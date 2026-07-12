Nézze meg, ahogy Lewis Capaldi bemutatja Sam Fendert a „Rein Me In” című filmhez a BST Hyde Parkban

Lewis Capaldi bemutatta Sam Fendert a 'Rein Me In' alakításában a BST Hyde Parkban tartott hatalmas főműsorán – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A skót énekes-dalszerző tegnap este (július 11-én) vezette a számlát a londoni koncertsorozaton, és olyan rajongók kedvencei között rohamozott, mint a „Before You Go”, a „Someone You Loved” és a „Bruises”.

Később bemutatta a meglepetésvendéget, Fendert, aki elmondása szerint „hihetetlen dolgokat” tett az utóbbi időben, például „minden idők leghosszabb ideig futballozó brit első helyezettje lett, (játszott) stadionokban szerte a világon, ami a legfontosabb, hogy kedves, kedves közeli barátom volt.”

A kettő a Fender és Olivia Dean slágerében, a „Rein Me In”-ben indult, amely, ahogy Capaldi megjegyezte, a közelmúltban történelmet írt azzal, hogy minden idők leghosszabb ideig futó brit első számú kislemezévé vált.

A két előadó tavaly nyáron hivatalosan is kiadta a „People Watching” szám kollaboratív verzióját, miután élőben adták elő a Fender londoni és newcastle-i koncertjein – a rajongók pedig most már a Capaldi verzió hivatalos megjelenését kérik.

Sam Fender és Lewis Capaldi, aki a Rein Me In-t énekli, egyszerűen gyönyörű! pic.twitter.com/FUm1eZ8GAY – Sam Fender Daily (@dailyfender) 2026. július 11

🚨Lewis Capaldi meghívja Sam Fendert a 'Rein Me In' juntos és a londoni BST Hyde Parkba!!!@LewisCapaldi @samfendermusic pic.twitter.com/a36qCcmJFC — Sam Fender Argentina 🇦🇷 (@SamFenderUPDTS) 2026. július 11

Sam Fender és Lewis Capaldi, hölgyeim és uraim! pic.twitter.com/825c3KllJs – Sam Fender Daily (@dailyfender) 2026. július 11

Lewis Capaldi, Sam Fender a 'Rein Me In' juntos és BST Hyde Parkban, Londonban! ❤️ pic.twitter.com/Ni3DG94zyr – Lewis Capaldi Brasil (@capaldibr) 2026. július 12

Lewis Capaldi játszott:

'Hollywood'

'Kegyelem'

„Mennyei lelkiállapot”

„A legjobbakat kívánom”

„Szeretlek a pokolba”

'Majdnem'

'Örökre'

„zúzódások”

'Értelmetlen'

„Valami a mennyekben”

„Rein Me In” (Sam Fenderrel)

„Mielőtt elmész”

'Halványul'

„A nap, amikor meghalok”

„Tartsd meg, amíg vársz”

„Felejts el engem”

Ráadás:

– Láttad már az esőt? (Creedence Clearwater Revival borító)

'túlélni'

„Valaki, akit szerettél”

Az év elején Capaldi a Fenderrel és a Fontaines DC frontemberével, Grian Chattennel való barátságáról beszélt, mondván, hogy mindketten kreatívabb kockázatvállalásra inspirálták.

„(Fender és Chatten) a zenéről, mint művészetről beszélnek – és tudom, hogy ez kibaszottul mentálisan hangzik valakitől, aki szintén zenész –, de tényleg nagyon érdekli őket minden, amit kiadnak” – mondta.

„Annyira inspiráló. Amit belém neveltek, az az, hogy tényleg szakítsak időt (a stúdióban), és kezdjek el rendesen foglalkozni azzal, amit mondok, és hogy milyenek a dalok.”

A csoport tréfásan „The Syndicate”-ként is emlegeti magát, és tavaly nyáron az írországi Mayo-ban találkoztak velük, és még egy 90 perces körutazáson is részt vettek a Galway-Mayo határ mentén.

Ma este (július 12-én) visszatér a Great Oak Stage-re egy második fellépésre, ahol a hatalmas szabadtéri koncertek a nyári brit és írországi főturné részét képezik, és megtalálja a fennmaradó jegyeket. itt.