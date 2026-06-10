Julio Le Parc a Tate Modernben: a retinád teszi teljessé

2026.06.11. Julio Le Parc. Screen with reflective blades. Hermes Tokyo, 2021

Holnap a londoni Tate Modern felavatja az argentin művész halálával gyakorlatilag egybeeső Julio Le Parc élettel teli munkásságának szentelt antológiát. Az addig a szerző és műhelye szoros együttműködésével megszervezett kiállításon több mint hatvan, hét évtizedes pályafutását reprezentáló alkotás látható, köztük interaktív installációk és magával ragadó geometrikus festmények.

A kanyargós útvonalon, labirintusszerűen rendezett kiállítás a Le Parc céljaihoz kívánt hűséges lenni: mindenekelőtt a nézőt bevonni, optikai effektusok, érzékszervi élmények és fizikai interakciók segítségével tudatosítani, hogy szerepe nem kelléke a kortárs művészi alkotás generációjának.

Mendozában született és a Buenos Aires-i Képzőművészeti Iskolában végzett, első tanárai között volt Lucio Fontana, és bekapcsolódott az argentin fővárosban fejlődő avantgárd áramlatokba. 1958-ban, harmincas éveiben Franciaországba költözött, és csatlakozott a korabeli párizsi alkotói színtérhez, amely újjáéledt, ahogy a háború hatásait elkezdték legyőzni.

A sorozattal nyílik a londoni kiállítás Felületek valamint tanulmányokkal és korai gouache és fekete-fehér festményekkel, amelyeket Párizsba érkezése után készítettek. Ezek a moduláris festmények ismétlődő geometriai alakzatokat és matematikai elveket használnak az optikai csalódások megfogalmazására, amelyekben a minták megváltozni, forogni vagy felvillanni látszanak a szemünk előtt, mint pl. Instabilitás (1959) és Progresszív szekvenciák (1959). Le Parc is kísérletezett a retinális perzisztenciával, olyan darabokban, amelyekben a kontrasztos motívumok elég hosszú ideig hagynak negatív benyomást ahhoz, hogy fehér háttér előtt is láthatóak legyenek, és arra hívják a nézőt, hogy saját szemmozdulataival „teljesítse” a művet.

Julio Le Parc. Instabilitás 1959–1991. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Julio Le Parc. instabilitás, 1959–1991. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

A látogatók a Tate-ben lehetőséget kapnak arra is, hogy részesei legyenek a Le Parc híres luminokinetikai munkáinak. Kezdetben 1959-ben jelent meg sorozatként Világítódobozok – átlátszó akril műanyag lapokat és fényforrásokat tartalmazó szobrok hipnotizáló szekvenciák létrehozására – ezek az installációk hamarosan a művész kulcsfontosságú javaslatává váltak: Folyamatos könnyű mobilokamelyet 1960-ban mutatott be.

A reflektáló vagy átlátszó mozgó elemekkel kombinált reflektorok dinamikus kaleidoszkópikus képeket eredményeznek, amelyek a megfigyelő előtt átalakulnak: Continuous Light Mobile (1963) olyan felfüggesztett elemeket tartalmaz, amelyek a látogatók mozgása által keltett légáramlatokra reagálva mozognak, tovább hangsúlyozva a nézők fontosságát Le Parc gyakorlatában. A fénytorzító hatásokat is megvizsgálják Egyedi folyamatos fényhenger (1962), valamint a nagyszabású installációban Rezgő fény – tüll (1968). Alkotásának ez az aspektusa túlmutat a kiállítás falain, egy új monumentális installációval, Folyamatos Light Mobile (2026), amely a Tate Blavatnik épületének előterébe került és a kiállítás idejére ott is marad.

Julio Le Parc. Continual Light Box, 1963-2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026Julio Le Parc. Continual Light Box, 1963-2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Julio Le Parc. Folyamatos fénydoboz1963-2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Más darabok még mélyebb fizikai részvételre nyílnak. Ez a helyzet 64 Fényvisszaverő pengék (2017), amely arra ösztönzi a nézőt, hogy a festmény és a képernyő között mozogjon egy sor fényvisszaverő rozsdamentes acél szalaggal, töredezve és eltorzítva a tükörképét, miközben magába az alkotásba integrálja azokat. Telepítések a játékterem a Le Parc, as Tizenegy meglepetés tétel együttese (1965) és Manipulálandó minta (1967), amelyek arra hívják a látogatókat, hogy gombnyomással, elemek forgatásával vagy más játékos műveletek végrehajtásával közvetlenül érintkezzenek a műalkotásokkal.

Julio Le Parc. Tizenegy meglepetés pillanat. Kortárs Művészeti Vásár 104 Párizs, 2022

A kiállítás olyan alkotásokkal zárul, amelyek Le Parc folyamatos színkutatását tanúsítják, korai kísérleteitől a legújabb festményeiig. Munkásságának nagy részét a tizennégy tónusú paletta használata jellemezte, amelyet először 1959-ben fejlesztettek ki olyan művekben, mint pl. Színes projektegy kis gouache sorozat, amelyben a szerző extrapolálta palettájának összes lehetséges kromatikus változatát. Pályafutása során folytatta a kromatika és a fekete-fehér minták lehetőségeinek kutatását, különösen ikonikus hullámmotívumú festményein, mint pl. Hullámok 176 (2024), illetve későbbi sorozatában Modulációk és Alkímiák.

Ez kiemeli a lenyűgöző Kék gömb (2001-2022), amelyet a Tate vásárolt meg 2024-ben, amely bemutatja, hogy Le Parc későbbi szobrászati ​​munkái hogyan terjesztették ki korábbi mobiljainak és kaleidoszkópos fényinstallációinak vetületét.

Julio Le Parc. Blue Sphere, 2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026Julio Le Parc. Blue Sphere, 2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Julio Le Parc. Kék gömb2013. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Első és legújabb művei között azonban van néhány közös meggyőződés: Le Parc nem úgy definiálta a művészetet, mint egy olyan előállított tárgyat, amely egyesíti a múltból örökölt jellemzőket, és hozzátesz másokat is, amelyek korának vagy a szerző személyiségének az eredménye, hanem azt, hogy az alkotás számára minden anyagi megfontolás előtt és fölött transzformáló élményt jelent a néző számára, és azt a környezetet, amelyben ezek a művek megjelennek.

A latin-amerikai kinetika alapfigurája, az úgynevezett relációs esztétika előfutára és a közvélemény alkotásokban való elmerülésének szinte apostola, alapvető értéket adott projektjei intuitív, inkább játékos, mint intellektuális értelmezésének, ami a hatvanas években zavaró szempont volt.

Julio Le Parc. Képernyő fényvisszaverő lapátokkal. Hermes Tokió, 2021Julio Le Parc. Képernyő fényvisszaverő lapátokkal. Hermes Tokió, 2021

Julio Le Parc. Képernyő fényvisszaverő lapátokkal. Hermes Tokió, 2021

Julio Le Parc. Sorozat 14 14 Permutált, 1970-2000. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026Julio Le Parc. Sorozat 14 14 Permutált, 1970-2000. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Julio Le Parc. Sorozat 14 14 Permutált1970-2000. © ADAGP, Párizs és DACS, London 2026

Julio Le Parc

TATE MODERN

Bankside SE1 9TG

London

2026. június 11-től 2027. május 3-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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