtve a városi növekedés alatt. A művész többszörös elmélkedést kívánt kiváltani ennek az ingatlannak a problémás kezeléséről.

Anélkül, hogy elhagynánk ezt a városi forgatókönyvet, a 3D-s fákból, az urbaniták katalógusából és az új szabványosított urbanizációk promócióiból álló virtuális kert hivatkozni fog a városokban azokra a feszültségekre, amelyek az egyének szükségleteikhez való igazítása és a piac logikája között keletkeznek.

És Yeregui legújabb javaslatai a Zorrilla utcában Cádizba és Cape Creusba visznek bennünket. In Cotacero A szöveget és a fényképet ismét ötvözte, hogy kiemelje az andalúz város sajátos domborzati domborzatával (csatornázás, sótalanítás, kiszáradás) öblének meghonosítására tett különféle kísérleteket. Akár befejezték, akár nem, olyan tájat hoztak létre, amelyben a természetes és a közbeiktatott szinte egymásra épülve egyesül. Hasonló folyamat zajlott le a hatvanas évek óta turisztikai fellendülést élõ katalán-fokon is, majd a kilencvenes években természeti parkká nyilvánították: a régi építményeket, amelyek kiaknázták, eltávolították, de nyomuk megmaradt.

A kiállítást betetőző fényképek alkotják minimál tájak: emlékeztet a természet szimbolikus értékére a kortárs városban, és néha annak puszta beépülésére is. zöldmosás. Yeregui apró kerteket dokumentált, amelyekben sokkal több fogyasztási tárgy van, mint enyhén zöld területeken. A vad az új gyémánt.

Jorge Yeregui. „Ugyanazok a helyek”

ICO MÚZEUM

C/Zorrilla, 3

Madrid

2026. június 4-től szeptember 6-ig