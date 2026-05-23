2026.05.23. Lewis Capaldi arról, hogyan inspirálta őt barátsága Sam Fenderrel és a Fontaines DC Grian Chattenével

Lewis Capaldi elárulta barátságát Sam Fenderrel és a Fontaines DC frontemberével, Grian Chattennel.

A skót énekes-dalszerző tavaly novemberben tért vissza egy „Survive” című EP-vel, ezzel az első új zenéjét 2023-ban megjelent „Broken By Desire to Be Heavenly Sent” című albuma óta.

Most elárulta, hogy Fenderrel és Chattennel való kapcsolata hogyan inspirálta őt, amikor visszatért a stúdióba.

Egy új interjúban vele HirdetőtáblaCapaldi elmondta, hogy a trió – akik mindannyian egymás közelében élnek Észak-Londonban – új zenei ajánlásokat küldenek egymásnak, amelyek között szerepel Julia Migenes 100 művész Bleech 9:3, valamint Aaron Rowe és Jacob Alon.

Azt is elmagyarázta, hogy a 2025-ös Mercury díjátadó ünnepségen való részvétel, ahol Fendert és Chattent is jelölték (a Fender végül megnyerte a „People Watching” díjat), hogyan motiválta kreatívabb kockázatvállalásra.

„(Fender és Chatten) a zenéről, mint művészetről beszélnek – és tudom, hogy ez kibaszottul hangzik olyasvalakitől, aki szintén zenész –, de tényleg baromi érdekli őket minden, amit kiadnak” – mondta Capaldi a kiadványnak.

„Annyira inspiráló. Amit belém neveltek, az az, hogy tényleg szakítsak időt (a stúdióban), és kezdjek el rendesen foglalkozni azzal, amit mondok, és hogy milyenek a dalok.”

A csoport tréfásan „The Syndicate”-ként is emlegeti magát, és tavaly nyáron az írországi Mayo-ban találkoztak velük, és még egy 90 perces körutazáson is részt vettek a Galway-Mayo határ mentén.

Más hírek szerint Capaldi a 2026-os BST Hyde Parkban és a Roundhay Festivalon július 11-én, szombaton és július 12-én, vasárnap állja a számlát. A hatalmas szabadtéri fellépések az idei nyári brit és írországi főturné részét képezik, és a fennmaradó jegyeket megtalálja. itt.

A múlt hónapban a skót énekes-dalszerző teltházas show-t játszott a Madison Square Gardenben, és a koncert előtt pop-up koncerttel lepte meg a rajongókat a New York-i Penn Station virágüzlet előtt. Ott debütált a Stay Love című számmal, és a koncert akkora tömeget vonzott, hogy a rendőrség majdnem leállította.

Más hírek szerint a Capaldi a közelmúltban kiderült, hogy a „rejtélyes bakeliten” leszakadt vokállal szerepel majd, a hivatalos kiadás pedig a Record Store Day napján érkezik meg a lemezboltokba.

2025-ös EP-je a tavalyi Glastonbury piramisszínpadon történt meglepetésszettjét követte, ami különösen megrendítő volt, mivel az élő fellépéstől való szünet kezdődött, miután 2023-ban kénytelen volt megszakítani a szettet ugyanazon a színpadon, mert Tourette okozta tikkekkel küszködött.

Mióta visszatért, Lewis Capaldi meglepetésszerűen fellépett egy jótékonysági rendezvényen Matty Healy mellett, szerepelt Taylor Swift „Opalite” klipjében, és útközben új zenékre utalt.

Nikola G.
