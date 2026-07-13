Nézze meg, amint Jack White három dalt játszik le Scarlett lányával a basszusgitáron Brooklynban

Jack White kihozta lányát, Scarlettet basszusgitározni a hétvégi brooklyni bemutatóján – nézze meg az alábbi felvételeket.

White szombat este (július 11-én) lépett fel a Paramountban, ahol a 19 éves fiú három dalban csatlakozott hozzá a színpadon: a 'Cannon', 'John The Revelator' és 'Black Math'.

A 'Cannon' egy nyers blues-punk vágás a The White Stripes 1999-es debütáló albumáról, míg a 'John The Revelator' a hagyományos gospel-blues dal, amelyet híresen Blind Willie Johnson rögzített, a 'Black Math' pedig a The White Stripes 2003-as 'Elephant' albumáról származik.

Nézze meg a felvételt arról, ahogy Scarlett csatlakozik az apjához:

A szett akkor jött, amikor White elindított egy észak-amerikai turnét, hogy támogassa frissen kiadott hetedik szólóalbumát, a „Frozen Charlotte”-t, amely július 10-én, pénteken érkezett meg a Third Man révén.

A Scarlett dalai mellett a brooklyni setlist új számokat is tartalmazott, a 'Raising The Grain', 'There's Nobody There' és 'Nobody Knows', valamint a The White Stripes klasszikusait, a 'Fell In Love With A Girl', 'Hotel Yorba', 'The Hardest Button To Button Th'uven'I és N'Seven'I. Játszott a The Dead Weather „I Cut Like A Buffalo” című dalában és a „That Black Bat Licorice” szólószámban is.

Scarlett korábban csatlakozott White-hoz a New York-i Irving Plaza színpadán 2025 februárjában, és basszusgitáron játszott a 2024-es No Name című albumáról, az 'Archbishop Harold Holmes'-ban. 2023-ban a Third Man Records nashville-i Blue Roomjában is előadta vele a „The Hardest Button To Button” című dalt.

Édesapja felvételi munkáiban is közreműködött, basszusgitáron játszott a 2022-es Fear Of The Dawn című albumának „Into The Twilight”-án és a „No Name” két számán.

hozzászólni Következmény Tavaly White „nagyszerű” basszusgitárosként jellemezte Scarlettet, miközben hangsúlyozta, hogy azt akarja, hogy megtalálja a saját útját.

„Szereti a saját dolgait csinálni, én pedig szeretem, ha a saját dolgait csinálja, úgyhogy időnként megérinthetjük itt-ott, de én szeretem, ha a saját dolgait csinálja, és szerintem ő is ott érzi jól magát” – mondta.

Scarlett White lánya, valamint a zenész és modell, Karen Elson lánya, aki 2005 és 2013 között házasodott össze. Tavaly októberben megjárta első divatkifutóját Párizsban Ann Demeulemeesternél, majd később megosztott egy TikTok-ot mindkét szülőjével, miközben Prince 'When Doves Cry' című számát énekelték.

White jelenlegi turnéja Észak-Amerikában folytatódik ebben a hónapban, és augusztus 25-én és 26-án a londoni Eventim Apollo-ban játszik majd két este, mielőtt Bristolban, Newcastle-ben, Belfastban és Dublinban lép fel. További észak-amerikai dátumok következnek szeptemberben, októberben és novemberben. A fennmaradó jegyeket itt találja.

A brooklyni show-ra is napokkal azután került sor, hogy White közbelépett, hogy nyitó helyet kínáljon Twin Temple-nek, miután a Los Angeles-i páros kiesett Charley Crockett turnéjáról „sátáni képeik” miatt.

In Julia MigenesAndrew Trendell a „Frozen Charlotte”-ról szóló három és fél csillagos kritikájában azt írta, hogy „lehet, hogy nem tartozik a klasszikus művei közé, de jó móka”, hozzátéve: „Valóban lesz valami élőben, és bebizonyítja, hogy White-nak nem kell újra feltalálnia a kereket, ha egy pokoli kört tud nyújtani egyedül.”