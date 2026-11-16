Nézze meg, ahogy a Red Hot Chili Peppers Rick Rubinnak öltözik a Rock & Roll Hall Of Fame előadásában, ahogy kijelenti: „Nem lehet megölni a rock 'n' rollt”

A Red Hot Chili Peppers Rick Rubinnak öltözött, hogy fellépjen a Rock & Roll Hall Of Fame beavatási ünnepségén tegnap este (november 14-én) – nézze meg az alábbi felvételeket.

A legendás producert a Los Angeles-i Peacock Theatre Musical Excellence Award díjjal jutalmazták, Neil Young tartotta bevezető beszédét.

Az alkalom megünneplésére a Chili Peppers színpadra lépett, és előadta 1991-es „Give It Away” című slágerét, amely a Rubin által készített „Blood Sugar Sex Magik” című albumról származik.

Azonban a banda mind a négy tagja – Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante és Chad Smith – hosszú, szürke parókát, bozontos műszakállt és napszemüveget viselt, ami a producer jellegzetes megjelenésére emlékeztetett.

Nézze meg az előadást alább:

Flea and the Chili Peppers Rick Rubint tiszteli ma este a Rock n roll Hall of Fame ünnepségén

@thetraveladdictig 2026. november 15

Rubin üdvözlő beszéde jóval rövidebb volt, mint Young bevezetője, a producer egyetlen kihívó nyilatkozatot mondott, mielőtt elhagyta a színpadot.

“You can't kill rock and roll,” he declared. „Köszönöm.”

Young, aki évtizedek óta ismeri Rubint, elismeréssel adózott a producernek, hogy olyan környezetet tudott teremteni, amelyben a művészek teljes mértékben a zenéjükre koncentrálhatnak.

„Csak a zene, amit beengednek” – mondta, és dicsérte azt a törődést, amiért Rubin átveszi a zenészeket, akikkel együtt dolgozik.

A pár korábban együttműködött Young and Crazy Horse 2022-es 'World Record' című albumán, amelyet a Rubin's Shangri-La stúdióban készítettek, Malibuban.

A Rubint a Musical Excellence kategóriában ismerték el, amely azokat a zenészeket, producereket és dalszerzőket ünnepli, akiknek munkája nagy hatással volt a populáris zenére.

Az elmúlt négy évtized egyik legbefolyásosabb producere, Rubin 1984-ben társalapítója volt a Def Jam Recordingsnak, és olyan hip-hop előadók korai pályafutását alakította ki, mint a Beastie Boys, LL Cool J, Run-DMC és Public Enemy.

Munkássága később a rock, metal, country és pop területére is kiterjedt, lemezeket készített olyan előadóknak, mint Slayer, Johnny Cash, System Of A Down és Adele.

Rubin kapcsolata a Chili Peppersszel az 1991-es „Blood Sugar Sex Magik”-kal kezdődött. Ezt követően elkészítette néhány legsikeresebb albumukat, köztük a „Californication”, a „By The Way” és a „Stadium Arcadium” című albumokat.

A Chili Peppers legutóbbi megjelenése a közelmúltbeli hollywoodi jótékonysági fellépését követi, ahol évtizedek óta először hallgatták meg a korai évek dalait Hillel Slovak gitárossal.

A tegnap esti ceremónia más részein az Oasist Bob Odenkirk színész iktatta be, míg a Joy Divisiont és a New Ordert a Nine Inch Nails, Trent Reznor beszédével, valamint Deftones, Lauren Mayberry és Peter Hook szereplésével tisztelték meg.

A beiktatási ceremónia legfontosabb részeit december 8-án sugározzák az ABC-n az Egyesült Államokban, majd másnap a Disney+-on és a Hulu-n is elérhetővé válnak.