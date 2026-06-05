Claire Foy énekli a „Someone Like You”-t egy mikrofonos közönséggel az SXSW Londonban

Claire Foy soha nem látta, hogy Sugapuff jön.

Hogy tehette volna? A brit színésznő – aki Emmy-díjat nyert II. Erzsébet királynő ragyogóan visszafogott és belső alakításáért, amely minden vágyát és álmát szublimálta a The Crown 2. évadában – éppen befejezte a kérdezz-feleletet az SXSW Londonban tartott csütörtök késői vitaindító előadása után, amikor a közönségből egy felháborodott férfi a mikrofonért kiáltott.

– Itt vagyok!

Foy, aki egész este elragadó sport volt, tele nevetéssel és önbecsmérlő brit humorral, intett a mikrofont viselő ajtónállónak, hogy adja át.

„Igen?” – kérdezte várakozóan mosolyogva.

„Claire Foy, olyan gyönyörű látni a természetes énedet, és nem színészkedni” – mondta a férfi, akiről később megtudtam, hogy Sugapuff, egy kelet-londoni popkulturális műsorvezető. – Olyan gyönyörű lelked van, és nagyon tetszik a hangulatod.

Foy kuncogást hallatott, vagy inkább „caw-caw”-ot! meglepetés és ámulat hangja, amelyet ritkán, ha valaha is kisugároz az ember – inkább egy varjúhoz hasonlít, aki épp most talált egy rakás szemetet, hogy rágcsáljon, és közvetíteni akarja a világnak.

„Erre gondolok, a szépséged most csak összezavar! – mondta Sugapuff, aki a nevét egy strasszos rácson viselte a nyakában, és közben filmezett, miközben látszólag bármilyen kérdést lőtt ki, ami csak eszébe jutott, hogy az interakció folytatódjon.

– Szóval, mik azok a mindennapi dolgok, amelyeket még mindig csinálsz, például most, hogy szupersztár vagy? – mondta, és a szmokingkabátjára erősített két óriási, lógó strasszos brossról is méltatta, és „nagyon stílusos nőnek” nevezte.

Foy, a profi igyekezett lépést tartani, válaszolt a bókokra, és azt mondta, hogy minden olyan dolgot csinál, amit a hétköznapi emberek csinálnak, közvetlenül azelőtt, hogy Sugapuff kidobott volna egy újabb kérdést, hogy mi a bűnös örömei, és mit szeret vásárolni „a dolgok olcsóbb részében”, például a Tesco szupermarketekben.

– Tudom, mi folyik ott, és többé nem vásárolok ott – mondta Foy kacsintva. (Régebben Tesco pénztáros volt.)

Egy ajtónálló leguggolt Sugapuff mellé, gyengéden utalva arra, hogy ideje átadni a mikrofont, de Sugapuff nem végzett. Tudni akarta a kedvenc csomagolt ebédjét a forgatáson.

Foy egyszer sem tette úgy, hogy nem bírja a vízlépcsőt. „Annyi rágcsálnivalóm van. Csak 100 százalékos étcsokoládét eszem, amit a legtöbb ember nagyon durvának talál” – mondta.

– Nem, egészségesnek kell lenned! – mondta Sugapuff, mintha ők lennének az egyetlenek ebben a rögtönzött előadóteremben egy templomban. Foy egyetértett abban, hogy egészségesnek kell lennie. – Jól nézel ki! – folytatta Sugapuff. „És nagyon megéri, mert a bőröd TEA!”

Foy tiltakozott, hogy rengeteg smink van rajta, és témát váltott, és azt javasolta, hogy mindenki foglalkozzon a kertészkedéssel. Aztán talán egy kicsit túlságosan is elkezdett beszélni a kertészkedésről, és elmagyarázta, hogy elkezdte használni a MiracleGrow-t, miközben Sugapuff további kérdéseket tett fel a nyári terveivel kapcsolatban.

– Ez senkit nem érdekel! – mondta Foy feloldódva a nevetésben. „Először etetem a növényeimet, és azt hiszem, felnőttnek érzem magam. És beszélek velük.”

Ekkor már gyakorlatilag megpróbálta elvenni a mikrofont, mint Clarisse Loughrey moderátor, a film kritikusa. Az Independentegyúttal megpróbálta befejezni a beszédet – de Sugapuff ez nem tántorodott el.

„Nos, Claire Foy, az én nevem Sugapuff, és a popkultúrát szeretem, mert sok előadó depressziós, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy olyan művészeket mutassunk meg, akiket szeretsz, és lássuk a személyiségedet, mert te egy igazi sztár vagy, Claire Foy!”

Megint nevetett, csodálkozva – valószínűleg azt hitte, hogy vége.

De nem az volt!

– És mielőtt elmegyek, énekelek neked valamit, mert mennem kell. Későre járok! – jelentette be Sugapuff.

Foy álla leesett a hitetlenkedéstől, de ő csak ment vele.

„Szó sincs róla, találok majd valakit, mint te” – kezdte Sugapuff, mintegy a „Someone Like You” című Adele-slágerre hangolva, és olyan meglepően hangos hangerővel, hogy Foy, akárcsak a közönség többi tagja, gyakorlatilag kiesett a székből nevetve.

„Nem kívánok mást, csak a legjobbat, neked uuuuuuu, toooooooo!”

Foy tapsolt és imbolygott, miközben Sugapuff a folyosón a színpad felé haladt, miközben a biztonsági őrök és a felügyelők, akik a terem szélén álltak, hirtelen akcióba lendültek. – Ne felejts el engem! Könyörgöm / emlékszem, hogy azt mondtad…”

Csak annyit akart tenni, hogy rávegye Foyt, hogy csatlakozzon a duetthez, amit meg is tett, mert ugye, amikor az SXSW Londonban?

„Néha nevetek, néha pedig… Valami mást helyette?” az Emmy-díjas némi félénken énekelt, és művészien engedte, hogy a pillanat elteljen.

És ugyanilyen hirtelen – vagy talán azért, mert az őrök és a felügyelők le akartak csapni –, Sugapuff kijelentette, hogy futnia kell, és elő kell vennie Uberét, száguldva a folyosón és kifelé a templomból. (A Hollywood Reporter később megerősítette, hogy az SXSW visszakapta a mikrofont, és Sugapuff igazat mondott – perceken belül beugrott egy Uberbe.)

„Mivel a mesterséges intelligencia átveszi az uralmat, és kevésbé ösztönzik a humanizmust, fontosnak tartom látni a személyiségeket, és ünnepelni a sztárokat azért, hogy kik és milyenek” – mondta később Sugapuff. THR e-mailben. „Csalódott vagyok az Egyesült Királyság filmes PR-jei miatt [who] mókaellenesek!”

Foy azonban beszéde során bebizonyította, hogy a mókaellenesség ellentéte, és gyakran hatalmas nevetést kapott a közönségtől.

Itt van az SXSW Londonban a premieren Vadház18. századi sötét szatíra Richard E. Grant főszereplésével egy szociális hegymászó családról. A vígjáték ijesztőbb, mint a dráma, mondta, mert fogalmad sincs, hogy valaki viccesnek fogja-e találni, amíg meg nem nézi. „Szóval, furcsán kicsit sebezhetőbbnek éreztem magam, amikor olyan dolgokat csinálok, amelyeknek viccesnek kell lenniük, mert mi van, ha… nem?!” – mondta nagy nevetésre.

Játékosan beszélt is róla A koronaamely jövőre ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. Foy szerint mi határozta meg Erzsébet királynőt? A színésznő rámutatott az „egyszerűségére”, és hozzátette: „Nem hiszem, hogy túl bonyolult nő volt. Azt hiszem, hihetetlenül bonyolult létezése volt.”

Jelentése? „Azt hiszem, nem számított arra, hogy királynő lesz, és amikor királynő lett, az egybeesett azzal, hogy az apja meghalt” – mondta Foy. „Ez tesz valamit valakinek, ha ilyen gyászt ér, és akkor a legnagyobb felelősség, amit csak el tud képzelni.” Ha az ifjú Erzsébet akarta volna, minden idejét a szabadban töltötte volna kutyáival és lovaival.

„Stephen Daldry egyszer mondott valamit arról, hogy ő egy hétköznapi nő, aki rendkívülivé vált az emberek által rá vetített ötletek miatt” – mondta Foy. A legfontosabb dolog – tette hozzá – az, hogy soha ne tévesszük szem elől a királynőt, mint „hétköznapi”-ot.

A beszélgetés az egész karrierjét lefedte, beleértve Mindannyian idegeneka szellemtörténet Andrew Scott főszereplésével. „Minden tettem közül ez az, ami a legjobban megmozgatja az embereket” – mondta.

És elárult egy kis hírt Danny Boyle közelgőjéről Tintaa Murdoch-birodalom felemelkedéséről szól, Guy Pearce főszereplésével Rupert, Jack O'Connell pedig Larry Lamb szerepében, a szerkesztővel, akit a '60-as évek végén és a '70-es évek elején felújít. A Nap és fordítsa bulvárlapra.

Foy játssza Julest, a „mert nem voltak nők” című filmhez írt összetett karaktert. – viccelődött Foy, majd kijavította magát.

„Nem, léteztek nők 1969-ben, de nem volt túl erős munkájuk” – mondta. A színésznő elmondása szerint rengeteg könyvet olvasott olyan újságírónőkről, akik nem kaptak elismerést, de „felküzdötték magukat egy olyan fiúklubba, ami az újságbiznisz volt”. A film – tette hozzá – „szenvedte volna, ha nem tiszteleg ezeknek a nőknek, és nem ábrázolja ennek a Fleet Streetre gyakorolt ​​hatásának jelentőségét a mai hírekben”.

Nem sokkal ezután pedig feltett egy kérdést az égig érő Louboutin platformcsizmáiról, amelyeket, igaz, nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A piros talpú csizmát a stylistja biztosította. „Túl alacsony vagyok minden ruhához. Ez nem feltétlenül választás, inkább szükséglet” – mondta nevetve Foy. – Jól nézne ki a nadrág, ha hosszabb a lábam.

Képes lenne lemenni bennük a színpadról? Foy azt mondta, hogy ezt bárki kitalálja. De amint elénekelte a duettjét Sugapuff-fal, talpra állt, és gyakorlatilag visszarohant az autójához.