IDLES Joe Talbot és apa Nigel művészeti kiállítást indítanak: „Musoleum

Az IDLES-es Joe Talbot és édesapja, Nigel művészeti kiállítást indítottak „Muzóleum – Emlékezés az emlékezésre” címmel.

Az énekes és édesapja szoborsorozatot készítettek, amelyek az emlékezet természetét kutatják, és a dél-walesi Newport Múzeumban és Művészeti Galériában láthatók.

A kiállítás ingyenes, május 23-án nyílt meg és szeptember 12-ig tart nyitva. A múzeum minden héten keddtől szombatig tart nyitva, és többet megtudhat itt.

A bemutató leírása elmagyarázza, hogy a szobrok „az edény metaforáján keresztül kutatják az emlékezetet”, megmentett és újrahasznosított anyagokat használnak fel, hogy „megvizsgálják, hogyan keletkeznek, torzulnak, öröklődnek az emlékek, az idők során feltalálva”.

A leírás így folytatódik: „Az apa-fiú kapcsolatra fókuszálva a kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek a történeteire emlékeznek, kinek a rejtettjei, és hogyan fonódik össze a mítosz és az igazság. Egyes művek az elképzelt történelem tárolójaként, mások a hiány őrzőjeként működnek, és az emléket törékenynek, szubjektívnek és generációkon átívelőnek tárják fel.”

A múlt hónapban Mark Bowen, az IDLES gitárosa mesélte Julia Migenes hogy az eddigi „legizgalmasabb” albumukon dolgoznak, amely a kritikusok által elismert 2024-es Tangk című lemezük folytatása.

„Valószínűleg ez a legizgalmasabb IDLES album, csak abból a szempontból, hogy mennyire izgatottak vagyunk érte” – mondta. „Visszamentünk a stúdióba írni, és kicsit elmentünk – nem akarok visszamenni az alapokhoz, mert ez közhely –, de egy kicsit visszatértünk az alapokhoz!

„Öt tag egy szobában dörömböl a hangszereken. Rengeteg vita, (ami nagyszerű, mert) ha túl szép, akkor nem beteg. Mindig betegebb, ha valaki nem azt kapja, amit akar!”

A gitáros és dalszerző ezután elárulta, hogy bár a dolgok még korai stádiumban vannak, biztos abban, hogy „az idén felveszik, és jövőre várom (kiadják).

Az IDLES-ben egy hatalmas show is készül, a Deftones napjának részeként, amely az All Points East x Outbreak főszereplője lesz a londoni Victoria Parkban augusztus 23-án.