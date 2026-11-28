Két évvel a Musée d'Art Moderne-ban való bemutatása után. A párizsi MAM korszerűsítve és a spanyol kontextushoz, a barcelonai Centre de Cultura Contemporània létesítményeihez és a kiállításokat bemutató nyelvek szokásos sokféleségéhez igazítva, a Carrera Judit által irányított tér ad otthont az „Atomkorszak” című kiállításnak.

A CCCB és a MAM közötti első együttműködést képviseli, és egy évvel azután jön, hogy emlékeztünk a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák óta eltelt nyolc évtizedre, egy katasztrófára, amely Günther Anders német filozófus szavaival élve „a végtelen bizonytalanság korszakának” kezdetét jelentette, amely a Carrera szerint a bolygó kezdete is volt. kockázat és a világ kölcsönös függése. Húsz évvel azután is felavatják, hogy ez a katalán központ adott otthont a csernobili baleset okairól és következményeiről szóló újabb produkciónak.

Az „Atomic Age” azonban egy nagyobb időkeretet tárgyal: bemutatja az atomenergia lehetséges kultúrtörténetét és politikai, társadalmi és kulturális sodródását a 19. század végétől napjainkig, elemezve, hogy a radioaktivitás felfedezése és sokrétű alkalmazása miként volt nyilvánvaló hatással a művészetre és a kreatív megnyilvánulásokra, és cserébe, hogyan segítettek ezek megérteni az atomvilág paradoxonjait. A múltból és más, kifejezetten a kiállításra készült alkotások rávilágítanak arra, hogy az e tárgyban tett fokozatos felfedezések milyen nagy ígérettel (az egy kimeríthetetlen energiaforrás életképességével, amely megerősítené a mai tudományba, mint a korlátlan előrehaladás motorjaként), de egy rossz álommal (a visszafordíthatatlan teljes pusztulás lehetőségével) is megerősítik. A turné részét képező művészi javaslatok nagyrészt e két pólus között ingadoznak: a vitathatatlan előrelépések iránti rajongás és a lehetséges hosszú távú hatásaik miatti gyötrelem között.

Az évfordulóktól eltekintve ez a projekt is abban az időszakban kezdődik, amikor a nukleáris kérdés ismét egyre nagyobb súlyt kap a nyilvános vitákban a háború eszkalálódása (Ukrajna és Irán), az éghajlati kihívások, az energiaátállásra irányuló erőfeszítések és a mesterséges intelligencia felgyorsult megjelenése következtében. Célja a jelenség teljes összetettségének elemzése, valamint a műszaki és tudományos kutatás és alkotás jövőbeni szerepének áttekintése; egy olyan szerepet, amelyben – jegyezzük meg – a képzelet jelentősége a fenyegetésekkel szemben nem lesz kisebb.

A Julia Garimorth, Maria Stavrinaki és Maria Ptqk által szerkesztett „The Atomic Age” három részre tagolódik, az első azokra a felfedezésekre összpontosít, amelyek a 19. század utolsó szakaszában lehetővé tették az atombomba későbbi megjelenését: az alap az említett radioaktivitás; Ennek a spontán folyamatnak a megismerése, amelynek során egy instabil atommag energiát veszít és sugárzást bocsát ki, hogy stabilabb atommaggá váljon, megváltoztatta a világról alkotott felfogásunkat, és minden bizonnyal kiterjesztette észlelési keretünket.

Ebből az időből érkeztek tudományos anyagok a CCCB-hez, egy részük kölcsön a Musée Curie-től, más részük pedig a madridi Radioaktivitás Intézettől, a párizsi Curie Laboratórium egyfajta testvérintézményétől: mindkettő információt és technikát cserélt.

A művészek, akik ezekkel a megállapításokkal párhuzamosan dolgoztak – kiemelve az absztrakció svéd úttörőjét, Hilma af Klint, akit annyira érdekeltek a mozgást és energiát meghatározó láthatatlan erők (és talán tudatában is vannak ezeknek) -, nem győzték vonzani őket ez a hír. Amikor az olyan szerzők, mint Klint megpróbálták elhatárolódni a természettől mint modelltől, az a tudat, hogy az atom nem az anyag végső alkotóeleme, hanem láthatatlan sugarak áthatolhatnak rajta, vagy átitatható radioaktivitással, úgy tűnt, csak megérzéseket támaszt alá: azokat, amelyek szerint az anyagi valóság esetleg nem teljesen szilárd vagy áthatolhatatlan.

Loie Fuller táncosnőt a Curie-tanulmányok inspirálták, hogy megalkossák rádió táncszemélyes dinamizmust adva azoknak a radioaktív anyagoknak, amelyek hatókörét még nem lehetett megpillantani, de amelyek már a 20. század elején kiterjedtek a mezőgazdaságra, az orvostudományra és egyes fogyasztási cikkekre.

Az „Atomkorszak” második fejezete a második világháború, valamint Hirosima és Nagaszaki hatása körül forog. Garimorth a kortárs történelem fordulópontjaként emlegette a bombázást: a hidegháborúban a tudomány fejlődése és a politika közötti kapcsolatok szorosabbá és összetettebbé váltak, mint valaha.

A művészek reakciója erre az új valóságra ideológiailag és pusztán esztétikailag plurális volt: az atombomba pusztító erejével kapcsolatos pusztítás és borzalom tükröződése és az energiafelfogás formai vagy plasztikus lehetőségeinek vizsgálata között mozgott.

A Trinity Test eredményeként létrejött atomgomba széles körű elterjedése a médiában, az atomfegyver első felrobbantása a Manhattan projektaz új-mexikói Jornada del Muerto nevű sivatagban található gombát a vizuális kultúra ikonjává változtatta azóta is, a jelenkori képzeletben mindenütt jelenlévő formában. Még David Lynch is hipnotikussá tette a harmadik évadban Twin Peaks.

Egy ideig úgy tűnt, minden nem az: Las Vegasban a közeli tesztterületen úgy hirdették meg a robbanások menetrendjét, mintha azok egy szállodai teraszokról látható látványnak felelnének meg, és szépségversenyeket is rendeztek. Miss Atombomba. Az atompropaganda azonos céljával Európában és az Egyesült Államokban, különösen a beszédet követően, nukleáris energiát bemutató kiállításokat készítettek. Atomok a békéért amit Eisenhower 1953-ban az ENSZ-ben tartott, amelyben Ike hangsúlyozta annak pozitív felhasználását.

Ugyanebben az évben írták alá a Madridi Paktumokat, amelyek célja az e területen való együttműködés Spanyolország és az Egyesült Államok között, amely az első generációs reaktorok megépítéséhez vezetne hazánkban, amerikai berendezésekkel és finanszírozással, és megnyitotta a kaput a bázisok telepítése előtt. 1961-ben Alcalá de Henares közelében létesítették az El Encín Gamma sugárzási mezőt, amelyet koncentrikus körökben 18 000 fa ültetésével vettek körül, amelyek a sugárzás elleni gátként szolgáltak; Ennek a komplexumnak az volt a célja, hogy elősegítse az atomenergiához kapcsolódó technológiák használatának megismerését.

Öt évvel később, 1966-ban pedig bekövetkezett a Palomares-i repülőgép-szerencsétlenség, amely négy termonukleáris bomba lezuhanását okozta, egyikük az Almería-tengerben. A CCCB a Tabakalerával együttműködve erre a kiállításra kidolgozott három konkrét produkció közül pontosan az első az, amelyet María Elorza készített az epizód körül, archív anyagok felhasználásával; a videóról van szó Palomares: Moszkvába repülünk.

A kiállítás harmadik, egyben utolsó része, amely a világ nukleárissá válásával kapcsolatos, azt vizsgálja, hogyan terjedt ki a nukleáris létezésünk minden dimenziójára, mígnem időnként szinte trivializált valósággá vált. Ezzel párhuzamosan Garimorth perspektívaváltásának lehetünk tanúi: a fenyegetés már nem korlátozódott egy atomrobbanás lehetőségére, hanem egy diffúzabb és kiterjesztettebb valóságra, a radioaktív szennyeződésre, amely megkülönböztetés nélkül érintheti az élőlényeket.

Azok az alkotók, akik szembeszálltak ezekkel a kihívásokkal, ezt ismét sokrétűen tették: láthatóvá tették ennek a szennyezésnek a hatásait, a nukleáris ipar gyarmati dimenziójára fókuszálva a tesztek helyszíne miatt, vagy hangsúlyozva az erőművek megvalósítását, amelyet – különösen a hatvanas évektől és az átalakulástól kezdve – megtámadtak a széles spektrumú társadalmi mozgalmak.

Nem hiányoznak utalások a pazarlás kihívására (Jordi Bernadó), vagy Csernobil jövőjére (Fernando Cremades), illetve az atomenergia illeszkedésére az új zöldenergia-irányba (Toni Curcó egy rövid dokumentumfilmben hozta össze a szakértő hangokat). Az útitervben szerepelnek még az elkerülhetetlen Joseph Beuys, R. Buckminster Fuller, Lucio Fontana, Dalí, Chillida, Dominique Gonzalez-Foerster, On Kawara, Asger Jorn, Piero Manzoni, Roberto Matta, Sigmar Polke, Joan Rabascall, a La Guillos Manoc spanyol erőművek és a Miserachs építését dokumentáló fotói. és Nancy Spero.

Yōko Ōta japán író, Hirosima túlélője kijelentette, hogy nem lehet erről a borzalomról írni anélkül, hogy ne hozzunk létre új terminológiát, új szókincset. Ez a kiállítás részben azt kérdezi, hogy ez a nyelv létezik-e már, vagy még fel kell találni.

„Az atomkorszak”

BARCELONA KORTÁRS KULTÚRA KÖZPONT. CCCB

c/ Montalegre, 5

Barcelona

2026. november 26-tól 2027. május 17-ig