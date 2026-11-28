Masaaki Yuasa japán anime mester új stúdiója, az ame pippin bemutatott első megjelenésű képeket és egy klipet a várva várt animációs filmből. Daisy életea gyászról és a gyógyulásról szóló mese most elhalasztva, 2027-ben kerül bemutatásra Japánban.

Az első cím a Yuasa új stúdiójából, ame pippin bemutatta a képeket A Hollywood Reporter Banana Yoshimoto regényének animációs adaptációjának főszereplői, Daisy élete, és Yoshitomo Nara eredeti illusztrációi. Az egyik képen a fiatal főszereplő Daisy és legközelebbi barátja, Dahlia együtt állnak egy buja erdőben.

A második képen mindkét animációs karakter egy fa gyökerénél ülve, a yakisoba, a japán rántott tésztaétel fölé kötődik. Barátságuk segít keretbe foglalni Daisy történetét, aki gyermekként egy tragikus balesetben elveszítette édesanyját, egyetlen családját, és most gyászolja a halált, miközben nagynénjével új életet keres. A Studio ame pippin csütörtökön bemutatott egy rövid klipet Daisy élete X-en.

Daisy élete Studio ame pippin

„Egy hosszú, magányos éjszakán az esős évszakban ő (Daisy) egyedül játszik felvevőn. Mintha a hang vonzotta volna, megjelenik Dahlia, aki barátja lesz, aki támogatja Daisyt az elszigeteltségben. Évekkel később, miközben Daisy nagynénje és nagybátyja yakisoba éttermében él és dolgozik, egy levél érkezik a két brazil távoli kapcsolatról. idő” – szinopszis a producereitől Daisy élete kijelenti, hogy a fiatal lány élete megváltozott egy álmatlan éjszakán.

A film az ame pippin, a Yuasa által 2025-ben alapított animációs stúdió első animációs filmje. Daisy élete egyben Yoshimoto, egy népszerű japán író első animációs adaptációja, akinek irodalmi munkáit 30 országban adták ki, több mint hétmillió példányban.

2000-ben jelent meg a Yashimoto's Daisy élete A regény Daisy (Hinagiku) köré összpontosul, és a halál és a veszteség témáit tárja fel Daisy édesanyjával és gyermekkori legjobb barátjával, Dahliával való kapcsolatán keresztül.

Yuasa rendező olyan klasszikus filmekről ismert, mint pl A Tatami galaxis és Ping Pong az animáció, és 2013-ban Eunyoung Choi-val közösen megalapította a Science SARU-t. című epizódját rendezte Kalandozás Idő és Az éjszaka rövid, Walk on Girl.

Yuasa 2020-ban elhagyta a Science SARU-t Tartsa távol a kezét Eizoukentől! és irányította Inu-Oh, amely Golden Globe- és Annie-jelölést is kapott. A karaktertervező Izumi Murakami készítette az animációs karaktereket Yuasa's számára Daisy élete adaptáció, míg a produkciós tervező, Tomotaka Kubo készítette el a film díszleteit, amelyek behálózzák Daisy és Dahlia együtt töltött idejét.

Batiste Perron vizuális fejlesztőművész, Ayaka Nakamura színtervező, Yoshihiro Sekiya operatőr és Kiyoshi Hirose szerkesztő is a Yuasa kreatív csapatának tagja.

A japán-francia koprodukció az ame pippin és a Miyu Productions cégtől származik, Fumie Takeuchi, Emmanuel-Alain Raynal és Pierre Baussaron produceri krediteken osztoznak.

Yuasa vendég kurátor a Rajzolt univerzumok: Víziók az animációban december 29-ig a Torontói Filmfesztivál Lightbox komplexumában, szombat este pedig kötetlen beszélgetésen vesz részt a fesztivál torontói Lightbox létesítményében.