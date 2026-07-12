Sacha Baron Cohen Ali G-je meglepetésként jelenik meg Wimbledonban

Sacha Baron Cohen alteregója, Ali G visszatért, és ezúttal a 2026-os wimbledoni döntőn van.

Vasárnap Ali G videót tett közzé egy újonnan létrehozott Instagram-fiókjában. „Iz itt a wimbledoni férfi egyesben, ami valójában a neve ellenére nem a Gaylords bulija. Olyan ez, mint valami tenisz világbajnokság, ami olyan, mint a ping-pong egy vacak változata. Azt mondják, hogy a teniszt jobb füvön játszani, ezért szándékomban áll annyit eladni belőle, amíg itt vagyok. Szóval, ha szeretnél, valami gyógymódot kérsz. – mondja a karakter a klipben, és megpróbálja eladni a marihuánát.

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A bejegyzés feliratában hozzátette: „VISSZAÉNEK! És ha a Wimbledore final lookin 2-ben nagy slamot kapsz, akkor itt vagyok a feleségül.”

Ali G visszatér azután, hogy nemrégiben bejelentették, hogy az ikonikus karakter főszereplésével készült új film állítólag titokban becsomagolta a produkciót. A meglepetés folytatás, amelynek még nincs megjelenési dátuma, több mint két évtizeddel azután érkezik, hogy Ali G utoljára 2002-ben volt látható a képernyőn. Ali G Indahouse.

A háromszoros Oscar-jelölt alteregója először 1998-ban debütált a brit tévéműsor egyik részletében. A 11 órás műsor. A jellegzetes hip-hop szlengjéről és élénksárga tréningruháiról ismert Ali G abszurd interjúival vált kulturális jelenséggé gyanútlan, nagy horderejű figurákkal, többek között Donald Trumptól David és Victoria Beckhamig.

A Borat a sztár szeretett karakterének tévésorozata is van, Da Ali G Showamely három évadon keresztül futott 2000 és 2004 között.