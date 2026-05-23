Quentin Tarantino szerint Nicolas Cage joggal büszke: az elmúlt öt év egyik legjobb filmje!

2026.05.23.

Tarantino lelkesedése egy csendes forradalom iránt

Quentin Tarantino a Video Archives című podcastjában nemrég különös szenvedéllyel beszélt egy, a közelmúltból származó gyöngyszemről. A film nem más, mint a 2021-es Pig, amelyben Nicolas Cage egy elvonultan élő szarvasgomba-vadászt alakít. A rendező szerint a mozi nemcsak kivételesen emberi, hanem a bosszúfilmek szabálykönyvét is újraírja.

A történet finom ereje és a műfaj elhajlása

A Pig első ránézésre egy sötét, bosszúvezérelt történetet ígér, ahol a hőst egy ellopott trüffelkereső koca visszaszerzése hajtja. Michael Sarnoski azonban a szokásos erőszakspirál helyett a gyász, a veszteség és az emlékezet finom rétegeit tárja fel. Az út, amelyen Cage karaktere végigmegy, kevésbé a csapások kiosztásáról, sokkal inkább a sebek feltárásáról és a megbékélés esélyéről szól.

Pig – előzetes képkocka

„Az elmúlt öt év egyik legjobbja”

Tarantino nem fukarkodott a dicsérettel, és nyíltan vállalta rajongását a film iránt. Szerinte a Pig több, mint egy zsánergyakorlat: egy olyan, szelíd és mégis kíméletlenül őszinte történet, amely a közhelyeket kerüli, a kliséket pedig megkérdőjelezi.

„Komolyan mondom, a Pig az elmúlt öt év egyik legjobb filmje” – idézhető a rendező lelkesedése, majd hozzáteszi: „Nicolas Cage joggal lehet rá büszke, és Sarnoski munkája egyszerűen briliáns.”

Miért működik ennyire ez a film?

A hagyományos bosszútörténetet empátiával fordítja visszájára, a fizikai erőszak helyére a lelki sérülések kerülnek.

A főhős múltja réteges és hiteles, így a motiváció emberi, nem pedig sémaszerű .

A portlandi gasztrovilág váratlanul izgalmas hátteret ad a személyes tragédiának .

A film ritmusa szelíd , mégis feszültséggel teli, a csendek pedig valódi jelentést hordoznak.

Nicolas Cage játéka visszafogott, pontos és megrendítő, messze a tőle ismert túlzásoktól.

Fogadtatás, amely megoszt, mégis irányt mutat

Hiába a szakmai rajongás, a közönség véleménye nem teljesen egységes. Az AlloCiné oldalán a film átlagosan 2,9/5-ös értékelést kapott, ami a vártnál visszafogottabb fogadtatást jelez. Ugyanakkor a Pig kis költségvetéssel, alig húsz napos forgatással készült, és így is erőteljesen hatott a kritikusokra.

Nicolas Cage pályájának csendes újrahangolása

A Pig sokak szerint fordulópontot hozott Nicolas Cage karrierjében, aki az előző években gyakran vállalt direct-to-video munkákat. A film visszaadta a bizalmat a színész iránt, és újra a minőségi, kockázatvállaló projektek felé terelte. Cage itt nem színpadiaskodik, hanem apró rezdülésekkel, fájdalmasan pontos árnyalatokkal épít karaktert.

Neon – Pig forgalmazás

Michael Sarnoski felemelkedése

A Pig író-rendezője, Michael Sarnoski első nagyjátékfilmjével rögtön markáns, egyéni hangot mutatott. Azóta elkészítette a 2024-es Sans un bruit: Jour 1 (A Quiet Place: Day One) című előzményfilmet, amelyben a feszültségteremtést mesterien viszi tovább. Most a The Death of Robin Hood utómunkáján dolgozik, amely 2026-ra várható, és sötétebb, kalandos tónust ígér.

A bosszú helyén az emlékezés

A Pig legnagyobb erénye talán az, hogy a megtorlás gesztusát a gyászmunka csendes folyamatára cseréli. A film nem kíméli a nézőt a kényelmetlen őszinteséggel, mégis teret enged az együttérzés és a megbocsátás lehetőségének. Ez a ritka kettősség teszi igazán emlékezetessé Tarantino szemében is.

Hol és miért érdemes megnézni?

A film jelenleg VOD-on is elérhető, így könnyen pótolható azok számára, akik eddig elsiklottak felette. Akik a látványos leszámolások helyett a csendes, mégis mélyre ható drámákat keresik, nehezen találnak ennél tisztább, őszintébb alternatívát.

Utórezgés, amely sokáig velünk marad

A Pig nem harsány, nem szájbarágós, és nem a műfaji panelekkel akar nyerni, hanem azzal, hogy hisz az emberekben. Tarantino dicsérete nem puszta szuperlatívusz, hanem pontos érzékelése annak, amikor egy film a zajból csendet, a dühből pedig figyelmet formál. Ha van alkotás, amelyre Nicolas Cage valóban büszke lehet, ez a csendes, mégis elementáris mozi az.