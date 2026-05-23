Mubi Lukas Dhont Gyáva című művét viszi Észak-Amerikába

Mubi megtette idei első nagy vásárlását a Cannes-i Filmfesztiválon, és beszállt Lukas Dhont filmjébe. Gyáva a szombat esti díjátadó ünnepség előtt.

Az arthouse streaming minden jogot felvett a filmhez, egy első világháborús drámához, amely a különös szerelemről szól a háború borzalmai közepette, Észak-Amerikában. Mubi már biztosította a jogokat Gyáva nemzetközi lábnyomának nagy részében Cannes előtt. Az Egyesült Királyságban/Írországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Törökországban, Latin-Amerikában és Ausztráliában/Új-Zélandon szerzett jogokat.

A cég bemutatta Dhont előző filmjét, Közeliamelyet 2022-ben mutattak be Cannes-ban, és több nemzetközi területen is Oscar-jelölést kapott a legjobb nemzetközi film kategóriában.

Az akvizíció Mubi első hazai vásárlása az idei cannes-i fesztiválon. Két évvel ezelőtt Mubi nagy sikert aratott, amikor elkapta Demi Moore kitörési filmjét, Az anyag, Cannes-ban. A Coralie Fargeat horror/szatíra 17 millió dollárt ért el az amerikai jegypénztáraknál. Mubi nagy vétele Cannes-ban tavaly, Lynne Ramsayé Halj meg szerelmemJennifer Lawrence és Robert Pattinson főszereplésével kevésbé volt sikeres, mindössze 5,5 millió dollárt keresett államban.

Gyáva Pierre (újdonsült Emmanuel Macchia), a frontra frissen érkezett, bizonyítani vágyó katonát követi, aki találkozik Francis-szel (Valentin Campagne), egy rikító karakterrel, aki színházi előadással próbálja feldobni társai hangulatát. Miközben az erőszak kitör körülöttük, románc szövődik a két férfi között, miközben megpróbálják megtalálni a módját, hogyan meneküljenek a háború brutalitása elől.

A film újra egyesíti Dhontot az övével Lány és Közeli írótárs Angelo Tijssens és testvére/producere Michiel Dhont. A filmet a Reunion, Lumen, Topkapi Films & Versus (Opus) készítette a France 2 Cinéma, a VTM, az RTBF, a Proximus, a BeTV és az Orange koprodukciójában.

A filmet a Benelux államokban a Lumière, Franciaországban pedig a Diaphana Distribution forgalmazza. A Gyufagyár nemzetközi értékesítést bonyolít le.