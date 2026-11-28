Morrissey nyílt levelet írt a londoni Queen Mary Egyetemnek (QMUL), amelyben felszólítja az intézményt, hogy vessen véget az állatokon belüli szepszis szándékos kiváltásának.

A levelet csütörtökön (november 26-án) hozta nyilvánosságra a PETA állatvédő szervezet, amely szerint az egyetem megerősítette, hogy jelenleg nem alkalmaz bizonyos módszert a szepszis kiváltására egerekben, de nem kötelezte el magát minden ilyen kísérlet befejezése mellett.

Beszédet mond az egyetem elnökéhez, Colin Bailey professzorhoz a leveleta Smiths egykori frontembere ezt írta: „Amikor az Egyesült Királyságban való turnéra készülök, eszembe jut, hogy Anglia néhány tiszteletreméltóbb intézményének nagy homlokzata mögött a tudomány nevében kimondhatatlan kegyetlenség rejlik. Megértem, ez alól a londoni Queen Mary Egyetem sem kivétel.

„A PETA-s barátaim azt mondják, az Ön egyetemén szégyenletes múltja van, hogy szándékosan szepszist idéztek elő egerekben. Ezekben a groteszk kísérletekben az egereket felvágták, a beleiket kilyukasztották, így a széklet a hasukba szivároghat. Ezután elviselik a súlyos szepszis gyötrelmes hatásait – beleértve az extrém szenvedést, a lázat és a szervi elégtelenséget, ami előtt pontosan volt?

Morrissey amellett érvelt, hogy az egerek és az emberek közötti különbségek aláássák a kutatás hatékonyságát, hivatkozva a PETA arra a megállapítására, hogy több mint 150 gyógyszer, amelyek sikeresen kezelték az egerek szepszisét, később kudarcot vallottak az emberekben.

Morrissey üzenetet intézett a londoni Queen Mary Egyetemhez: ne hagyja abba az állatok szenvedését a tudomány nevében. 🐭💔 A Kenti Egyetem már elkötelezte magát az állatmentes szepszis-kutatás mellett. Itt az ideje, hogy a QMUL kövesse példáját, és alkalmazza a modern, emberi szempontból releváns módszereket. pic.twitter.com/DEcZEImbvV – PETA UK (@PETAUK) 2026. november 26

„Nemrég arról tájékoztatta a PETA-t, hogy a QMUL jelenleg nem végez olyan kísérleteket, amelyekben vakbéllekötést és -punkciót (CLP) alkalmaznak szepszis kiváltására” – folytatta Morrissey. „Legalábbis ez valami. De mi a helyzet más módszerekkel a szepszis szándékos előidézésére állatokban? Megerősíti, hogy a QMUL felhagyott minden ilyen kísérlettel, és nem áll szándékában más állatot okozni?

„Mivel hamarosan visszatérek az Egyesült Királyságba, örömmel venném, ha találkozhatnék Önnel, a PETA tudósaival együtt. És ha úgy döntene, hogy ezeket a kegyetlen és haszontalan kísérleteket átadja a történelemnek, nagyon boldog lennék, ha felemelhetnék egy poharat megkésett megvilágosodása miatt.”

Julia Migenes megkereste a Queen Mary Egyetemet megjegyzésért.

🚨 Egy PETA-támogató megzavarta a Times Higher Education Awards díját egy üzenettel @QMUL : fejezze be a kegyetlen szepszis-kísérleteket egereken, és váltson át az emberrel kapcsolatos kutatásokra. pic.twitter.com/ic7Xo7sSVa – PETA UK (@PETAUK) 2026. november 27

A PETA több mint egy éve kampányol az egyetem szepszis-kutatása ellen, és csütörtökön egyik támogatója megzavarta a Times Higher Education Awards díjátadót Birminghamben, ahol a QMUL-t az Év Egyeteme díjára jelölték.

Morrissey évtizedek óta az állatok jogainak szószólója volt, egészen a The Smiths 1985-ös Meat Is Murder című albumáig nyúlik vissza.

Korábbi együttműködései között szerepel a PETA-val egy 2014-es animációs videó, amely kiemeli az elemes tenyésztést, valamint egy 2017-es kampány a pulykák karácsonyi levágása ellen. 2023-ban szintén írt a Jet2holidays-nek, és felszólította az utazási társaságot, hogy szakítsa meg kapcsolatait a tengeri parkokkal.

Eközben Morrissey a következő hónapban egy ötnapos brit turnéra indul, december 6-án Brightonban indul, majd Cardiffba, Liverpoolba, Glasgow-ba és Leedsbe látogat. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A műsorok a 14. szólóalbumát, a „Make-Up Is A Lie”-t támogatják, amely márciusban érkezett meg. A múlt hónapban az énekes megosztotta saját rangsorát szólóalbumairól és kislemezeiről, így legújabb lemeze a második helyre került a még kiadatlan „Bonfire Of Teenagers” mögött.