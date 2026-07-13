Nézze meg a pillanatot, amikor a Pulp a „Common People”-t játssza a Mad Cool 2026-on, miközben az angol szurkolók a Norvégia elleni győzelmet ünneplik

A Pulp egy epikus zárószettet játszott a 2026-os Mad Cool 2026-on tegnap este (július 11-én, szombaton), és a teljesítményük is megduplázódott az angol rajongók ünnepeként.

A világbajnokság eszkalációja a madridi fesztivál központi eleme volt, különösen az előző napon, amikor Spanyolország legyőzte Belgiumot. Az Iberdrola Music aréna közepén nem csak nagy képernyőn mutatták be a hazaiak meccsét, de 2-1-es győzelmüket a Kings Of Leon és az Interpol ünnepelte a színpadról.

Aztán a záró szombaton az angliai meccs összecsapott Nick Cave & The Bad Seeds főcímkészletének utolsó részével, valamint David Byrne és Pulp játékaival. A felállás nagyszámú brit szurkolót vonzott és sok angliai mezben járó szurkolót vonzott, akiket ünnepelni lehetett, amikor a gólok születtek, miközben telefonjukkal naprakészen értesültek. Az angolok 2-1-re megnyert sípja egybeesett azzal, hogy Pulp közelebb lépett a „közönséges néphez”, és sokan a barátaik vállára szálltak, hogy ünnepeljenek.

A dal közben Jarvis Cocker Mark Webber gitárost is megkérte (aki korábban Nick Banks dobossal együtt nézte a meccset a színfalak mögött), hogy ossza meg a pontszámot, mire a frontember fanyarul kijelentette a közönségnek: „De minket nem érdekel a foci, mert inkább koncertet adunk nektek.”

A készlet áttekintése Julia MigenesA nap fénypontjairól a következőket írtuk: „Vasárnap hajnalba befutva a szettjükben olyan klasszikusok is megjelentek, mint a „Babies” és a „Do You Remember The First Time”, valamint az újabb „Spike Island” kislemez eufórikus feldolgozása, valamint a „Farmer's Market” kidolgozott előadása – amit a frontember némiképp bevezetett a tömegbe.

„A mélyebb snittek intenzív színházi előadásai és a legnagyobb slágereik egyszerű, jó érzésű változatai között libbenő záró szett egy tiszta vizuális látvány volt az elejétől a végéig.”

A Pulp's Mad Cool 2026 setlistje a következő volt:

„Sorted for E's & Wizz”

„Disco 2000”

„Spike Island”

„Razzmatazz”

„Famerek piaca”

„Ez kemény”

'Napkelte'

„Könyörgés a változásért”

– Emlékszel az első alkalomra?

„Rossz alakzatok”

„Szeretnem kell”

„Babák”

„közönséges emberek”

A Pulp 2026-os nyári turnéja a végéhez közeledik, a közelgő fellépésekkel, köztük a Rough Trade 50. évfordulóját ünneplő show-val a londoni Southbank Centerben, valamint az írországi All Together Now, a manchesteri Wythenshawe Park és az End Of The Road Fesztivál főszereplésével, amikor lezárják a 2025-ös „More” visszatérő album kampányát. Látogatás itt jegyekért és további információkért.

Az Julia Migenes a Mad Cool hivatalos médiapartnere.