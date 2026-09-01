Lichtenstein, grafikus és irizáló a Kunstmuseum Baselben

Jövőre lesz harminc esztendeje Roy Lichtenstein halálának, talán a popművésznek, aki az új fogyasztói társadalom, a mindennapi élet és a tömegkultúra képviseletében a humor és a komikus erőforrások művészi alkotásba való beépítésének lehetőségeire helyezte a legnagyobb hangsúlyt. Csak látszólag egyszerű képein az alapszínek használata tűnt ki.

New Yorkban született, és az 1930-as évek végén tanult az Art Students League-ben és az Ohio State University-n Columbusban, ahol Hoyt Sherman hatott rá a művészetről alkotott felfogásában, amelyben az észlelés minden, csak nem spontán, kezdetben professzorként és kirakatrendezőként kereste kenyerét. Első festményei tipikusan amerikai kérdésekkel foglalkoztak a kubizmus és az expresszionizmus által befolyásolt stílusban, és nem voltak túl sikeresek az első egyéni kiállításán, 1951-ben Clevelandben.

Produkcióját már 1957 és 1960 között magával ragadta az amerikai művészet akkoriban uralkodó irányzatának bizonyos vonásai: az absztrakt expresszionizmus. Később, a kubizmus és a konstruktivizmus személyes olvasataival való kísérletezés után visszatért, hogy figyelmét a napi valóságra irányítsa, amely akkoriban a populáris kultúra előregyártott képeiben ragadt meg. Újfajta festészetre – ez volt a pop kezdete -, a második világháború után hazájában kialakuló társadalom témái és hajlamai ihlette, képregényekből vett jelenetek alapján, amelyek mostantól meghatározzák munkásságát. Ütőtechnikája a pontokat utánozta bendaya képregényekben használt ipari nyomtatási eljárás, amely kis színes körök segítségével nagyon sematikusan ábrázolta a kromatikus változatokat.

Munkáinak első kiállítását 1962-ben a Leo Castelli galériában némi meglepetéssel fogadta az a közönség, amely nem volt hozzászokva ahhoz, hogy közvetlen világa művészetté alakul át. Mindenesetre a nyolcvanas évektől festményei fokozatosan összetettebbé váltak, élete végén szobrászattal is kísérletezett.

Munkásságának grafikai vonatkozásai nem a legismertebbek, ezért a Kunstmuseum Basel most úgy döntött, hogy közel ötven darabon keresztül tekinti át, amelyek közül sok még kiadatlan, részben pedig saját metszetszekrényéből származik, amelyet annak idején nagylelkűen adományozott a szerző alapítványa; Ez az Egyesült Államokon kívül az egyik legfontosabb Lichtenstein alap.

A kiállítás „Roy Lichtenstein. Édes álmokat, bébi!”, feltárja, hogy a New York-i kísérletező kedv és technikai virtuozitás a kezdetektől jelen volt pályafutásában, amikor is nagy adag iróniával a fogyasztási cikkek, reklámprospektusok és kirakatok vizuális nyelvét a vizuális művészetbe ültette át. Lichtenstein különösen a képregény esztétikáját vette át: a felnagyított, pontozott színeket és a pontszerű részleteket (közel-közelebb). benday) lett a hosszú távú fémjelzi.

Az amerikai kritikusok, mint ismeretes, eleinte némileg elbizonytalanodtak a pop art megjelenésétől, amelyben a banalitás forrását találták meg. A nagyközönséget azonban végül egy olyan művészet vonzotta, amely ezt látszólag figyelembe vette, és ebben az értelemben a metszet reprodukálhatósága miatt döntő szerepet játszott: Lichtenstein első képregényes alkotásai pontosan a plakátok és meghívók voltak a Castelli-teremben rendezett kiállításaira. Megfizethetőek és hatalmas példányszámúak, nagyban hozzájárultak a művész elismertségéhez.

Az amerikai e technika iránti érdeklődése még diákkorára nyúlik vissza: hat olyan példa látható Bázelben a negyvenes évek végéről és az 1950-es évek elejéről, amelyek jól illusztrálják, hogy már akkor is aktívan kutatta a különböző nyomtatási eljárásokat. Az 1960-as évek vége óta olyan tekintélyes nyomtatókkal dolgozott, mint a Los Angeles-i Gemini Graphic Editions Limited, a New York-i Tyler Graphics és a tampai University of South Florida Graphicstudio; Velük szorosan együttműködve kiváló minőségű lapokat és sorozatokat készített. Az egyik ilyen kompozíció az Portré (1989), egy tizennyolc lépésből álló nyomtatási folyamat eredménye, amelyben négy különböző módszer – litográfia, fagravírozás, szitanyomás és viasznyomás – kombinációja, amelyet kifejezetten erre a projektre fejlesztett ki a Graphicstudio, rendkívül változatos felületi hatásokat tesz lehetővé, a matt területektől a folyékony ecsetvonásokra emlékeztető mintákig, beleértve a fényes és irizáló területeket is.

Lichtenstein közel fél évszázad alatt több mint 350 szitanyomást, rézkarcot, litográfiát, fametszetet és linómetszetet készített. 2023-ban születésének századik évfordulója alkalmából a Roy Lichtenstein Alapítvány százat adományozott a bécsi Albertinának, a londoni British Museumnak és magának a Kunstmuseum Baselnek, így három referenciagyűjtemény jött létre Európában. Pontosabban, ebbe az utolsó múzeumba harminchárom olyan alkotás érkezett, amelyek tükrözik ennek az arculatának szélességét, köztük nyomtatott papírtányérokat (Papírtányérok1969), újraértelmezése A magvető írta: Vincent van Gogh (A Magvető1985) és a monumentális tapéta Kék padló belső tapéta (1992).

Ez a tárlat először mutatja be ezt az adományt a nagyközönség előtt a művész egyéb grafikai kompozíciói mellett, amelyek közül az első az 1960-as években került a Művészeti Múzeum Nyomdai és Rajzok Osztályának gyűjteményébe, valamint magánalap kölcsönéből (Entablatúra VI1976) és a festmények Reménytelenség (1963) és Tükör #2 (1970), mindkettő állandó kölcsönben.

A Roy Lichtenstein Alapítványt Dorothy Lichtenstein (1939-2024), özvegye alapította 1998-ban New Yorkban. Célja, hogy a művész munkáit a lehető legtöbb néző számára hozzáférhetővé tegye; Ebből a célból kifejlesztett egy online katalógust, amelyet folyamatosan frissítenek.

„Roy Lichtenstein. – Szép álmokat, bébi!

KUNSTMUSEUM BÁZEL

St. Alban-Graben, 8

Basel

2026. augusztus 22-től 2027. március 14-ig