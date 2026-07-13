Hong Sang-soo „Nowhere to Lay My Eyes” című filmje a Cinema Guildbe kerül N. Amerikába a locarnói debütálás előtt

Hong Sang-soo dél-koreai szerző új filmje, Nincs hová lefektetni a szememeladta a Cinema Guildnek észak-amerikai forgalmazásra a világpremier előtt a svájci Locarnói Filmfesztivál 79. alkalommal megrendezett nemzetközi versenyén a jövő hónapban.

Nincs hová lefektetni a szemem követi Sanghee-t (Kim Minhee), aki testvérével meglátogatja édesanyját, aki Jeju szigetén telepedett le. 10 éve, hogy látta az anyját. „A mostohaapja, aki dokumentarista, filmet készít egy „füves sírról”, míg anyja étterme nagy sikert aratott, és rengeteg pénzt keresett” – olvasható a film összefoglalójában. „Találkozik mostohaapja lányával is, aki most kezdett festeni. Sanghee egy snack-importőr cégnél dolgozik, szabadidejében pedig nagyon rövidfilmeket készít egyedül. Két napot tölt ezekkel az emberekkel, hiszen eddig ismeretlen tények, felesleges tanácsok és olcsó bókok szállnak oda-vissza.”

35. filmjében Hong folytatja „költői kifejezését a kifinomult, de látszólag könnyed kidolgozás révén” – mondta a Cinema Guild. A film kínos beszélgetéseken és váratlan felfedezéseken keresztül követi Sanghee-t, amelyek „keserves elmélkedéssé válnak az élet értelméről, szépségéről és összetettségéről” – mondta a cég.

Nincs hová lefektetni a szemem újra egyesíti Hong régi munkatársaival, Kim Minhee-vel, Kwon Haehyo-val, Shin Seokho-val és Park Miso-val, miközben Choi Myeonggil színész is először szerepel egyik filmjében.

„Soha nem fogyhatunk ki a mondanivalóból Hong rendezőről, mert továbbra is meglepetéseket okoz minden újdonsággal” – mondta Peter Kelly, a Cinema Guild elnöke. Ő hívott Nincs hová lefektetni a szemem „Csodálatos film, amit Kim Minhee magával ragadó alakításában lehet látni.”

Az akvizícióról Kelly, a Cinema Guild és Youngjoo Suh, a Finecut tárgyalt.

A Cinema Guild, a világmozi, független filmek és dokumentumfilmek forgalmazója korábban kiadta a Hong Sangsoo's A nap, amikor visszatér és Mit üzen neked ez a természet. A 2025-ös Locarno filmek a Cinema Guildben Kamal Aljafari alkotásai voltak. Hasannal Gázában és Aleksandre Koberidzeé Száraz levél.

Az augusztus 5. és 15. között megrendezésre kerülő Locarno 2026-on Erin Vassilopoulos amerikai filmes új munkáit is bemutatják (Felsőbbrendű) és Vincent Grashaw (Maradj csendben), a szenegáli Mamadou Dia (Demba), és a kanadai Denis Côté (Vic és Flo medvét láttak) és Wayne Wapeemukwa (Luk'Luk'I).